12 రోజుల తర్వాత నటి ట్విషా శర్మ అంత్యక్రియలు- సెకండ్ పోస్ట్మార్టం తర్వాత కన్నీటి వీడ్కోలు
కట్నం కోసం వేధింపులు- నటి ట్విషా శర్మకు రెండోసారి పోస్ట్మార్టం చేసిన ఎయిమ్స్ వైద్యులు- అనంతరం ఆమెకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన కుటుంబ సభ్యులు
Published : May 24, 2026 at 7:26 PM IST
Twisha Sharma Funeral : కట్న వేధింపుల కారణంగా ఈ మే 12న భోపాల్లోని తన అత్తవారింట్లో అనుమానాస్పదంగా మరణించిన నటి ట్విషా శర్మ అంత్యక్రియలు ఆదివారం పూర్తయ్యాయి. దిల్లీ ఎయిమ్స్ వైద్యుల బృందం ఆమె మృతదేహానికి రెండోసారి పోస్ట్మార్టం పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
ఈ నెల 12న భోపాల్లోని అత్తవారింట్లో ట్విషా శర్మ అనుమానస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. తొలిసారి నిర్వహించిన పోస్టుమార్టం నివేదికపై ఆమె కుటుంబసభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రెండోసారి పోస్టుమార్టం నిర్వహించాలని మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా న్యాయస్థానం అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. దిల్లీ ఎయిమ్స్ వైద్యుల బృందం శవపరీక్షను నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్విషాశర్మ కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో రెండోసారి శవపరీక్ష జరిగింది.