ఉదయ్పుర్కు రానున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్- డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ కోసం!
ఉదయ్పుర్లో యూఎస్ బిజినెస్ మ్యాన్ కొడుకు పెళ్లి- వివాహ వేడుక కోసం భారత్కు రానున్న ట్రంప్ కుమారుడు
Published : November 19, 2025 at 10:55 PM IST
American Industrialist Son Wedding : రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పుర్ మరో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు సిద్ధమవుతోంది. అమెరికన్ బిలియనీర్, వ్యాపారవేత్త కుమారుడి వివాహం నవంబర్ 21, 22వ తేదీల్లో ఉదయపుర్లో జరగనుంది. ఈ వివాహానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ సహా అనేక మంది వ్యాపారవేత్తలు, వీఐపీలు హాజరు కానున్నారు.
ముస్తాబవుతోన్న ప్యాలెస్
ఓ ప్రముఖ అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త కుమారుడికి ఎలిజబెత్ అనే యువతితో ఉదయ్పుర్లో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ జరగనుంది. ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్లో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ తన కుటుంబంతో కలిసి మొదటిసారి ఉదయ్పుర్కు వస్తున్నారు. ఈ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు, వీఐపీలు హాజరవుతారు. వ్యాపారవేత్త కుమారుడు ప్రధాన వివాహ కార్యక్రమాలు నవంబర్ 21, 22 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. అందుకోసం సిటీ ప్యాలెస్లోని జగ్మందిర్ ప్యాలెస్, మనక్ చౌక్లను అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు.
భద్రత కట్టుదిట్టం
అమెరికా అధ్యక్షుడి కుమారుడు ట్రంప్ జూనియర్ పిచోలా సరస్సు నడిబొడ్డున ఉన్న అద్భుతమైన లీలా ప్యాలెస్లో బస చేస్తారు. ఆయన భద్రత కోసం యూఎస్ సీక్రెట్ సర్వీస్కు చెందిన ఒక బృందం ఇప్పటికే ఉదయ్పుర్కు చేరుకుంది. అలాగే రాబోయే రెండు రోజుల్లో డజన్ల కొద్దీ చార్టర్డ్ విమానాలు దబోక్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఎయిర్ పోర్టులో భద్రతను పెంచారు. విమాన రాకపోకలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మరోవైపు, ట్రంప్ కుమారుడి రాక గురించి తమకు తెలిసిందని ఉదయ్పుర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ యోగేశ్ గోయల్ తెలిపారు.
సిక్కిం గవర్నర్ మనవరాలి పెళ్లి
మరోవైపు, ఉదయపుర్కు ఆనుకుని ఉన్న రణక్పుర్ కూడా ఒక హై ప్రొఫైల్ వివాహానికి ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. నవంబర్ 22న సిక్కిం గవర్నర్ ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్ మనవరాలు వివాహం రణక్పుర్లోని హోటల్ లాల్బాగ్లో జరగనుంది. ఈ వేడుకకు బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, సిక్కిం ముఖ్యమంత్రి ప్రేమ్ సింగ్ తమాంగ్, కర్ణాటక గవర్నర్ థావర్చంద్ గహ్లోత్ సహా పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, ఎంపీలు హాజరవుతారు.
ప్రారంభమైన పెళ్లిళ్ల సీజన్
దేవుతాని ఏకాదశి వచ్చిన తర్వాత ఉదయ్పుర్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభమైంది. నవంబర్ 7, 8 తేదీల్లో సిటీ ప్యాలెస్, ఉదయ విలాస్లో రెండు రాజ వివాహాలు జరిగాయి. 2025 నవంబరు నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి వరకు నగరంలో 575కి పైగా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లు జరగనున్నాయి. ఇది స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలోపేతం చేస్తుంది.
డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉదయ్పుర్
రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పుర్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. అక్కడి విలాసవంతమైన భవంతులు, రాజసం ఉట్టిపడే కోటలు పెళ్లి వేడుకలకు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. అక్కడి సంస్కృతి, ప్రకృతి అందాలు ఉదయ్పుర్ ఖ్యాతిని మరింత పెంచేశాయి. అందమైన సరస్సులు, ఉద్యానవనాలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అందుకే డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ అనగానే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు ఉదయ్పుర్.
ప్రతి ఏడాది హాలీవుడ్, బాలీవుడ్, రాజకీయ రంగానికి చెందిన ఎక్కువ మంది ప్రముఖులు వివాహానికి ముందు ఫొటో షూట్లు, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ల కోసం ఉదయ్పుర్ను ఎంచుకుంటున్నారు. కొన్నాళ్ల క్రితం బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా పెళ్లి ఇక్కడే జరిగింది. అలాగే వ్యాపార దిగ్గజం ముకేశ్ అంబానీ కుమార్తె ఈషా అంబానీ వివాహానికి ఉదయ్పుర్ వేదికైంది. బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ సోదరుడి పెళ్లిబాజాలు ఇక్కడే మోగాయి.
నాగబాబు కుమార్తె పెళ్లి కూడా ఉదయ్ పుర్లోనే
2004లో బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ ఉదయ్పుర్లోని జగ్మందిర్ ప్యాలెస్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి అందరి దృష్టీ ఉదయ్ పుర్పై పడింది. తర్వాత పలువురు రాజకీయ నాయకులు, సినీ ప్రముఖులు ఇక్కడ వివాహాలు చేసుకున్నారు. కొన్నాళ్ల క్రితం మెగా బ్రదర్, సినీ నటుడు నాగబాబు కుమార్తె నిహారిక వివాహం కూడా ఉదయ్పుర్లోనే జరిగింది.