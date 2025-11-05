'భారత సైన్యాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగొద్దు'- రాహుల్ గాంధీకి రాజ్నాథ్ కౌంటర్
Published : November 5, 2025 at 3:16 PM IST
Rajnath Singh on Indian Army : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విరుచుకుపడ్డారు. భారత సైన్యాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగొద్దని విమర్శించారు. సైనికులకు ఒకే మతం ఉందని, అదే సైన్య ధర్మమని అన్నారు. దేశం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా, సైనికులు ధైర్యం, శౌర్యం ప్రదర్శించి భారత్ను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లారని తెలిపారు. బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భారత సైన్యం అగ్రవర్ణాల గుప్పిట్లో ఉందని రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు రాజ్నాథ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
"దేశంలో రిజర్వేషన్ ఉండాలి. బీజేపీ కూడా రిజర్వేషన్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. పేదలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాం. కానీ మన సైనిక సైనికులకు ఒకే మతం ఉంది. ఆ మతం సైన్య ధర్మం. ఇది తప్ప వేరే మతం లేదు. మన సైన్యాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగకండి. కుల, మత రాజకీయాలు దేశానికి చాలా హాని కలిగించాయి. సమాజంలోని అన్ని వర్గాలను అండగా ఉండాలనేది మా ఆలోచన. కులం, తెగ లేదా మతం ఆధారంగా వివక్ష చూపడం మాకు ఇష్టం లేదు. మన దేశంలోని రుషులు, ప్రజలు కులమతాల గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. "అని బిహార్లోని బంకాలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.
సాయుధ దళాల్లో రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేయడం ద్వారా దేశంలో అరాచకత్వాన్ని సృష్టించడానికి రాహుల్ గాంధీ ప్రయత్నిస్తున్నారని రాజ్ నాథ్ మండిపడ్డారు. బిహార్ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో రాహుల్ ఇటీవల చెరువులో దూకి చేపలు పట్టడంపైనా రాజ్నాథ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకుడికి చెరువులోకి దూకడం తప్ప వేరే మార్గం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. దేశాన్ని నడపడం పిల్లల ఆట కాదని ధ్వజమెత్తారు.
'ఆపరేషన్ సిందూర్ ముగిసిపోలేదు- విరామం ఇచ్చాం అంతే'
"పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి కూడా రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ప్రస్తావించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్లోని ప్రధాన ఉగ్రవాద స్థావరాలను తుదముట్టించామని అన్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా ముగియలేదని, కాస్త విరామం ఇచ్చామన్నారు. దేశంలోకి కొంతమంది ఉగ్రవాదులు వచ్చారు. కొందరు భారతీయులు తమ కుటుంబాలతో కలిసి కశ్మీర్లోని పహల్గాంకు వెళ్లారు. వారిని మతం అడిగి మరి ముష్కరులు చంపారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగిందో వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి అన్ని ప్రధాన ఉగ్రవాద స్థావరాలను తుదముట్టించాం. భారత్ను ఇకపై ఎవరూ బలహీనమైన దేశంగా పిలవరు. ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన దేశంగా పిలుస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా దేశ ఖ్యాతి పెరిగింది. భారత్ ఎవరినీ రెచ్చగొట్టదు. కానీ ఎవరైనా మమ్మల్ని రెచ్చగొడితే వారిని వదిలిపెట్టం. ఉగ్రవాదులు మళ్లీ భారత్పై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మేము తీవ్రంగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం" అని రాజ్నాథ్ వ్యాఖ్యానించారు.
రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ రాజ్నాథ్
ఇటీవలే బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ భారత సైన్యం దేశ జనాభాలోని 10శాతం మంది నియంత్రణలో ఉందని ఆరోపించారు. దేశ జనాభాలో 90శాతం మంది దళితులు, మహాదళితులు, వెనుకబడిన తరగతులు, మైనారిటీలు వంటి అట్టడుగు వర్గాలకు చెందినవారు ఉన్నప్పటికీ, వారు కార్పొరేట్, బ్యూరోక్రసీ, న్యాయవ్యవస్థ, ఇతర కీలక సంస్థలలో తక్కువ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. దేశంలోని బ్యాంకుల్లో ఉన్న డబ్బు అంతా 10 శాతం మంది ఖాతాల్లోకి వెళ్తుందన్నారు. అన్ని ఉద్యోగాలను వారే పొందుతున్నారన్నారు. బ్యూరోక్రసీ, న్యాయవ్యవస్థలో కూడా వారిదే ఆధిపత్యమని అన్నారు. సైన్యంపై కూడా వారి నియంత్రణలోనే ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలో రాహుల్కు కౌంటర్ వేశారు రాజ్నాథ్ సింగ్. భద్రతా దళాల్లో రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ అరాచకత్వాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
కాగా, నవంబరు 6, 11 తేదీల్లో రెండు దఫాల్లో బిహార్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబరు 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఇప్పటికే మొదటి దశ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. రెండో దశ ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో నేతలు పర్యటిస్తూ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.