ETV Bharat / bharat

యజమాని కుటుంబం కోసం శునకం ప్రాణత్యాగం- కోబ్రాతో వీరోచితంగా పోరాడి మృతి

నాగు పాముతో వీరోచితంగా పోరాడిన పెంపుడు కుక్క - యజమాని కుటుంబం ప్రాణాలు కాపాడిన శునకం- ఆఖరికి పాము కాటుకు గురై మృతి- ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లినా నో యాజ్- విషాదంలో మునిగిపోయిన శునకం యజమాని

Dog Fight with Cobra in Odisha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dog Fight with Cobra in Odisha : జంతువులన్నింటిలో అత్యంత విశ్వాసమైనది శునకం అని చెబుతారు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించింది ఓ పెంపుడు కుక్క. తన యజమాని కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం తానే చనువు చాలించింది. నాగు పాముతో వీరోచితంగా పోరాడి ఆఖరికి ప్రాణాలు విడిచింది. ఈ ఘటన ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌లో జరిగింది.

ఆరేళ్లుగా శునకం పెంపకం
భువనేశ్వర్‌లోని చిలి పోఖరి ప్రాంతంలో ఝునా జెనా అనే మహిళ తన కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తోంది. ఆమెకు కుక్కలంటే చాలా ఇష్టం. దీంతో డాష్‌హండ్ జాతికి చెందిన ఓ శునకాన్ని గత ఆరేళ్లుగా పెంచుకుంటోంది. సొంత కుటుంబ సభ్యుడిలా భావించి అపురూపంగా చూసుకుంటోంది. ఆ కుక్కకు 'ఫోనీ' అని ముద్దుపేరు పెట్టింది. ఫోనీతో పాటు జెనా దగ్గర మరో మూడు శునకాలు కూడా ఉన్నాయి.

పాముతో కుక్క పోరాటం
అయితే జెనా ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో ఆమె నాలుగు పెంపుడు కుక్కలు గట్టిగా మొరగడం ప్రారంభించాయి. జెనా బయటకు వచ్చి చూడగా, ఒక విషపూరితమైన నాగుపాము తన ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అప్పుడు సర్పాన్ని ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకునేందుకు నాలుగు కుక్కలు ప్రయత్నించాయి. ఆ విషపూరిత పాముకు, ఆ నాలుగు కుక్కలకు మధ్య భీకర పోరు మొదలైంది. కుక్కలు పామును చుట్టుముట్టి దానిని కాటేయడానికి ప్రయత్నించాయి.

జెనా వెంటనే కుక్కలను పాము నుంచి వేరు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. మూడు కుక్కలు భయంతో వెనక్కి తగ్గినా, వాటిలో ఉన్న ఆరేళ్ల డాష్‌హండ్ జాతి కుక్క ఫోనీ మాత్రం అస్సలు ఆగలేదు. పాముతో పోరాటాన్ని కొనసాగించింది. శునకం, సర్పం మధ్య కాసేపు ఫైట్ జరిగింది. ఈ క్రమంలో కోబ్రా శునకాన్ని కాటు వేసింది. వెంటనే తెలిసిన యువకుడి సాయంలో 'ఫోనీ'ని పాము నుంచి వేరు చేసింది జెనా. కానీ అప్పటికే శునకం పరిస్థితి విషమంగా మారింది. ఇది చూసి భయపడిన జెనా తాను అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న పెంపుడు కుక్కపై నీళ్లు చల్లింది. వెంటనే షహీద్‌నగర్‌లోని యానిమల్ ఆస్పత్రికి తరలించింది. కానీ ఎటువంటి ఫలితం లేకపోయింది. అప్పటికే ఫోనీ మరణించినట్లు వెటర్నరీ వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.

తీవ్రంగా రోధించిన యజమాని
తాను ఆరేళ్లుగా సొంత బిడ్డలా పెంచుకున్న శునకం మరణంతో యజమాని జెనా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో బాధను ఆపుకోలేక కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తన కళ్లు ఎదుటే పెంపుడు శునకం విగతజీవిగా మారడాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. "నాగు పాముతో కుక్కలు పోరాడుతున్నప్పుడు వాటిని ఆపేందుకు గట్టిగా ప్రయత్నించాను. మూడు కుక్కలు భయంతో ఇంట్లోకి పారిపోయాయి. శునకాల దాడిలో పాము చనిపోయింది. అలాగే ఫోనీ స్పృహతప్పి కింద పడిపోయింది. వెంటనే దాన్ని ఆస్పత్రికి తరలించాం. అయినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. ఫోనీ అప్పటికే ప్రాణాలు విడిచింది." అని జెనా వెల్లడించారు.

ఈ ఘటనపై స్నేక్ హెల్ప్‌లైన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సుభేందు మల్లిక్ స్పందించారు. ఇదొక దురదృష్టకర సంఘటన అని తెలిపారు. డాష్‌హండ్ జాతి శునకాలు పొట్టిగా ఉంటాయని చెప్పారు. అందుకే పాము దాన్ని సులభంగా కాటేయగలిగిందని వెల్లడించారు. పాము కాటు వేసిన తర్వాత శునకం శరీరంపై నీరు పోయకూడదని అన్నారు. అలా చేయడం వల్ల శరీరంలో విష ప్రసరణ వేగవంతమవుతుందని పేర్కొన్నారు. పాము కాటుకు గురైనప్పుడు సరైన చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు. జంతువులకు పాము కాటు వేసినప్పుడు సరిగ్గా వ్యవహరించకపోతే వాటి ప్రాణాలు పోతాయని హెచ్చరించారు. పాము కాటుకు గురైన పెంపుడు కుక్క ఫోనీ మరణానికి యజమానికి ఆ సమయంలో ఎలా వ్యవహరించాలో అనే విషయంపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం, కాటు వేసిన వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఓ కారణమని అభిప్రాయపడ్డారు.

TAGGED:

DOG COBRA FIGHT BHUBANESWAR
PET DOG SACRIFICES LIFE FOR OWNER
FIGHT BETWEEN DOG AND SNAKE
ODISHA DOG SAVE HIS OWNER
DOG FIGHT WITH COBRA IN ODISHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.