BJP, RSSను విమర్శించండి కానీ దేశాన్ని నిందించొద్దు- భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది: నిరసనకారులపై రిజిజు ఫైర్
న్యూయార్క్లో భారత జెండాను అపవిత్రం చేసిన నిరసనకారులు- ఈ ఘటనపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు- తమ ప్రభుత్వాన్ని, ఆర్ఎస్ఎస్ను విమర్శించినా ఫర్వాలేదని వెల్లడి- కానీ దేశాన్ని నిందించొద్దని ఆగ్రహం
Published : August 31, 2026 at 10:17 AM IST
Kiren Rijiju Warns New York Protesters : రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ న్యూయార్క్లో పాల్గొన్న కార్యక్రమ వేదిక బయట భారత జాతీయ పతాకాన్ని నిరసనకారులు అపవిత్రం చేయడంపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు స్పందించారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీని, ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే స్వేచ్ఛ నిరసనకారులకు ఉందని తాము ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నామని తెలిపారు. కానీ భారత్ను నిందించవద్దని సూచించారు. "శ్రద్ధగా వినండి. భారత్ను, మా దేశ జెండాను అవమానించవద్దు. దానికి మీరు భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. " అని ఎక్స్లో కిరణ్ రిజిజు పోస్ట్ పెట్టారు. అలాగే నిరసనకారులు జాతీయ జెండాను అపవిత్రం చేస్తున్న వీడియోను ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. న్యూయార్క్లోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ వెలుపల నిరసనకారుల్లో ఒకరు భారత జెండాను అపవిత్రం చేస్తుండగా, మరికొందరు ఖలిస్థాన్ అనుకూల నినాదాలు చేస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది.
We always said, you have freedom to criticize RSS, BJP or Govt. but don't abuse our nation.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 30, 2026
ध्यान से सुनें.. हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान मत करो। यह तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। pic.twitter.com/THH2kT49yc