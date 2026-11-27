'గాడిద' పేరుతో నర్సింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్- ఆన్లైన్ పోర్టల్ లోపాలు బట్టబయలు!
Donkey Nursing Certificate : మధ్యప్రదేశ్ నర్సింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ కౌన్సిల్ ఆన్లైన్ పోర్టల్లోని ఘోరమైన లోపాలను NSUI రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రవి పర్మార్ బయటపెట్టారు.
Published : November 27, 2026 at 10:27 PM IST
నర్సింగ్ వృత్తి అనేది రోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణలో కీలక బాధ్యతగా చెప్పొచ్చు. ఈ రంగంలో పనిచేయాలంటే ఇక ఎన్నో అర్హతలు, సరైన ట్రైనింగ్, రిజిస్ట్రేషన్ వంటివి తప్పనిసరి. అలాంటి కీలకమైన నర్సింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ను ఓ గాడిద పేరుతో ఆన్లైన్లో పొందిన ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో కలకలం రేపింది. వినడానికి విడ్డూరంగా ఉన్న ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్ నర్సింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ కౌన్సిల్ (MPNRC) పనితీరులోని డొల్లతనాన్ని బయటపెట్టింది. దీంతో ఈ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తుదారుల వివరాల్ని సరిగా తనిఖీ చేయకుండానే సర్టిఫికెట్లు జారీ అవుతున్నాయా? అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఈ వ్యవహారంపై భోపాల్లోని టీటీ నగర్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ ప్రారంభించారు.
ఆన్లైన్ పోర్టల్ పరీక్షలో బట్టబయలు
MPNRC ఆన్లైన్ పోర్టల్ పనితీరును పరీక్షించడానికి నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (NSUI) రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, విద్యార్థి నాయకుడు రవి పర్మార్ ఒక దరఖాస్తును సమర్పించారు. అందులో అభ్యర్థి పేరును 'డాంకీ ఎంపీఎన్ఆర్సీ' (DONKEY MPNRC) అని, తండ్రి పేరును డాంకీ ఫాదర్, తల్లి పేరును డాంకీ మదర్, అలానే కులం స్థానంలో యానిమల్ (జంతువు) అని నమోదు చేశారు. ఆశ్చర్యకరంగా ఎలాంటి పరిశీలన లేకుండానే ఆ పేరుతో నర్సింగ్ సర్టిఫికెట్ జారీ అయింది. ఈ ఘటనపై రవి పర్మార్ ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసుల నోటీసుల మేరకు శుక్రవారం భోపాల్ ఎన్ఎస్యూఐ జిల్లా అధ్యక్షుడు అక్షయ్ తోమర్తో కలిసి టీటీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లారు. ఈ కేసులో తన వాంగ్మూలాన్ని రికార్డ్ చేయడంతో పాటు సంబంధిత పత్రాలు, డిజిటల్ ఆధారాలను పోలీసులకు సమర్పించారు.
వ్యవస్థ ఐక్యూపై (IQ) ప్రశ్నలు
ఈ సందర్భంగా రవి పర్మార్ మాట్లాడుతూ- 'దరఖాస్తుదారుల వివరాల్ని కనీసం తనిఖీ చేయకపోవడం వల్ల ఎవరైనా సరే ఇంత ముఖ్యమైన, కీలకమైన సర్టిఫికెట్ను సులభంగా పొందగలుగుతున్నారు. వేరే టామ్, హ్యారీ ఇలా ఏ పేరుతో అప్లికేషన్ చేసినా సర్టిఫికెట్ పొందగలరు' అని మండిపడ్డారు. అత్యంత ముఖ్యమైన వైద్య, ఆరోగ్య వృత్తిలోకి వచ్చే అభ్యర్థుల్ని వడబోయాల్సిన వ్యవస్థ తెలివితేటలు (IQ) ఎలా ఉన్నాయో దీన్ని బట్టే అర్థమవుతోందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. నర్సింగ్ వంటి బాధ్యతాయుతమైన వైద్య వృత్తికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో ఇలాంటి లోపాలు ఉండటం ఆందోళనకరమని పేర్కొన్నారు.
ఇక్కడ రవి పర్మార్ దరఖాస్తును కనీస పరిశీలన లేకుండానే పోర్టల్ ఆమోదించింది. రూ. 2050 ఫీజు చెల్లింపు ప్రక్రియ పూర్తవగానే, సెప్టెంబర్ 25న డిజిటల్ నర్సింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ను జారీ చేసింది. RG26103957 దరఖాస్తు నంబర్, AI- 74561, DII- 73911 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్లతో కూడిన ఈ సర్టిఫికెట్కు 2031, సెప్టెంబర్ 24 వరకు మొత్తం ఐదేళ్ల కాలపరిమితి కూడా ఇచ్చారు. హెల్త్ సెక్టార్కు సంబంధించిన కీలక వ్యవస్థలోని లోపాల్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చేందుకే తాను ఇలా చేశానని, ఎవరికీ నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పించే ఉద్దేశం తనకు లేదని పర్మార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనపై అక్టోబర్ 1న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పర్మార్ వాంగ్మూలం రికార్డు చేసిన అనంతరం ఎంపీఎన్ఆర్సీకి నోటీసులు జారీ చేశామని, ఆధారాలను సేకరించి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని దర్యాప్తు అధికారి, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాఘవేంద్ర సింగ్ సికార్వార్ తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు కౌన్సిల్ తరఫున ఎవరూ పోలీసుల ఎదుట హాజరుకాలేదని రవి పర్మార్ వెల్లడించారు.
ఈ మొత్తం ప్రక్రియపై NSUI కీలక డిమాండ్లు చేసింది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు నుంచి సర్టిఫికెట్ జారీ వరకు జరిగిన మొత్తం ప్రక్రియను సాంకేతికంగా పరిశీలించాలని కోరింది. దరఖాస్తుదారుల వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు, ఇతర ధ్రువపత్రాల్ని తనిఖీ చేసే విధానం సరిగ్గా పనిచేస్తుందా? లేదా అన్నది తేల్చాలని పేర్కొంది. అలానే నర్సింగ్ కౌన్సిల్ అధికారులు, ఉద్యోగులు, ఆన్లైన్ పోర్టల్ను నిర్వహిస్తున్న సాంకేతిక సంస్థ పాత్రపైనా విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేసింది. గాడిద పేరుతో సర్టిఫికెట్ జారీ కావడం- ఆన్లైన్ వ్యవస్థలో గుర్తింపు, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలపై తీవ్రమైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.
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