ఒక్క రూపాయి డాక్టర్- వైద్యంతో పాటు ఖరీదైన టెస్టులు కూడా రూ.1కే
ఒడిశాలో 'ఒక రూపాయి డాక్టర్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన డాక్టర్ శంకర్ రామచందాని పేద రోగుల పాలిట ఆపద్బాంధవుడయ్యారు. వేలాది రూపాయిలయ్యే మెడికల్ టెస్టులను కేవలం రూ.1కే అందిస్తూ తన ఔదర్యాన్ని చాటుతున్నారు.
Published : February 14, 2026 at 2:23 PM IST
Odisha One Rupee Clinic: సహజంగా బీపీ, షుగర్ వంటి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటేనే రూ.వేలల్లో ఖర్చు అవుతుంది. ఆ ఖర్చుకు భయపడే చాలా మంది టెస్టులు చేయించుకునేందుకు సంకోచిస్తుంటారు. అలాంటిది ఒడిశాకు చేందిన డాక్టర్ శంకర్ రామ్చందాని కేవలం ఒక్క రూపాయి ఫీజుతో పేదలకు ఆరోగ్య పరీక్షలతో పాటు వైద్య సేవలు కూడా అందిస్తున్నారు. స్థానికంగా రూపాయి డాక్టర్గా పేరొందిన డాక్టర్ శంకర్ రామ్చందాని గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
రూ.1కే ఖరీదైన పరీక్షలు
డాక్టర్ శంకర్ రామ్చందాని క్లినిక్లో స్పైరోమెట్రీ, బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ (BMD) పరీక్షలను కూడా కేవలం రూ.1కే అందిస్తున్నారు. సాధారణంగా బయట ల్యాబ్లలో ఈ పరీక్షల కోసం ఒక్కోటి రూ.1000 వరకు ఖర్చవుతుంది. కానీ డాక్టర్ శంకర్ రామ్చందాని క్లినిక్లో అవే పరీక్షలు అతి తక్కువ ధరలో కేవలం ఒక్క రూపాయికే చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రూ.1కే ECG, నెబ్యులైజర్ సేవలు, అవసరమైన మందులు అందిస్తున్న ఆయన, ఇటీవల ఆ జాబితాలో ఈ రెండు ఖరీదైన పరీక్షలను కూడా చేర్చారు. తద్వారా ఎక్కువ మంది రోగులకు ఆర్థిక భారం కాకుండా చూస్తున్నారు.
బుర్లాలోని భీమ్సర్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ శంకర్ రామ్చందాని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా సేవలందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో విధులు ముగిసిన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకోకుండా పేదలు, వికలాంగులు, మహిళా రోగులకు రూ.1కే వైద్యం చేస్తున్నారు. 2016 నుంచి భీమ్సర్లో పనిచేస్తున్న ఆయన, తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో బుర్లా మార్కెట్ ఏరియాలో 'లాజ్వంతి వన్ రూపీ క్లినిక్' పేరుతో ప్రారంభించారు. లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి స్పైరోమెట్రీ, BMD యంత్రాలను కొనుగోలు చేసి తన వద్దకు వచ్చి రోగులకు రూ.1కే పరీక్షలు చేస్తూ ఔదార్యతను చాటుతున్నారు.
ఒక్క రూపాయి క్లినిక్ వెనుక కథ
తన బాల్యంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఈ సేవకు ప్రేరణగా నిలిచాయని డాక్టర్ రామ్చందాని చెప్పారు. తన తండ్రి, తాత క్యాన్సర్ బారినప్పుడు ఎదురైన ఇబ్బందులు అయన్ను తీవ్రంగా కలిచివేశాయి. చిన్నప్పుడు ఆయన కడు పేదరికాన్ని చూశారు. ఆయన తండ్రి బ్రహ్మానంద్ ఒక చిన్న స్టేషనరీ షాపు నడుపుతూ 32 మంది సభ్యులున్న ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. వైద్య ఖర్చుల వల్ల కుటుంబం ఆర్థికంగా పడిన ఇబ్బందులను చూశారు. నాడు వైద్యం కోసం పడిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆయనలో కసిని పెంచాయి. అప్పటి నుంచే పేదలకు తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య సేవలు అందించాలని సంకల్పించారు. కోవిడ్ అనంతరం తల్లిదండ్రుల కల నెరవేర్చాలని భావించి 'ఒక్క రూపాయి క్లినిక్'ను ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఊపిరితిత్తుల, ఎముకల వ్యాధులను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స అందించేలా ప్రత్యేక ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేశారు.
సాయంత్రం 6 నుంచి 9 వరకు సేవలు
రామ్చందాని క్లినిక్లో ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు పేద రోగులు కేవలం రూ.1కే ఈ పరీక్షలను చేయించుకోవచ్చు. దీంతో వ్యాధులను తొలిదశలోనే గుర్తించి మందులతో నియంత్రించుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. డాక్టర్ రామ్చందాని భార్య డాక్టర్ శిఖా రామ్చందాని కూడా ఈ సేవల్లో భాగమయ్యారు. ఒక్క రూపాయి ఫీజుతో వేలాది మందికి ఆరోగ్య భరోసా కల్పిస్తున్న ఈ వైద్యుడి సేవలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 2023లో ఒడిశా సిటిజన్ అవార్డు దక్కింది.
భార్య కూడా రూ.1కే సేవలు
రామ్చందాని భార్య డాక్టర్ శిఖ కూడా వైద్యురాలే. ఆమె డెంటల్ డాక్టర్. డాక్టర్ శిఖ కూడా భర్త అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్నారు. తను కూడా రూ.1కే వైద్యం చేస్తూ భర్తకు అండగా నిలుస్తున్నారు. గతంలో కూడా తాము పేదల కోసం పని చేసిటన్లు డాక్టర్ శిఖ తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో కూడా వారి కోసం మరింతగా పనిచేస్తామని చెప్పారు.
'మేం ప్రతి సంవత్సరం కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ ఏడాది స్పైరోమెట్రీ, బీఎండీ పరీక్ష ప్రయోగశాలను ప్రారంభించా. సేవలను మరింత మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు చాలా మంది మా క్లిక్ నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. రూ.1000 వరకు ఖర్చయ్యే టెస్ట్లను ఇక్కడ ఒక్క రూపాయితో అందిస్తున్నాం' అని డాక్టర్ శిఖా తెలిపారు.
శంకర్ రామ్చందాని ఔదార్యంపై రోగులు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. 'బయట చేయించుకుంటే వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చయ్యే పరీక్షలు ఇక్కడ ఒక రూపాయికే చేస్తున్నారు. డాక్టర్ సేవాభావం ఎంతో గొప్పది' అని శ్వాస వ్యాధితో బాధపడుతున్న మందాకిని దాస్ అన్నారు. 'సంబల్పూర్, ఝార్సుగుడా, రౌర్కెలా, హీరాకుద్ వంటి పరిశ్రమల ప్రాంతాల్లో శ్వాస వ్యాధులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి సేవలు ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరం' అని మరో రోగి బంధువు జయంత్ పట్నాయక్ పేర్కొన్నారు.