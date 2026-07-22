'మా టైమ్ వేస్ట్ చేయకండి'- విద్యార్థులపై పోలీసుల దాడిపై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నో
నీట్ పేపర్ లీక్పై నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసు చర్యలు- దీనిపై అత్యవసర విచారణ చేపట్టాలని పిటిషన్- నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు
Published : July 22, 2026 at 12:03 PM IST
SC On Students Protest : నీట్ పేపర్ లీకేజీ వివాదంపై నిరసనలు చేపట్టిన విద్యార్థులపై పోలీసులు దాడి చేశారని ఆరోపిస్తూ, దీనిపై అత్యవసర విచారణ చేపట్టాలని దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. దీనిపై అత్యవసరంగా విచారణ చేపట్టడం కుదరదని బుధవారం తేల్చిచెప్పింది.
నీట్ పేపర్ లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) దిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టింది. దీనితో పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టారు. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక లాయర్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. విద్యార్థులపై పోలీసులు జరిపిన దాడిపై అత్యవసరంగా విచారణ చేపట్టాలని కోరారు. దీనిపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ, "మా సమయాన్ని వృథా చేయకండి. మీ సమయాన్ని కూడా వృథా చేసుకోకండి" అని హితవు పలికారు.
దీంతో నీట్ పరీక్షలను సరిగ్గా నిర్వహించడం, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)లో మార్పులు చేయడం వంటి ముఖ్యమైన అంశాల కోసమే విద్యార్థులు పోరాడుతున్నారని సదరు లాయర్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఆయన మాటలను మధ్యలోనే అడ్డుకున్న సీజేఐ, 'చాలా ధన్యవాదాలు' అని అన్నారు. ఆ తర్వాత, పోలీసుల దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు తన దగ్గర ఉన్నాయని లాయర్ చెప్పగా, సీజేఐ స్పందిస్తూ, "మాకు ఆ వీడియోలపై ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు. వాటిని చూసే సమయం కూడా మాకు లేదు" అని తేల్చిచెప్పారు. మంగళవారం దిల్లీ హైకోర్టు కూడా ఇలాంటి కేసునే అత్యవసరంగా విచారణ చేయడానికి నిరాకరించింది. "ఇలాంటి విషయాల్లోకి కోర్టును లాగకండి" అని స్పష్టం చేసింది.