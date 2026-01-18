ఆ ఊరినిండా వైద్యులే! డాక్టర్ అవ్వడం వారికో బాధ్యత- ఎక్కడో తెలుసా?
డాక్టర్ల గ్రామం అమ్హరా- వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తూ- పేదలకు తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య సేవలు- యువతకు వైద్య వృత్తిపై అవగాహన కల్పిస్తూ!
Published : January 18, 2026 at 8:44 PM IST
Doctors Village Amhara In Bihar : సాధారణంగా ఒక ఊరిలో ఒకరో, ఇద్దరో మహా అయితే పది మంది ఉంటారు. కానీ ఒకే గ్రామంలో వందకు పైగా వైద్యులు ఉండడం మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ గ్రామంలో ప్రతీ ఇంటికి ఓ డాక్టరు ఉన్నార్నా అతిశయోక్తి లేదు! ఎందుకంటే, అక్కడివారంతా వైద్య వృత్తిని అభ్యసించడం ఓ బాధ్యతగా భావిస్తుంటారు. అలా ప్రస్తుతం సుప్రసిద్ధ వైద్యులుగా దేశ విదేశాల్లో వారి సేవలను కొనసాగిస్తున్నారు. అయినా సరే నేటికి తమ గ్రామంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాలను నిర్వహిస్తూ ఎంతో మంది పేద వారికి అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ డాక్టర్ల స్టోరీ ఏంటీ? ప్రజలకు వారు అందిస్తున్న సేవలు ఏంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
బిహార్ రాజధాని పట్నాకు 55 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్న 'అమ్హరా' గ్రామాన్ని నేడు డాక్టర్ల గ్రామంగా పిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఊరిలో దాదాపు 100 మందికి పైగా వైద్యులు ఉన్నారు. ఎంతో మంది ప్రముఖ వైద్యుల్లో ఒకరిగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా 'ఈఎన్టీ' స్పెషలిస్ట్గా వైద్యసేవలు అందిస్తోన్న డా. శశిరంజన్పట్నాలోని తన డాక్టర్ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. "అమ్హరా గ్రామంలోనే విద్యను అభ్యసించాను. చదువుకునే సమయంలో ఎన్నో క్లిష్ట సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ వాటన్నింటినీ దాటుకుని నేడు 'ఈఎన్టీ' స్పెషలిస్ట్గా సేవలను కొనసాగిస్తున్నాను. గ్రామంలోని యువతకు వైద్య వృత్తిపై అవగాహన పెంపొందించటానికి క్రమం తప్పకుండా వైద్య శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నాను." అని డాక్టర్ శశిరంజన్ పేర్కొన్నారు.
ఆ పుస్తకం చదివిన తర్వాత డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను!
గ్రామీణ కుటుంబంలో పుట్టి ప్రముఖ వైద్యుడిగా రోగులకు సేవలు అందిస్తున్నారు డాక్టర్ సత్యజిత్. బాల్యంలో తన తండ్రి ఇచ్చిన ఓ పుస్తకం, తనలో డాక్టర్ కావాలనే కోరికను కలిగించిందని తెలిపారు. "స్కూల్కు వెళ్లే రోజుల్లో నా తండ్రి 'ది సిటాడెల్' అనే పుస్తకాన్ని కొనిచ్చారు. దాన్ని చదివిన తర్వాత నాకు డాక్టర్ అవ్వాలన్న కోరిక కలిగింది. అప్పటినుంచి ఎంతో కష్టపడి వైద్య విద్యను అభ్యసించాను. నేను వైద్యాన్ని ఓ సామాజిక సేవగా భావిస్తాను. ఇప్పటికీ అమ్హరా గ్రామంలో వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి పేదలకు ఉచితంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాను. తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య చికిత్సను అందించాలనేదే నా కోరిక" అని డాక్టర్ సత్యజిత్ తెలిపారు.
అదే విధంగా అమ్హరా గ్రామంలో మరో డాక్టర్, దివంగత ఉత్పల్ కాంత్ కూడా ప్రజల మనసును గెలుచుకున్నారు. బిహార్లో శిశువైద్యుడిగా సేవలందించి ఎంతో మంది పిల్లలకు ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు. మరో డాక్టర్ సరికా రాయ్, పట్నాలో ప్రఖ్యాత గైనకాలజిస్ట్గా సేవలందిస్తున్నారు. ఇలా గ్రామంలోని ఎంతో సీనియర్ వైద్యులంతా కలిసి అక్కడి యువత వైద్యులుగా మారడానికి తగినంత ప్రోత్సాహకాన్ని కల్పిస్తున్నారు.
తమిళనాడు ప్రస్తుత గవర్నర్ కూడా అమ్హరాలోనే చదువుకున్నారు!
ఇదిలా ఉండగా, అమ్హరా గ్రామం గురించి అక్కడి వార్డ్ కౌన్సిలర్ సన్నీ కుమార్ మాట్లాడారు. "అమ్హరా విద్యావిధానం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చుట్టు పక్కల గ్రామంలోని విద్యార్థులు కూడా ఇక్కడికి చదువుకోవడానికి వస్తుంటారు. ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, తమిళనాడు ప్రస్తుత గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి కూడా అమ్హరా గ్రామ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నారు" అని సన్నీ కుమార్ పేర్కొన్నారు. గ్రామంలో విద్యతో పాటు ఆధునిక సౌకర్యాలు, జిమ్ వంటివి ఉన్నాయని తెలిపారు.
"అమ్హరాకు చెందిన 100 మందికి పైగా వైద్యులు నేడు బిహార్లోనే కాకుండా దేశ, విదేశాల్లో వైద్య సేవలందిస్తూ అమ్హరా గ్రామానికి మంచి పేరు, ప్రతిష్ఠలను అందిస్తున్నారు. అందుకే నేడు అమ్హరా గ్రామం ఎన్నో ఊళ్లకు ఆదర్శ గ్రామంగా నిలుస్తోంది." అని మరో వార్డ్ కౌన్సిలర్, సంజేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
