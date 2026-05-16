చేపల సాగు చేసేవారికి శుభవార్త- వ్యాధులను గుర్తించేందుకు మొబైల్ యాప్- ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ వినూత్న చొరవ- చేపలకు సోకే వ్యాధులను గుర్తించేందుకు యాప్ అభివృద్ధి- దీంతో మత్స్య సాగు రైతులకు మేలు
Published : May 16, 2026 at 7:16 AM IST
Fish Diseases Detection App : చేపల పెంపకందారులకు గుడ్న్యూస్. చేపలకు వచ్చే వ్యాధులను గుర్తించి, సకాలంలో చికిత్స అందించడానికి బిహార్లోని డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రత్యేకమైన యాప్ను అభివృద్ధి చేసింది. నీలి విప్లవాన్ని బలోపేతం చేయడానికి నడుం బిగించింది. ఈ స్టోరీలో ఆ యాప్ పేరేంటి? అది చేపల పెంపకందారులకు ఎలా పనికొస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
చేపల వ్యాధులతో రైతులకు నష్టాలు
ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వేతర, ప్రైవేట్ సంస్థల మద్దతుతో సమస్తిపుర్ జిల్లాలోని చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో చేపల సాగును చేస్తున్నారు. అక్కడి నదులు, చెరువులు, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జలాశయాల్లో వివిధ జాతుల చేపలను పెంచుతున్నారు. చేపల సాగు ద్వారా చాలా మంది మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. అయితే కొన్నిసార్లు అకస్మాత్తుగా చేపలకు వ్యాధులు ప్రబలడం వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. దీంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
అదిలోనే గుర్తించకపోతే తీవ్ర నష్టమే!
ఏటా చేపల పెంపకందారులు తాము పెంచే చేపలకు అకస్మాత్తుగా వ్యాపించే వ్యాధుల కారణంగా గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. ఒకే ఒక్క చేపలో మొదలైన వ్యాధిని సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స చేయకపోవడం వల్ల, అది చెరువులోని చేపలన్నింటికీ సోకే అవకాశం ఉంది. అంతే కాకుండా చేపలకు సోకిన వ్యాధులకు చికిత్సలో అశాస్త్రీయ, నకిలీ నివారణ పద్ధతులను ఉపయోగించడం వల్ల రైతులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చేపల పెంపకందారులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ దీర్ఘకాలిక సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించింది డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కేంద్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం. ఆ యూనివర్సిటీలోని మత్స్యశాఖ NSPDT మొబైల్ యాప్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యాప్ చేపల పెంపకందారులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
'ఈ యాప్తో చేపల పెంపకందారులకు మేలు'
ఈ యాప్ ద్వారా చేపలకు సోకే వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించి, సరైన నివారణ చర్యలను చేపట్టవచ్చని డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ బ్రహ్మచారి తెలిపారు. ఈ యాప్ సహాయంతో చేపల పెంపకందారులు వ్యాధుల నివారణ చర్యలను సకాలంలో చేపట్టి, తమ చేపలు చనిపోకుండా కాపాడుకోగలరని చెప్పారు. చేపల పెంపకందారులు సంస్థ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఈ యాప్ అనేక రకాల జలచరాలకు సంబంధించిన వివిధ ఆప్షన్లను అందిస్తుందని వెల్లడించారు.
"ఒకవేళ మత్స్య సాగు చేసే రైతులు చేపల్లో మచ్చలు, ఫంగస్, గాయం, ఇతర అసాధారణ మార్పులను గమనిస్తే వారు ఒక ఫొటో తీసి యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత చేపల పెంపకందారులకు సంబంధిత శాస్త్రవేత్తల నుంచి తగిన సలహా వస్తుంది. తద్వారా అనారోగ్యంతో ఉన్న చేపలకు సకాలంలో, సమర్థవంతంగా చికిత్స అందించడం సాధ్యమవుతుంది."
--డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ బ్రహ్మచారి, సైంటిస్ట్
ఇటువంటి సాంకేతికత (యాప్)నకు సంబంధించిన సమాచారం చేపల పెంపకందారులకు చేరినప్పుడే అది విజయవంతం అవుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చేపల పెంపకం కోసం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది. అయినప్పటికీ వాటి పూర్తి ప్రయోజనాలు ఎల్లప్పుడూ ప్రతి లబ్ధిదారునికి చేరడం లేదు. చేపల పెంపకందారులు తరచుగా తమ కష్టార్జితాన్ని, అపారమైన శ్రమను మత్స్య సాగులో పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారు. అయినప్పటికీ వ్యాధులు చేపలకు క్షణాల్లో సోకి వారికి కన్నీళ్లను మిగుల్చుతున్నాయి. నెలలపాటు పడిన కష్టాన్ని ఆవిరి చేస్తున్నాయి. తీవ్రమైన ఆర్థిక నష్టానికి కారణమవుతున్నాయి.
'డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ చేపట్టిన ఈ చొరవ బిహార్లోని నీలి విప్లవానికి నాందిగా నిలుస్తోంది. చేపల పెంపకందారులు ఈ యాప్ను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటే సాగులో మంచి లాభాలను పొందుతారు. నష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతారు. అలాగే చేపల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది' అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ యాప్ను 'స్మార్ట్ ఫిష్ ఫార్మింగ్' భవిష్యత్తుకు ఒక కీలక ముందడుగుగా పరిగణిస్తున్నారు.
