ఆముదం ఆకులతో లాభాల పంట- రైతుల ఆదాయం డబుల్

ఆముదం సాగుతో పాటు సెరీకల్చర్ చేస్తే లాభాల పంట- దాంతీవాడ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధనల్లో వెల్లడి

Silk From Castor Leaves
Silk From Castor Leaves (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Silk From Castor Leaves : 'కాదేదీ ఆదాయానికి అనర్హం' అని భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు. ఇప్పటిదాకా ఆముదం పంటలో విత్తనాలు మాత్రమే పనికొచ్చేవి. ఆ మొక్కల ఆకులను రైతులు చెత్తకుప్పల్లో పారవేసేవారు. కొత్త అప్‌డేట్ ఏమిటంటే, ఆముదం ఆకుల నుంచి కూడా రైతులు ఆకర్షణీయమైన ఆదాయాన్ని ఆర్జించొచ్చు. తాజాగా గుజరాత్‌ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో ఈవిషయం నిరూపితమైంది. ఆ పరిశోధనలను ఎలా నిర్వహించారు ? ఆముదం ఆకులతో రైతులు ఆదాయాన్ని డబుల్ చేసుకోవడం ఎలా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పట్టు పురుగులకు ఆహారంగా ఆముదం ఆకులు
గుజరాత్ రాష్ట్రం బనస్‌కాంత జిల్లాలో దాంతీవాడ ఉంది. ఈ పట్టణంలోనే దాంతీవాడ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉంది. బనస్‌కాంత, సబర్‌కాంత జిల్లాలతో పాటు ఉత్తర గుజరాత్ పరిధిలోని జిల్లాల్లో ఆముదం సాగు ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. ఆముదం సాగును మరింత లాభదాయకంగా మార్చే అంశంపై చాలా ఏళ్లుగా దాంతీవాడ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే వారు ఇటీవలే అసోం పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న పలు పట్టు పురుగుల పెంపకం(సెరీకల్చర్) కేంద్రాలను సందర్శించారు. పట్టు పురుగు అనేది 'బాంబిక్స్ మోరి' జాతికి చెందిన గొంగళి పురుగు. అసోంలో పట్టు పురుగు(గొంగళి పురుగు)లకు ఆముదం ఆకులను ఆహారంగా అందిస్తుండటాన్ని సైంటిస్టులు గుర్తించారు. దీనిపై అక్కడి రైతులతో మాట్లాడగా, కీలక వివరాలను చెప్పారు. ఆముదం ఆకులను పట్టు పురుగులకు ఆహారంగా పెడుతున్నప్పటి నుంచి అత్యంత నాణ్యమైన పట్టు లభిస్తోందని తెలిపారు. ఈవిషయాన్ని విని శాస్త్రవేత్తలు సంతోషించారు. ఆముదం సాగు పెద్దఎత్తున జరిగే గుజరాత్‌లోని జిల్లాలకు ఈ అంశం బాగా కలిసొస్తుందని గుర్తించారు.

ఆ పట్టు ధర కేజీకి రూ.300
ఆముదం ఆకులు తిని పట్టు పురుగులు పెట్టిన గుడ్లను గుజరాత్ శాస్త్రవేత్తలు సేకరించారు. వాటిని దాంతీవాడ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి తీసుకొచ్చి పరిశోధనలు జరిపారు. తమ ల్యాబ్‌లో ఆముదం ఆకులను తిన్న పట్టు పురుగులు అత్యంత నాణ్యమైన పట్టును ఇవ్వడాన్ని వారు గుర్తించారు. అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన పట్టుకు మార్కెట్‌లో కేజీకి రూ.300 దాకా ధర లభిస్తోంది. ఈ లెక్కన ఎవరైనా రైతు 4 ఎకరాల్లో ఆముదం పంట వేయడంతో పాటు పట్టు పురుగుల పెంపకాన్ని కూడా చేపడితే ఆదాయం డబుల్ అవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇందుకోసం మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలోని కేవలం 25 నుంచి 30 శాతం ఆముదం మొక్కల ఆకులను పట్టు పురుగులకు ఆహారంగా పెడితే సరిపోతుందన్నారు. ఔత్సాహిక రైతులు దాంతీవాడ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని ప్రత్యేక ప్రయోగశాల నుంచి ఈ గొంగళి పురుగులను పొందొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. ఈ పరిశోధనల్లో దాంతీవాడ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ ఎల్‌డీ పర్మార్, బనస్కాంత జిల్లాకు చెందిన రైతు సుఖ్‌దేవ్ సింగ్, దాంతీవాడకు చెందిన రైతు అల్పేష్‌భాయ్ ఠాకూర్ భాగమయ్యారు. మొత్తం మీద ఈ అంశం ఆముదం రైతులకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు.

గొంగళి పురుగు నుంచి సీతాకోకచిలుక దాకా
మగ పట్టు పురుగు, ఆడ పట్టు పురుగు మధ్య సంపర్కం జరుగుతుంది. అనంతరం మల్బరీ చెట్ల ఆకులపై వందలాది గుడ్లను ఆడ పట్టు పురుగు పెడుతుంది. ఈ గుడ్ల నుంచి గొంగళి పురుగులు (పట్టు పురుగులు) బయటికొస్తాయి. ఈ పురుగులు నోటి నుంచి స్రవించే లాలాజలం వాటి చుట్టే అల్లుకుపోతుంది. దీన్నే పట్టుగూడు అంటారు. దీంతో గొంగళి పురుగులు చనిపోతాయి. అనంతరం ఆ పట్టుగూడు నుంచి ఒక కొత్త జీవితం పుట్టుకొస్తుంది. అదే సీతాకోకచిలుక.

