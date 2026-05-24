చేపల వ్యర్థాల్లో రూ.కోట్ల సంపద- పొలుసులతో ఎముకల చికిత్సకు నానో టెక్నాలజీ: శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ బిన్సీ

చేప పొలుసులు, ఎముకలు, చర్మంతో బయోమెడికల్‌ ఉత్పత్తుల తయారీ- కొచ్చిన్‌ సీఐఎఫ్‌టీ శాస్త్రవేత్తల కీలక పరిశోధనలు- హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌, కొలాజెన్‌కు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారీ డిమాండ్‌- మత్స్య వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్‌లో భారత్‌కు విస్తార అవకాశాలు

CISF Senior Scientist Dr Bincy Special Interview
Published : May 24, 2026 at 8:09 AM IST

CISF Senior Scientist Dr Bincy Special Interview : చేపల పొలుసులు, ఎముకలు, చర్మం, రొయ్యల పెంకులు వంటి వ్యర్థాలను శాస్త్రీయంగా ప్రాసెస్‌ చేస్తే కోట్ల రూపాయల విలువైన బయోమెడికల్‌, ఫార్మా, న్యూట్రాస్యూటికల్‌, కాస్మెటిక్‌ ఉత్పత్తులుగా మార్చవచ్చని కేరళలోని సెంట్రల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫిషరీస్‌ టెక్నాలజీ (సీఐఎఫ్‌టీ) సీనియర్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ పీకే బిన్సీ తెలిపారు. చేపల వ్యర్థాలతో ఎముకల చికిత్సకు ఉపయోగపడే నానోఫైబర్‌ గ్రాఫ్ట్‌లు, కొలాజెన్‌, హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ వంటి అధిక విలువ కలిగిన ఉత్పత్తుల తయారీపై జరుగుతున్న పరిశోధనల గురించి ఆమె ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్​కు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.

ప్రశ్న: చేపల పొలుసులను విలువైన ఉత్పత్తులుగా మార్చాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: చేపలోని ప్రతి భాగానికీ విలువ ఉంది. మన దగ్గర చాలాకాలంగా చేపల పొలుసులు, ఎముకలు, చర్మం వంటి వాటిని వ్యర్థాలుగానే చూస్తున్నారు. అవి మార్కెట్లలో పేరుకుపోయి దుర్వాసనకు కారణమవుతున్నాయి. కానీ వాటిలోనే బయోమెడికల్‌, న్యూట్రాస్యూటికల్‌ రంగాలకు ఉపయోగపడే విలువైన పదార్థాలు ఉన్నాయి. వాటిని వృథాగా పారేయకుండా సంపదగా మార్చాలన్న ఉద్దేశంతోనే మేము పరిశోధనలు ప్రారంభించాం. చేప పొలుసుల్లో కొలాజెన్‌, హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి మానవ శరీరానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ను దంతాల ఇంప్లాంట్లు, ఎముకల గ్రాఫ్ట్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

సీనియర్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ పీకే బిన్సీ (ETV BHARAT)

ప్రస్తుతం బయోమెడికల్‌ మార్కెట్‌లో దీనికి భారీ డిమాండ్‌ ఉంది. ఐదు కిలోల చేప పొలుసుల నుంచి దాదాపు ఒక కిలో హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ను సేకరించవచ్చు. అత్యుత్తమ గ్రేడ్‌ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్‌లో లక్ష రూపాయల వరకు ధర లభిస్తోంది. 2010 నుంచి మేము ఈ రంగంలో పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. చేపల వ్యర్థాలను బయోమెడికల్‌ ఉత్పత్తులుగా మార్చే సాంకేతికతను ఇప్పటికే నాలుగు కంపెనీలకు అందించాం. తక్కువ ఖర్చుతో మన దేశంలో తయారు చేయగలిగే పదార్థాలను ప్రస్తుతం వైద్య రంగం విదేశాల నుంచి అధిక ధరలకు దిగుమతి చేసుకుంటోంది.

ప్రశ్న: సహజసిద్ధ హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌కు ప్రత్యేకత ఏంటి?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: ప్రస్తుతం వైద్య రంగంలో కృత్రిమ హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే చేపల నుంచి సేకరించే సహజ హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ మరింత నాణ్యమైనది. దీనికి బయోకంపాటబులిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మానవ శరీరం దీన్ని తిరస్కరించే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. విరిగిన ఎముకల్లో దీన్ని గ్రాఫ్ట్‌గా ఉపయోగిస్తే ఇది క్రమంగా కరిగి సహజ ఎముక పెరుగుదలకు దోహదపడుతుంది. చేపల నుంచి సేకరించిన హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌తో చికిత్స వేగంగా పూర్తవుతుంది. సాధారణంగా కృత్రిమ పదార్థాలు పూర్తిగా కరగడానికి ఆరు నెలల వరకు పడుతుంది. కానీ సహజ హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ వల్ల మూడు నెలల్లోనే ఎముక పునరుద్ధరణ మెరుగ్గా జరుగుతుంది. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సహజసిద్ధ బయోమెటీరియల్స్‌కు డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. చేపల వ్యర్థాలు ఈ రంగంలో భారత్‌కు పెద్ద అవకాశంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ప్రశ్న: ఎలక్ట్రోస్పిన్నింగ్‌ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏం సాధించారు?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: ఎలక్ట్రోస్పిన్నింగ్‌ టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం వైద్య రంగంలో చాలా కీలకంగా మారుతోంది. ఈ విధానం ద్వారా చేప పొలుసులను అతి సన్నని నానోఫైబర్లుగా మార్చాం. ఆ ఫైబర్లను ప్రత్యేకమైన షీట్ల రూపంలో తయారు చేశాం. ఈ నానోఫైబర్‌ గ్రాఫ్ట్‌లు గాయాలను త్వరగా మాన్పించడంలో, విరిగిన ఎముకలను అతికించడంలో చాలా సమర్థంగా పనిచేస్తాయి. భవిష్యత్తులో టార్గెటెడ్‌ థెరపీలకు కూడా ఇవి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేక మందులను వీటిలో లోడ్‌ చేసి అవసరమైన ప్రాంతంలో నియంత్రిత పద్ధతిలో విడుదల చేసే విధానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. మేము అభివృద్ధి చేసిన ఈ టెక్నాలజీకి సీఐఎఫ్‌టీ పేటెంట్‌ కూడా పొందింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ రంగానికి మంచి వాణిజ్య అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రశ్న: ఈ నానోఫైబర్‌ గ్రాఫ్ట్‌ల పనితీరు ఎలా ఉంటుంది?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: మేం రూపొందించిన గొట్టపు ఆకృతుల్లో బయట భాగంలో యాంటీమైక్రోబియల్‌ పదార్థాలు, లోపల హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ ఉంటుంది. మొదట బయటి పొర స్పందించి ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌, ఇన్‌ఫెక్షన్‌ను తగ్గిస్తుంది. ఆ తర్వాత లోపలి భాగంలో ఉన్న హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ నెమ్మదిగా విడుదలై ఎముక పునరుజ్జీవనానికి సహకరిస్తుంది. ఈ విధానం వల్ల గాయం మాన్పించే ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది. వైద్యరంగంలో రీజెనరేటివ్‌ మెడిసిన్‌కు ఇది ఉపయోగపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ఫ్యాక్టరీలో డా.బిన్సీ (ETV BHARAT)

ప్రశ్న: రొయ్యల పెంకులతో తయారయ్యే కైటోసాన్‌కు ఉపయోగాలేంటి?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: రొయ్యలు, పీతల పెంకుల్లో ఉండే కైటిన్‌ నుంచి కైటోసాన్‌ను తయారు చేస్తాం. దీనికి యాంటీమైక్రోబియల్‌ లక్షణాలు ఉంటాయి. అందువల్ల బయోమెడికల్‌, ఆహార ప్యాకేజింగ్‌ రంగాల్లో దీనికి మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. కైటిన్‌ సేకరణకు ప్రత్యేక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అవసరం. మేము అభివృద్ధి చేసిన టెక్నాలజీని పలు పరిశ్రమలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. మార్కెట్‌ అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల కైటిన్‌, కైటోసాన్‌లను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం మాకు ఉంది.

ప్రశ్న: సీఐఎఫ్‌టీ ప్రస్తుతం చేస్తున్న కొత్త పరిశోధనలు ఏవి?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రస్తుతం విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. అనారోగ్యంతో మంచానికే పరిమితమైన వృద్ధుల్లో బెడ్‌సోర్స్‌, గాయాలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. చేపల నుంచి సేకరించే కొలాజెన్‌తో వీటి చికిత్సకు ఉపయోగపడే ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. చేప చర్మాన్ని ప్రత్యేక పద్ధతిలో ప్రాసెస్‌ చేసి గాయాలపై ఉపయోగించే మెడికల్‌ షీట్ల తయారీ టెక్నాలజీని కూడా రూపొందించాం. అలాగే చేపల ఎముకలతో పునరుజ్జీవన ఉత్పత్తుల తయారీపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి. స్క్విడ్‌ ఇంక్‌లో మెలనిన్‌ అధికంగా ఉంటుంది. మానవ చర్మం, వెంట్రుకల్లో కూడా ఇదే పిగ్మెంట్‌ ఉంటుంది. దాన్ని శుద్ధి చేసి సురక్షితంగా ఉపయోగించే టెక్నాలజీలపై కూడా పని చేస్తున్నాం.

ప్రశ్న: భారత్‌లో చేపల వ్యర్థాల వినియోగంలో ప్రధాన సమస్యలేంటి?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: జపాన్‌, నార్వే, థాయ్‌లాండ్‌, వియత్నాం వంటి దేశాలు చేపల వ్యర్థాలను భారీ పరిశ్రమలుగా అభివృద్ధి చేశాయి. కానీ భారత్‌లో ఇంకా ఆ స్థాయి వ్యవస్థ లేదు. మన దగ్గర చేపల వ్యర్థాలు కేంద్రీకృతంగా లభించడం లేదు. స్థానిక మార్కెట్లలో చాలావరకు అశాస్త్రీయంగా పారేస్తున్నారు. సరైన సేకరణ, ప్రాసెసింగ్‌ వ్యవస్థలు లేకపోవడం వల్ల విలువైన ముడి పదార్థం వృథా అవుతోంది. అధిక విలువ కలిగిన ఫార్మా, బయోమెడికల్‌ రంగాల్లోకి రావాలంటే భారీ పెట్టుబడులు, కఠిన నిబంధనలు అవసరం. అందుకే చాలా తక్కువ మంది పారిశ్రామికవేత్తలు మాత్రమే ఈ రంగంలోకి వస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి.

ప్రశ్న: చేపల వ్యర్థాల నుంచి ఎలాంటి ఆర్థిక లాభాలు పొందవచ్చు?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: ఒక టన్ను చేపల వ్యర్థాలను ప్రాసెస్‌ చేస్తే 200 నుంచి 300 కిలోల కొలాజెన్‌, 100 నుంచి 150 కిలోల ప్రొటీన్‌ హైడ్రోలైసేట్లు, 50 నుంచి 70 కిలోల హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ను సేకరించవచ్చు. పారిశ్రామిక గ్రేడ్‌ కొలాజెన్‌ కిలో రూ.500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు పలుకుతుంది. బయోమెడికల్‌ గ్రేడ్‌ కొలాజెన్‌కు కిలో రూ.50 వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ధర ఉంటుంది. కొలాజెన్‌ పెప్టైడ్లను ఆరోగ్య పానీయాలు, కాస్మెటిక్స్‌లో ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి ధర కిలో రూ.4 వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు ఉంటుంది. చేపల ఎముకల నుంచి తీసే క్యాల్షియం, హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌కు కూడా భారీ మార్కెట్‌ ఉంది. రొయ్యల పెంకులతో ఆస్టాఆక్సింథిన్‌, స్క్విడ్‌ ఇంక్‌తో మెలనిన్‌, చేపల వ్యర్థాలతో కార్బన్‌ నానోడాట్లను తయారు చేయొచ్చు. ఇవి బయోసెన్సర్లు, వ్యాధి నిర్ధారణ, ఔషధ రంగాల్లో ఉపయోగపడతాయి.

ప్రశ్న: మత్స్యరంగంలో సీఐఎఫ్‌టీ చేపడుతున్న పర్యావరణ చర్యలేంటి?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: మితిమీరిన చేపలవేటను తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక వలలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. తాబేళ్లు వంటి అవసరం లేని జీవులు వలల్లో చిక్కుకోకుండా టర్టల్‌ ఎక్స్‌క్లూడర్‌ పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నాం. సముద్రంలో వదిలేసిన చేపలవేట పరికరాలను సేకరించి రీసైక్లింగ్‌ చేస్తున్నాం. సౌర, హైబ్రిడ్‌ విద్యుత్‌ ఆధారిత చేపలవేట పద్ధతులపై కూడా పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.

చేపల ప్రాసెసింగ్‌ వ్యర్థాలతో ఉత్పత్తులు (ETV BHARAT)

ప్రశ్న: భారత మత్స్యరంగం ప్రస్తుత స్థితి ఎలా ఉంది?
డాక్టర్‌ బిన్సీ: మత్స్యరంగం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక రంగంగా ఎదిగింది. దేశ జీడీపీలో 1.24 శాతం, వ్యవసాయ జీడీపీలో 7 శాతం వాటాను ఈ రంగం అందిస్తోంది. దేశంలో వార్షిక మత్స్య ఉత్పత్తి 197.75 లక్షల టన్నులకు చేరింది. దీని ద్వారా రూ.62,408 కోట్ల విదేశీ మారకద్రవ్యం లభిస్తోంది. ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద చేపల ఉత్పత్తిదారుగా భారత్‌ నిలిచింది.

