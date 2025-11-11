ETV Bharat / bharat

దిల్లీ బ్లాస్ట్: 48గంటలుగా ఉగ్ర ముఠాల ఛేదన- ఐదుగురు డాక్టర్ల హస్తం- తీగ లాగితే కదిలిన డొంక!

దిల్లీ పేలుడు ఘటన- ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులు

Delhi Bomb Blast Investigation
Delhi Bomb Blast Investigation (ANI, EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 4:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi Bomb Blast Investigation : దేశ రాజధాని దిల్లీ మరోసారి ఉగ్ర భయాందోళనకు గురైంది. ఎర్రకోట సమీపంలోని పార్కింగ్‌ ఏరియాలో హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారులో సంభవించిన భారీ పేలుడుతో నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పేలుడు ధాటికి పరిసర ప్రాంతాల్లో గాజు తలుపులు, వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు వెలుగులోకి రాగా, ఆ కారును నడిపిన వ్యక్తి డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ అని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కశ్మీర్​లో తీగలాగితే ఫరీదాబాదా్, లఖ్​నవూ ప్రాంతాల్లో డొంక కదులుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.

ఉగ్ర కుట్రల్లో వైద్యుల పాత్ర కలకలం

గత రెండు రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా విచారణ అధికారులు అనేక ప్రాంతాల్లో ఉగ్ర ముఠాలను ఛేదిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు బయటపడిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఉగ్ర కుట్రల్లో భాగమైన వారిలో ఐదుగురు డాక్టర్లు ఉన్నారని వెల్లడైంది. వైద్య వృత్తిలో ఉన్నవారు ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధం పెట్టుకోవడం ఆశ్చర్యకరంగా మారింది. జమ్ముకశ్మీర్‌ పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, నిషేధిత జైషే మహ్మద్‌ (Jaish-e-Mohammed), అన్సార్‌ గజ్‌వత్‌ ఉల్‌ హింద్‌ (Ansar Ghazwat-ul-Hind) ఉగ్ర సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేశారు.

వీరిలో ముగ్గురు వైద్యులు అదీల్‌ అహ్మద్‌, ముజమ్మిల్‌ షకీల్‌, షాహిన్‌ ఉన్నారు. వారిలో షాహిన్‌ అనే మహిళా డాక్టర్‌ లఖ్‌నవూలో అరెస్టయ్యింది. ఆమె వాహనంలోనుంచి పోలీసులు ఏకే-47 తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌, హరియాణా, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర పోలీసులు, కేంద్ర ఏజెన్సీలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌లో 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థం అమ్మోనియం నైట్రేట్‌, పొటాషియం నైట్రేట్‌, సల్ఫర్‌ వంటి రసాయనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వివరాలు వెలుగులోకి రావడంతో ఫరీదాబాద్‌, కశ్మీర్‌, లఖ్‌నవూ ప్రాంతాల్లో ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌ విస్తృతంగా పనిచేస్తోందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, ఉమర్‌ నబీ ఒకప్పుడు ఫరీదాబాద్‌లోని అల్‌ ఫలాహ్‌ మెడికల్‌ కాలేజీలో రెసిడెంట్‌ డాక్టర్‌గా పనిచేశాడు. అక్కడే మరో ఉగ్ర అనుమానితుడు ముజమ్మిల్‌ షకీల్‌ సీనియర్‌ రెసిడెంట్‌గా పని చేస్తున్నాడు. ఇద్దరూ ఒకే ఆసుపత్రిలో పనిచేయడం వల్ల సన్నిహితులు అయ్యారని తెలుస్తోంది.

ఫరీదాబాద్‌ పోలీసులు ఉమర్‌, ముజమ్మిల్‌ కదలికలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలను విశ్లేషిస్తూ, వారు ఇటీవల దిల్లీలోకి వచ్చిన సమయాన్ని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి పేలుడు పదార్థాలతో దిల్లీకి వచ్చారా? లేక వేర్వేరుగా కదిలారా? అనే అంశాలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ఇక జమ్మూకశ్మీర్‌ పోలీసులు వెలుగులోకి తెచ్చిన ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌తో ఉమర్‌కు ఉన్న సంబంధాలపై కేంద్ర గూఢచారి సంస్థలు దృష్టి సారించాయి. ఉగ్ర ముఠాలకు వైద్యుల మద్దతు, వారి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగం వంటి అంశాలపై కూడా విచారణ కొనసాగుతోంది.

అధికారుల అనుమానం ప్రకారం, ఉమర్‌ గత కొంతకాలంగా ఉగ్రవాద సిద్ధాంతాల ప్రభావానికి లోనై, ప్రేరేపితుడయ్యాడు. తన సహచరుల అరెస్ట్‌, పేలుడు పదార్థాల స్వాధీనంతో నిరాశ చెంది, చివరకు ఆత్మాహుతి దాడి ద్వారా పేలుడు జరిపి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. అతడు జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పుల్వామా జిల్లాలోని కోయిల్‌ గ్రామానికి చెందినవాడు. ఉమర్‌ తల్లి షమీమా బానో, తండ్రి జీహెచ్‌ నబీ భట్‌. భట్ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసి దశాబ్దం క్రితమే పదవీ విరమణ చేశారు. ఉమర్‌ 1989 ఫిబ్రవరిలో జన్మించాడు. శ్రీనగర్‌లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌, ఎండీ (మెడిసిన్‌) పూర్తి చేసిన తర్వాత కొన్నేళ్లు జీఎంసీ అనంతనాగ్‌లో సీనియర్‌ రెసిడెంట్‌గా పనిచేశాడు. తరువాత ఫరీదాబాద్‌లోని అల్‌ఫలాహ్‌ మెడికల్‌ కాలేజీలో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా విధులు నిర్వర్తించాడు.

డీఎన్‌ఏ నమూనాలు సేకరించిన అధికారులు
పేలుడులో ఉమర్‌ కూడా మృతి చెందిన అవకాశాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. పేలుడు స్థలంలో కనుగొన్న శరీర భాగాలు అతనివేనా అనే దానిని నిర్ధారించేందుకు అధికారులు ఉమర్‌ తల్లిని పుల్వామాలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి డీఎన్‌ఏ నమూనాలు సేకరించారు. ఆమెతో పాటు ఉమర్‌ సోదరులు జహూర్‌, ఆషిక్‌ నబీ కూడా విచారణకు హాజరయ్యారు. అధికారులు వారిని కూడా కొన్ని గంటలు ప్రశ్నించారు. ఉమర్ తండ్రిని కూడా విచారించనున్నారు. పేలుడుకు ముందు శుక్రవారం ఉమర్‌ తన తల్లికి ఫోన్‌ చేసి "లైబ్రరీలో చదువుకుంటున్నా, నాకు కాల్‌ చేయొద్దు" అని చెప్పి ఫోన్‌ స్విచ్‌ ఆఫ్‌ చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆ తరువాత ఆయనతో ఎలాంటి సంప్రదింపు జరగలేదని చెప్పారు.

ఇక దర్యాప్తు దిశలో పోలీసులు మరో కీలక అడుగు వేశారు. పేలుడులో ఉపయోగించిన హ్యుందాయ్‌ i20 కారుతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ వాహనాన్ని అమ్మిన, కొనుగోలు చేసిన వారిని గుర్తించి వారిని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పేలుడులో ఉమర్‌తో పాటు మరికొంతమంది కూడా ఉన్నారని నిఘా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. వారిని తారిఖ్‌ అహ్మద్‌ మాలిక్‌, ఆమిర్‌ రషీద్‌, ఉమర్‌ రషీద్‌లుగా గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ ముగ్గురు కూడా జమ్మూకశ్మీర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన వారేనని అనుమానిస్తున్నారు.

ఈ ఘటన వెనుక పెద్ద ఉగ్రవాద కుట్ర ఉందా అనే కోణంలో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు (ఎన్ఐఏ, డెల్హీ స్పెషల్‌ సెల్‌) కూడా రంగంలోకి దిగాయి. పేలుడు పద్ధతి, ఉపయోగించిన పదార్థాలు, కారులో అమర్చిన డివైజ్‌ విధానం వంటి అంశాలను నిపుణులు పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉమర్‌ మృతదేహం గుర్తింపు కోసం డీఎన్‌ఏ రిపోర్ట్‌ వచ్చే వరకు అధికారులు వేచి చూస్తున్నారు. ఈ కేసు వెనుక ఉన్న ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌ పై పూర్తి వివరాలు రాబోయే రోజుల్లో వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది.

దిల్లీ పేలుడు కేసు- NIAకు అప్పగించిన కేంద్ర హోంశాఖ

బిహార్​ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు 72 గంటలపాటు సీల్​- దిల్లీ పేలుడు వేళ భద్రత కట్టుదిట్టం!

TAGGED:

DELHI BOMB BLAST DOCTOR
DELHI BOMB BLAST UMAR PULWAMA
DELHI BLAST INVESTIGATION
DELHI BOMB BLAST INVESTIGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.