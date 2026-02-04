ETV Bharat / bharat

Rahul Gandhi Slams PM Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. లద్దాఖ్ ప్రతిష్టంభన సమయంలో ప్రధాని తన బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకున్నారని, సైన్యాన్ని ఒంటరి చేశారని రాహుల్ ఆరోపించారు. బుధవారం పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవణే రాసిన ఆత్మకథ ప్రతిని చూపిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ పుస్తకం చదివితే దేశ ప్రజలకు నిజం తెలుస్తుందన్నారు. అలాగే, సభకు వచ్చే ధైర్యం మోదీకి లేదని తాను అనుకుంటున్నట్లు రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఆయన సభకు వస్తే ఈ పుస్తకాన్ని స్వయంగా అందజేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.

