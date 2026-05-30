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భారత పర్యటనలో ట్రంప్ కూతురు- తాజ్‌మహల్‌ను సందర్శించిన టిఫనీ

ఆగ్రాలో ట్రంప్ కుమార్తె టిఫనీ పర్యటన- భర్తతో కలిసి తాజ్ మహల్​ సందర్శన

Trump Daughter Tiffany
Trump Daughter Tiffany (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 3:14 PM IST

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Trump Daughter Visits Taj Mahal : భారత పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె టిఫనీ, శనివారం చారిత్రాత్మక తాజ్​ మహల్​ను సందర్శించారు. భర్త మైఖేల్ బౌలోస్‌తో కలిసి, సుమారు గంటసేపు ఆ కట్టడాన్ని సందర్శించారని అధికారులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆ కట్టడాన్ని ఆసక్తికరంగా వీక్షిస్తూ ప్రాంగణంలోని వివిధ ప్రదేశాల్లో ఫొటోలు దిగారు. అంతేకాకుండా, తాజ్​మహల్​ కట్టడం, దాని చరిత్ర, వాస్తుశిల్పంపై ఎంతో ఆసక్తి చూపారని, నిర్మాణం గురించి అనేక ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు తెలుసుకున్నారని టూరిస్ట్ గైడ్ రమేశ్​ దివాన్ తెలిపారు.

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