ETV Bharat / bharat

డా.కె. శ్రీనివాసరావుకు 'సృజనగాథ' లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ పురస్కారం

పోర్ట్ బ్లెయిర్‌లో 26వ అంతర్జాతీయ హిందీ సదస్సు- సృజనాత్మక రచనా రంగంలో సేవలకు గుర్తింపు- సాహిత్య రంగ ప్రముఖుల సమక్షంలో సత్కారం

Srijan Gatha Lifetime Achievement Award
శ్రీనివాసరావుకు 'సృజనగాథ' లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ పురస్కారం (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Srijan Gatha Lifetime Achievement Award : సృజనాత్మక రచనా రంగంలో విశేష కృషి చేస్తున్న ప్రముఖ రచయిత డా. కె. శ్రీనివాసరావుకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆయనకు సృజనగాథ లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ పురస్కారం అందించారు. పోర్ట్ బ్లెయిర్‌లో జరుగుతున్న 26వ అంతర్జాతీయ హిందీ సదస్సు సందర్భంగా ఈ పురస్కారంతో ఆయనను సత్కరించారు. సెప్టెంబర్ 19 నుంచి 26 వరకు 26వ అంతర్జాతీయ హిందీ సదస్సు కొనసాగుతోంది. హిందీ భాష, సాహిత్యానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడం ఈ సదస్సు ప్రధాన లక్ష్యాల్లో ఒకటి. అదే సమయంలో సాహిత్యం, సృజనాత్మక రచనా రంగాల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న వారిని గౌరవిస్తున్నారు.

సృజనాత్మక రచనా రంగంలో డా. కె. శ్రీనివాసరావు సుదీర్ఘకాలంగా చేస్తున్న కృషికి గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారం అందించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. పురస్కార పత్రంలో ఆయన సాహిత్య, సృజనాత్మక సేవలను ప్రశంసించారు. భవిష్యత్తులోనూ ఆయన సాహిత్య ప్రస్థానం విజయవంతంగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. సాహిత్యం, సృజనాత్మక రచన సమాజంపై ప్రభావం చూపుతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో సున్నితమైన ఆలోచనలను పెంచడంతో పాటు భాష, సంస్కృతుల అభివృద్ధికి ఇవి దోహదం చేస్తాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రచయితల కృషిని గుర్తించి సత్కరించడం సదస్సులో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

26వ అంతర్జాతీయ హిందీ సదస్సులో పలువురు సాహితీవేత్తలు, హిందీ భాషా ప్రముఖులు పాల్గొంటున్నారు. సదస్సు సమన్వయకర్త డా. జయప్రకాశ్ మానస్, ప్రముఖ భాషావేత్త, స్వాగతాధ్యక్షుడు డా. అజయ్ పాఠక్, అధ్యక్షురాలు డా. సవిత్తా మోహన్ తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. రాయ్‌పుర్‌కు చెందిన సృజనగాథా డాట్‌కామ్‌తో పాటు పలు సామాజిక, సాహిత్య, స్మారక సంస్థల సహకారంతో ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు.

దిల్లీలోని జైన్ స్మృతి సంస్థాన్, సోనిపత్​కు చెందిన డా. సురేశ్ చంద్ర గుప్త– డా. ఉర్మిలా గుప్త ధర్మార్థ ట్రస్ట్, భువనేశ్వర్‌లోని డా. సచ్చిదానంద్ త్రిపాఠీ స్మృతి సంస్థాన్, రాయ్‌గఢ్‌లోని సింధు రథ్ స్మృతి సంస్థాన్, రాయ్‌పూర్‌లోని రమేశ్ నయ్యర్ స్మృతి సంస్థాన్ తదితర సంస్థలు కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నాయి. డా. కె. శ్రీనివాసరావుకు లభించిన ఆ పురస్కారం సృజనాత్మక రచనా రంగంలో ఆయన చేసిన సుదీర్ఘ కృషికి గుర్తింపుగా నిలిచింది. అంతర్జాతీయ హిందీ సదస్సు వేదికగా గౌరవం దక్కడం ఆయన సాహిత్య ప్రయాణంలో మరో ప్రత్యేక సందర్భంగా నిలిచింది.

TAGGED:

SRIJAN GATHA LIFETIME ACHIEVEMENT
26TH INTERNATIONAL HINDI CONFERENCE
DR K SRINIVASA RAO AWARD
PORT BLAIR HINDI CONFERENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.