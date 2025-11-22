'ఇక్కడి జంతువులు నా కన్నా బాగా జీవిస్తున్నాయి'- వంతారాపై ట్రంప్ జూనియర్ ప్రశంసలు
భారత్లో ట్రంప్ జూనియర్- వన్యప్రాణుల పునరావాస కేంద్రం వంతారాపై ప్రశంసలు
Published : November 22, 2025 at 12:46 PM IST
Donald Trump Jr Vantara Visit : రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అనంత్ అంబానీ నిర్వహిస్తున్న అతిపెద్ద వన్యప్రాణుల పునరావాస కేంద్రం వంతారాపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడు ట్రంప్ జూనియర్ ప్రశంసలు కురిపించారు. జంతువుల పరిరక్షణ పట్ల వంతారా నిబద్ధతను ప్రశంసించారు. ఈ క్రమంలో వంతారాలోని జంతువులు తనకన్నా బాగా జీవిస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.
'ఇదొక ప్రపంచ అద్భుతం'- ట్రంప్ జూనియర్
అలాగే వంతారాను ప్రపంచ అద్భుతంగా అభివర్ణించారు ట్రంప్ జూనియర్. ఈ అనుభవం తాను ఇంతకు ముందు చూసిన వాటికి భిన్నంగా ఉందన్నారు. వంతారాలో జంతువులు అసాధారణ పరిస్థితులలో జీవిస్తున్నాయని తెలిపారు. వంతారాలోని జంతువులు తన కంటే బాగా జీవిస్తున్నాయని ప్రశంసించారు. అతిపెద్ద వన్యప్రాణుల పునరావాస కేంద్రం ప్రాజెక్టు స్థాయిని, జంతువుల పరిరక్షణ, సహజ ఆవాసాలను పునర్ సృష్టించడానికి చేసిన కృషిని అభినందించారు. ఈ క్రమంలో అనంత్ అంబానీతో కలిసి రికార్డ్ చేసిన వీడియో సందేశంలో వంతారా గురించి ట్రంప్ జూనియర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'తప్పనిసరిగా వంతారాను సందర్శించాల్సిందే'
"ఈ జంతువులన్నింటినీ ఒక దగ్గర చేర్చి, వాటిని రక్షించి మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడం చాలా గొప్ప విషయం. వంతారాలోని జంతు సంరక్షణను చూశాను. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. ఇక్కడి జంతువులే నా కన్నా బాగా జీవిస్తున్నాయి. సహజ ఆవాసాలను పోలి ఉండేలా రూపొందించిన వాతావరణంలో నివసిస్తున్న జంతువులను చూడటం అద్భుతంగా ఉంది. వంతారా ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం. నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలోని ఒక అద్భుతం. వంతారాకు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఎవరైనా తప్పక ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించాలని నేను గట్టిగా సిఫార్సు చేస్తున్నాను." అని ట్రంప్ జూనియర్ పేర్కొన్నారు.
గణపతి ఆలయం సందర్శన
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పెద్ద కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు భారత పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో జూనియర్ దంపతులు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్ లతో కలిసి గుజరాత్ లోని గణపతి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అనంతరం ఆలయం ప్రాంగణంలో వీరంతా కలిసి సంప్రదాయ దాండియా ఆడారు. ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
ఆలయ సందర్శన అనంతరం ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న అతిపెద్ద వన్యప్రాణి సంరక్షణ పునరావాస కేంద్రం వంతారాకు వెళ్లారు. అక్కడి సిబ్బందితో కాసేపు చర్చించారు. ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో రూపొందించిన వంతారాలో కాసేపు తిరిగారు. వంతారాలోని వసతి, వైద్య సదుపాయాలు, రక్షణ చర్యలు, పునరావాస ప్రక్రియకు సంబంధింత అంశాలను ట్రంప్ జూనియర్ వంతారా సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
తాజ్ మహల్ సందర్శన
అంతకుముందు ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు ఆగ్రాలోని ప్రేమకు చిహ్నమైన తాజ్మహల్ను సందర్శించారు. కట్టడం వివరాలు తెలుసుకోవడంతో పాటు పలుచోట్ల ఫొటోలు దిగారు. ఓ అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త కుమారుడి వివాహం ఉదయ్పుర్లో జరగనుంది. దీనిలో పాల్గొనేందుకు ట్రంప్ జూనియర్ దంపతులు భారత్ వచ్చారు. ఈ క్రమంలో భారత్లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించారు.
వంతారా గురించి విశేషాలు
వంతారా పేరిట సమగ్ర జంతు సంరక్షణ, పునరావాస కేంద్రాన్ని రిలయన్స్ సంస్థ ప్రారంభించింది. గుజరాత్లోని జామ్ నగర్ రిలయన్స్ రిఫైనరీ కాంప్లెక్స్ 3వేల ఎకరాల్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వంతారా అనేది ఒక కృత్రిమ అడవి. ఇందులో జంతువులు నివసించేందుకు వీలుగా సహజంగా ఉండేలా వసతులు ఉంటాయి. ఈ అడవిలో 25,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏనుగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆస్పత్రి ఉండగా, ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదిగా నిలిచింది. పూర్తిగా పోర్టబుల్ ఎక్స్రే యంత్రాలు, శస్త్ర చికిత్సల కోసం లేజర్ యంత్రాలు, అధునాతన సదుపాయాలు వంతారాలోని ఆస్పత్రుల్లో ఉన్నాయి. కాగా, గతంలో ప్రధాని మోదీ సైతం వంతారా సందర్శించి ప్రశంసలు కురిపించారు.