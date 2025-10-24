'AI టూల్స్ను దుర్వినియోగం చేయవద్దు'- బిహార్ ఎన్నికల వేళ రాజకీయ పార్టీలకు ఈసీ హెచ్చరిక
Published : October 24, 2025 at 10:58 PM IST
EC Warns Parties Usage Of AI Tools : బిహార్ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ రాజకీయ పార్టీలకు ఎలక్షన్ కమిషన్ (ఈసీ) కీలక సూచనలు చేసింది. కృత్రిమ మేధ ఆధారిత సాధానాలు (ఏఐ టూల్స్)ను దుర్వినియోగం చేయవద్దని హెచ్చరించింది. ఎందుకంటే సింథటిక్ కంటెంట్ నిజమైన వాటిగా ప్రజలను మభ్యపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా మారే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ఈ ప్రమాదాన్ని అరికట్టేందుకు ఈసీ రాజకీయ పార్టీలకు ఈ కీలక సూచనలు చేసింది.
ఈసీ ఇంతకు ముందే 2024లో, ఈ ఏడాది జనవరిలో మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. కాగా ఇప్పుడు మరోసారి ఏఐ టూల్స్ను దుర్వినియోగం చేయవద్దని స్పష్టం చేసింది. ఏఐ ఉపయోగించి ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే సందేశాలు తయారు చేయడం, రాజకీయ నేతల చిత్రాలను మార్ఫ్ చేయడం లాంటివి ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్నాయి. దీని వల్ల ఎన్నికల ఫలితాలు తారుమారు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఏఐ టూల్స్ను దుర్వినియోగం చేయరాదని ఈసీ వివిధ రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులు, ఛైర్పర్సన్లు, ప్రధాన కార్యదర్శులకు సందేశం పంపించింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324 కింద సంక్రమించిన రాజ్యాంగ అధికారాలను ఉపయోగించి పోల్ ప్యానెల్ ఈ ప్రకటనను జారీ చేసింది.