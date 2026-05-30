భారత పర్యటనలో ట్రంప్ కూతురు- తాజ్మహల్ను సందర్శించిన టిఫనీ
ఆగ్రాలో ట్రంప్ కుమార్తె టిఫనీ పర్యటన- భర్తతో కలిసి తాజ్ మహల్ సందర్శన
Published : May 30, 2026 at 3:14 PM IST
Trump Daughter Visits Taj Mahal : భారత పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె టిఫనీ, శనివారం చారిత్రాత్మక తాజ్ మహల్ను సందర్శించారు. భర్త మైఖేల్ బౌలోస్తో కలిసి, సుమారు గంటసేపు ఆ కట్టడాన్ని సందర్శించారని అధికారులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆ కట్టడాన్ని ఆసక్తికరంగా వీక్షిస్తూ ప్రాంగణంలోని వివిధ ప్రదేశాల్లో ఫొటోలు దిగారు. అంతేకాకుండా, తాజ్మహల్ కట్టడం, దాని చరిత్ర, వాస్తుశిల్పంపై ఎంతో ఆసక్తి చూపారని, నిర్మాణం గురించి అనేక ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు తెలుసుకున్నారని టూరిస్ట్ గైడ్ రమేశ్ దివాన్ తెలిపారు.
#WATCH | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफ़नी ट्रंप और उनके दामाद माइकल बुलोस, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे। pic.twitter.com/8DBWuG6vRQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 30, 2026
VIDEO | Agra, Uttar Pradesh: US President Donald Trump's daughter Tiffany Trump and his son-in-law, Michael Boulos visit Taj Mahal.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/WRCcNzzo8z