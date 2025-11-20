ETV Bharat / bharat

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

పుట్టుకతోనే తోక- బాలుడికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స- తోకను తొలగించిన వైద్యులు

Doctors Removed Child Tail
Doctors Removed Child Tail (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Doctors Removed Child Tail : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని బలరామ్​పుర్​ వైద్యులు అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేశారు. తోకతో జన్మించిన ఏడాదిన్నర చిన్నారికి అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి చేసి దానిని తొలగించారు.

లఖ్​నవూలోని టిక్కా రావా చౌరాహా గ్రామాననకి చెందిన సుశీల్ కుమార్, ఆర్తీ దేవీలకు ఏడాదిన్నర వయసు గల బాబు ఉన్నాడు. అయితే ఆ బాలుడికి పుట్టుకతోనే నడుము కింద భాగంలో ఒక చిన్న తోక లాంటిది ఉంది. అది నెలలు నిండే కొద్ది పెరుగుతూ వచ్చింది. అది కదిలినా, ఏమైనా తగిలినా విపరీతమైన నొప్పి అనిపించేది. దీంతో బాలుడిని తల్లిదండ్రులు అనేక ఆస్పత్రులు తీసుకెళ్లానా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఆ తోకను తొలగించేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. చివరికి బలరామ్​పుర్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. వారు చిన్నారికి శస్త్రచికిత్స చేసేందుకు అగీకరించారు.

బాలుడికి సీనియర్, శస్త్రచికిత్స నిపుణుడు డాక్ట్రర్ అఖిలేశ్ కుమార్​ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. చిన్నారికి శస్త్రచికిత్స నిర్వహిస్తామని తల్లిదండ్రులకు ధైర్యం ఇచ్చారు. నవంబర్ 14న శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. అయితే, ఆ తోక వెన్నెముక ఎముకలైన వెర్టిబ్రా మధ్యలో ఉన్న స్పైనల్ కార్డ్‌ను కప్పే మెంబ్రేన్‌లకు గట్టిగా అతుక్కున్నట్లు గుర్తించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో ఆ తోకను జాగ్రత్తగా తొలగించామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం బాలుడి ఆరోగ్యం నిలకడానే ఉందని అఖిలేశ్ కుమార్ తెలిపారు. అతని రెండు కాళ్లు సహజంగా పనిచేస్తున్నాయని. మూత్ర, విసర్జన నియంత్రణ సామర్థ్యం సాధారణంగానే ఉందని అన్నారు. పాలు మృదువైన ఆహారం కూడా తీసుకుంటున్నాడని చెప్పారు.శస్త్రచికిత్సకు ముందు ఎంఆర్​ఐ, ఎక్స్-రే, అల్ట్రాసౌండ్, రక్త పరీక్షలు చేసినట్లు తెలిపారు. నివేదికలు సాధారణంగా రావడం వల్లే శస్త్రచికిత్స చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. .

అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉండటం వల్లే ఇలాంటి అరుదైన శస్త్రచికిత్సలు సాధ్యమవుతున్నాయని ఆస్పత్రి డైరెక్టర్ డాక్టర్ కవిత ఆర్య తెలిపారు. ఈ శస్త్రచికిత్స చిన్నారి ఆరోగ్య సేవల నాణ్యతకు, మా వైద్య నిపుణుల నిబద్ధతకు అద్భుతమైన ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. సవాలుతో కూడిన కేసును వైద్యుల బృందం విజయవంతంగా పూర్తి చేసిందని టీఱ్ మెడితస్ ,సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ హిమాన్షు చతుర్వేది తెలిపారు. బాధలో వచ్చిన కుటుంబాలను సంతోషంతో వెళ్లేలా చేయడమే తమ లక్ష్యమని అన్నారు. బలరాంపూర్ చికిత్సాలయం ఇలాంటి క్లిష్టమైన బాల శస్త్రచికిత్సల్లో ముందంజలో కొనసాగుతుంది. శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావడంతో చిన్నారికి కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారని. వైద్య బృందానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు.

మగ శిశువు కడుపులో 'పిండం'
'గర్భస్థ పిండం' అనేది గర్భం దాల్చిన మహిళల కడుపులో ఉంటుంది. కానీ ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా అప్పుడే పుట్టిన ఓ మగ శిశువు కడుపులోనూ ఉండటాన్ని చూసి వైద్యులు షాక్‌కు గురయ్యారు. ఎట్టకేలకు ఆ నవజాత శిశువుకు సర్జరీ చేసి గర్భస్థ పిండాన్ని తొలగించారు. ఇంతకీ ఆ పిండం ఎలా ఉంది? అది మగ శిశువు కడుపులో ఎలా ఏర్పడింది? పిండాన్ని తొలగించే సర్జరీని ఎలా చేశారు? ఒకవేళ దాన్ని తొలగించకుంటే శిశువుకు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఏయే సమస్యలు వచ్చేవి? తెలుసుకోవం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

