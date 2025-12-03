అక్కడ వరకట్నం బ్యాన్- అడిగినా, తీసుకున్నా నేరమే- దేశానికే ఆదర్శంగా ఆ గిరిజన తెగ!
ఆ తెగ ప్రజలు కట్నం ఇవ్వరు, తీసుకోరు- 29 ఏళ్లుగా పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక్క కేసు నమోదు కాలేదు!
Published : December 3, 2025 at 3:54 PM IST
Dowry Free Village : మన దేశంలో కట్నం ఇవ్వడం, తీసుకోవడం రెండూ నేరమే. అయితే ఇది మాటలు, పుస్తకాలకే పరిమితమవుతోంది. చేతల్లో ఎక్కడా అమలవ్వట్లేదు. ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలోనూ వరకట్న వేధింపులకు నవ వధువులు, మహిళలు బలవుతున్నారు. ఇలాంటి కట్న పిశాచులకు ఓ గిరిజన తెగ కనువిప్పు కలిగిస్తోంది. ఆ గిరిజన తెగ పెళ్లిళ్లలో కట్నం అనే ఊసే ఉండదు. ఇంతకీ ఆ తెగ పేరేంటి? ఎక్కడుంది? మహిళా సాధికారతకు అద్దం పట్టే వారి వివాహ సంప్రదాయాలేంటో? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.
కట్నం తీసుకోవడం, ఇవ్వడం నేరమే!
కట్నం పేరుతో మహిళల్ని వేధిస్తున్న వారికి బిహార్లోని పశ్చిమ చంపారన్ జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్న థరు తెగ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. గోబర్హియా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ తెగ ప్రజలెవరూ వరకట్నం తీసుకోరు. అక్కడి పెళ్లిళ్లలో కట్నం ఇవ్వడం, తీసుకోవడం రెండూ నిషేధం. ఒకవేళ ఎవరైనా వరకట్నం ఇచ్చినా, తీసుకున్నా వారిని గ్రామ నుంచి బహిష్కరిస్తారు. అందుకే ఎవరూ ఈ నియమాలను ఉల్లంఘించడానికి ధైర్యం చేయరు. ఈ కఠినమైన క్రమశిక్షణ ఈ ప్రాంతాన్ని వరకట్నరహిత ప్రాంతంగా ఉంచుతోంది.
శతాబ్దాలుగా ఇదే సంప్రదాయం
శతాబ్దాలుగా ఈ సంప్రదాయం థరు కమ్యూనిటీలో కొనసాగుతోంది. థరు తెగ ప్రజలు వివాహం అనేది రెండు కుటుంబాలను, రెండు హృదయాలను కలిపే పవిత్ర బంధంగా భావిస్తారు. పెళ్లి కోసం వరకట్నం తీసుకుని దాన్నొక వ్యాపారంలా చూడరు. ఇంకా అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, గోబర్హియా పోలీస్ స్టేషన్ 1996లో స్థాపితమైనప్పటి నుంచీ, అక్కడ గత 29 ఏళ్లలో ఒక్క వరకట్న వేధింపుల కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. అయితే బిహార్లో ప్రతి ఏటా వరకట్న వేధింపుల కారణంగా వందలాది మంది మహిళలు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. కానీ పశ్చిమ చంపారన్లో మాత్రం థరు తెగ ప్రజలు కట్నం తీసుకోకుండా మహిళా సాధికారతకు పెద్ద పీట వేస్తున్నారు.
"కూలీ పనులు చేసుకుని పేదవారు జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. నాకు నలుగురు కూతుళ్లు ఉన్నారు. మేము కట్నం ఎలా ఇవ్వగలం? మేము ఎవరి నుంచి కట్నం తీసుకోం. ఎవరికీ కట్నం ఇవ్వం. అందుకే గోబర్హియా పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పటికి ఒక్క వరకట్న వేధింపు కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. కట్నం డిమాండ్ కేసు దృష్టికి వస్తే దాన్ని పెద్దలు పరిష్కరిస్తారు. ఇక్కడ కట్నం తీసుకోరు" అని లక్ష్మీ దేవి అనే మహిళ తెలిపింది.
కుమార్తెలను గౌరవంగా భావిస్తారు- భారంగా కాదు
కాగా, థరు తెగ ప్రజలు కుమార్తెలను భారంగా భావించరు. గౌరవంగా భావిస్తారు. అలాగే ఆ కమ్యూనిటీకి చెందిన వారి పెళ్లిళ్లు కూడా ఎటువంటి హంగూ ఆర్భాటాలు లేకుండా జరుగుతాయి. అందుకే పెద్దగా ఆర్థిక భారం కూడా ఉండదు. వివాహ సమయంలో పరస్పర గౌరవం, సంప్రదాయాలు, ఉన్నత విలువలను పాటిస్తారు. కట్న కానుకలు తీసుకోరు. "ఇక్కడ వరకట్నం తీసుకోవడం, ఇవ్వడం రెండూ నిషేధమే. గతంలో మేము పెళ్లికి వెళ్లినప్పుడు ఇంటి నుంచి భోజనం తీసుకువెళ్లేవాళ్లం. పెళ్లి కూతురి ఇంట్లో భోజనం చేసేవాళ్లం కాదు. పెళ్లి తర్వాత రోజు వధువు ఇంట్లో భోజనం తినేవాళ్లం"అని జోఖాన్ మహతో అనే స్థానికుడు వెల్లడించాడు.
నేరరహిత ప్రాంతంగానూ పేరు
అలాగే గోబర్హియా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతానికి వరకట్న రహిత ప్రాంతంగానే కాకుండా శాంతి భద్రతల విషయంలోనూ మంచి పేరుంది. హత్య, వేధింపులు, దోపిడీ వంటి ఘటనలు ఇక్కడ చాలా అరుదు. థరు కమ్యూనిటీ బలమైన సామాజిక వ్యవస్థ పోలీసుల కంటే మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తోంది. అందుకే ఈ ప్రాంతంలో నేరాలు పెద్దగా జరగట్లేదు. థరు కమ్యూనిటీ సంప్రదాయాలు కూడా ప్రజలను నియంత్రణలో ఉంచుతాయని బాగాహా ఎస్పీ సుశాంత్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ ఆచారాలు సామాజిక చట్టాల్లా పనిచేస్తాయని అన్నారు. ఇక్కడ వరకట్నం అనే ప్రశ్నే లేదన్నారు. కుటుంబం, సమాజంలో మహిళలకు గౌరవం దక్కుతుందని వెల్లడించారు.
నో ఫోన్స్- ఓన్లీ సిట్టింగ్- మొబైల్ వ్యసనాన్ని అరికట్టేందుకు వినూత్న పోటీ- విజేతలకు ప్రైజ్ మనీ
100ఏళ్ల వైద్యురాలి ఔదార్యం- జీవితంలో సంపాదించిన రూ.3.4కోట్లు ఎయిమ్స్కు విరాళం