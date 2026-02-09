'టెక్నాలజీకి బానిసలు కావొద్దు'- పరీక్షా పే చర్చలో విద్యార్థులకు మోదీ సూచన
Modi Pariksha Pe Charcha (ANI)
Published : February 9, 2026 at 10:56 AM IST
Modi Pariksha Pe Charcha : పరీక్షా పే చర్చలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు కీలక సూచనలు చేశారు. సాంకేతిక మిమ్మల్ని బానిసలుగా మార్చకుండా చూసుకోండి అని విద్యార్థులకు హితవు పలికారు. ఎంత స్ఫూర్తి ఉన్నప్పటికీ, క్రమశిక్షణ లేకపోతే అది ఏ మాత్రం ఉపయోగపడదని తేల్చిచెప్పారు. న్యాయత్వానికి మొదటి, అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం, మీ ఆలోచనలను కనీసం 10మందికి స్పష్టంగా తెలియజేయగలగడమేనని అన్నారు.
Episode 2 of Pariksha Pe Charcha is a special one. It features students from various cities across India. Do watch!#ParikshaPeCharcha26 https://t.co/GdUvEJw5rf— Narendra Modi (@narendramodi) February 9, 2026