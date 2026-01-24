ETV Bharat / bharat

భాజా భజంత్రీలతో శునకానికి అంతక్రియలు- మంచి సహచరుడిని కోల్పోయామంటున్న గ్రామస్థులు- ఎందుకో తెలుసా?

శునకానికి అంతక్రియలు నిర్వహించిన గ్రామస్థులు- పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని చివరివరకు సాగనంపిన ఊరి ప్రజలు

Dog Unique Funeral
Dog Unique Funeral (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dog Unique Funeral : ఎవరైనా ఓ వ్యక్తి చనిపోతే అతడి కుటుంబ సభ్యులు మృతుడి అంతిమయాత్రలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. భాజా, భజంత్రీలతో చివరివరకు సాగనంపుతారు. కానీ ఓ చోట వీధి శునకాన్ని కూడా ఇదే రీతిలో అంతక్రియలు నిర్వహించారు. అంతేకాదు, అంతిమయాత్రలో గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్​లో వెలుగుచూసింది. అంతేకాదు ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ఇంతకీ ఆ శునకం పైన ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎందుకంత మమకారం పెంచుకున్నారు? పెద్ద ఎత్తున గ్రామ ప్రజలు అంతిమయాత్రలో పాల్గొనేంతగా ఆ శునకం సాధించిన ఘనత ఏంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

శునకానికి ఘనంగా అంతక్రియలు నిర్వహించిన గ్రామస్థులు
బీవర్​ జిల్లా రాజియావాస్ గ్రామ పరిధిలో 'డాగ్​ సా' అనే శునకం ఉండేది. ఇది ఊర్లో ఎవరైనా చనిపోతే వారి అంతిమయాత్రలో పాల్గొనేది. అనంతరం, చనిపోయిన వారి 12 రోజులు పూర్తయ్యే వరకు వారి ఇంటి ముందే ఉండేది. అంతేకాదు, సంతాప సభల్లో కూడా పాల్గొనేది. అయితే, ఈ శునకం కొద్దిరోజులుగా తీవ్రమైన జలుబుతో బాధపడుతూ జనవరి 3వ తేదీన అకస్మాత్తుగా మరణించింది. దీంతో ఆ గ్రామస్థులంతా ఒక్కటై డాగ్​ సాకు అంతక్రియలు నిర్వహించారు. ఇందుకోసం అందరూ తలా కొంత డబ్బు సేకరించి హిందూ ఆచారాల ప్రకారం భాజా భజంత్రీలతో చివరి వరకు సాగనంపారు.

Dog Unique Funeral
భాజా, భజంత్రీలతో శునకానికి అంతక్రియలు (ETV Bharat)

గ్రామ ప్రజల మనసుతో మమేకమై
ఈ సందర్భంగా రాజియవాస్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ బ్రిజ్‌పాల్ సింగ్ రావత్ మాట్లాడారు. "'డాగ్ సా' మా గ్రామ ప్రజల మనసులో లోతైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఊర్లో హిందూ, ముస్లిం అనే తేడా లేకుండా ఎవరు మరణించినా 'డాగ్ సా' వారి ఇంటి బయట కూర్చుంటుంది. అంతేకాదు, శవయాత్రలో పాల్గొనేది. అనంతరం జరిగే 12 రోజుల శోక కార్యక్రమంలోనూ మరణించిన వ్యక్తి ఇంటి బయట కూర్చునేది. దీంతో పాటు ముస్లిం అంత్యక్రియల సమయంలోనూ స్మశానవాటికకు వెళ్లేది. అందుకే గ్రామస్థులు ఆ శునకాన్ని కేవలం జంతువుగా కాకుండా, వారి కుటుంబ సభ్యుడిగా భావిస్తారు" అని బ్రిజ్​పాల్​ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, 'డాగ్ సా' మరణం తర్వాత, ఆశాపుర మాతా మందిర్ చౌక్‌లోని కమ్యూనిటీ హాల్‌లో సంతాప సభ నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో, 'డాగ్ సా' జ్ఞాపకార్థం గ్రామంలోని అన్ని కుక్కలకు బ్రెడ్, బిస్కెట్లు తినిపించారు. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా భజన, కీర్తనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా, గ్రామంలోని చిన్న పిల్లలకు లాప్సీ, పూరీ, పప్పు తినిపించారు.

మంచి సహచరుడిని కోల్పోయాం!
'డాగ్ సా' తన ప్రవర్తన, సున్నితత్వంతో అందరి హృదయాలను గెలుచుకుందని, కాబట్టి మనిషితో సమానమైన గౌరవం లభించిందని గ్రామస్థులు పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం ఒక కుక్క మరణం మాత్రమే కాదని, ప్రతి దుఃఖంలో మౌనంగా తమ వెంట నిలిచిన ఓ మంచి సహచరుడిని కోల్పోయామని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందుకే మరణానంతరం డాగ్​ సాకు పూర్తి గౌరవంతో తుది వీడ్కోలు పలికామని చెప్పుకొచ్చారు.

పెంపుడు కుక్కల కోసం అందుబాటులో శ్మశానవాటిక!
మరోచోట, పెంపుడు కుక్కల కోసం ప్రత్యేకంగా శ్మశాన వాటికను ఏర్పాటు చేశారు. ఇకపై పెంపుడు కుక్కలు చనిపోతే వాటిని రోడ్ల పక్కన పారేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించేలా ఏర్పాటు చేసింది ఓ సంస్థ. హరియాణా ఫరీదాబాద్​లో పెంపుడు కుక్కల కోసం దేశంలోనే మొట్టమొదటి పర్యావరణహిత శ్మశానవాటికను ఏర్పాటు చేశారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఆప్సీ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సంయుక్తంగా ఈ చరిత్రాత్మక ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసింది. నగరవాసులు కేవలం ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే చాలు, మున్సిపల్ సిబ్బంది వచ్చి మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లి ఉచితంగా దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేస్తారని తెలిపింది.

కుక్కల కోసం శ్మశానవాటిక- ఉచితంగా అంత్యక్రియలు- దేశంలోనే మొట్టమొదటిది ఇదే!

ఒక్క బటన్​ నొక్కితే చాలు వీధి కుక్కలు బైక్​ వెంటపడవ్​- 8వ తరగతి విద్యార్థి సరికొత్త ఆవిష్కరణ

TAGGED:

LAST RITES OF DOG
HINDU RITUALS LAST RITES OF DOG
DOG DIED NEWS RAJASTHAN
LAST RITES OF DOG NEWS
DOG UNIQUE FUNERAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.