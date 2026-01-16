ETV Bharat / bharat

రెండేళ్ల చిన్నారి మెదడులో 7 సెం.మీ ట్యూమర్‌- 9 గంటలపాటు వైద్యుల ఆపరేషన్ సక్సెస్

రెండేళ్ల చిన్నారి మెదడులో ప్రమాదకరమైన మెనింజియోమా ట్యూమర్- 9 గంటల పాటు హై రిస్క్‌తో పీజీఐ వైద్యుల చారిత్రక శస్త్రచికిత్స

Two Years Old Boy Surgery
Two Years Old Boy Surgery (Representative Image (ETV Bharat))
ETV Bharat Telugu Team

January 16, 2026

Two Years Old Boy Surgery : కేవలం రెండేళ్ల వయసులో చిన్నారి తలలో 7 సెంటీమీటర్ల మేర ప్రమాదకరమైన బ్రెయిన్‌ ట్యూమర్‌ ఉందని తెలిసిన వార్త ఏ తల్లిదండ్రులకైనా గుండెలు పిండేసే షాక్‌లాంటిదే. అలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితిలో శస్త్రచికిత్స చేయడం వైద్యులకు కూడా పెద్ద సవాలే. అయితే ఆ సవాల్‌ను స్వీకరించిన హరియాణాలోని చండీగఢ్‌లోని పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్‌ (PGIMER) వైద్యుల ప్రత్యేక బృందం అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసింది. తొమ్మిది గంటల పాటు అత్యంత హై రిస్క్‌తో నిర్వహించిన చారిత్రక శస్త్రచికిత్స ద్వారా చిన్నారి మెదడులోని ట్యూమర్‌ను విజయవంతంగా తొలగించింది.

రెండేళ్ల చిన్నారికి మెదడు ట్యూమర్‌
వైద్యుల వివరాల ప్రకారం, ఆ చిన్నారి మెదడులో మెనింజియోమా అనే అరుదైన బ్రెయిన్‌ ట్యూమర్‌ ఏర్పడింది. ఇది మెదడు చుట్టూ ఉండే పొరల నుంచి మొదలై క్రమంగా పెరిగి మెదడుపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. దీంతో తీవ్రమైన తలనొప్పులు, చూపు సమస్యలు, మూర్చ వంటి ప్రమాదకర లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా ఈ ట్యూమర్‌ను బ్రెయిన్‌ ఎంఆర్ఐ పరీక్ష ద్వారా గుర్తిస్తారు.

ముక్కులోంచి ట్యూమర్‌ తొలగింపు
ఈ కేసులో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఓపెన్‌ బ్రెయిన్‌ సర్జరీ చేయకుండా ముక్కు లోంచి ఎండోస్కోపిక్‌ పద్ధతిలో ట్యూమర్‌ను బయటకు తీసివేశారు. సుమారు 9 గంటల పాటు సాగిన ఈ క్లిష్ట ఆపరేషన్‌ అంతర్జాతీయ వైద్య వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సాధారణంగా ఇంత పెద్ద ట్యూమర్‌ ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ బ్రెయిన్ శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఈసారి వైద్యులు ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు.

అత్యంత ప్రమాదకరమైన శస్త్రచికిత్స
శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ట్యూమర్‌ చిన్నారి మెదడులోని దిగువ భాగంలో ఉండటంతో పాటు కంటి ఆర్బిట్‌, ముఖ ఎముకల వరకు విస్తరించింది. దీంతో మెదడుకు చేరుకోవడం చాలా క్లిష్టంగా మారింది. ఎముకలో అతి చిన్న, సురక్షిత మార్గాన్ని రూపొందించి ఆ దారి ద్వారా ట్యూమర్‌ను తొలగించారు. పిల్లల విషయంలో ఇలాంటి శస్త్రచికిత్సలు మరింత ప్రమాదకరమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆపరేషన్ సమయంలో అధిక రక్తస్రావం, శరీర ఉష్ణోగ్రత అకస్మాత్తుగా పడిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వైద్య బృందం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆపరేషన్‌ను పూర్తి చేసింది.

వైద్యుల అనుభవమే కీలకంఞ
ఈ చారిత్రక శస్త్రచికిత్సకు నేతృత్వం వహించిన ప్రొఫెసర్‌ ఎస్‌.ఎస్‌. దండపాణి గతంలోనూ ఇలాంటి క్లిష్ట కేసుల్లో తన నైపుణ్యాన్ని నిరూపించుకున్నారు. ఆయనకు 2000కు పైగా ఎండోస్కోపిక్‌ న్యూరో సర్జరీల అనుభవం ఉంది. అదే ఈ ఆపరేషన్‌ విజయానికి కీలకంగా నిలిచిందని సహ వైద్యులు పేర్కొన్నారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం నిర్వహించిన పోస్ట్‌ ఆపరేటివ్‌ ఎంఆర్ఐ స్కాన్‌లో ట్యూమర్‌ పూర్తిగా తొలగినట్లు నిర్ధరణ అయింది. ప్రస్తుతం చిన్నారి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, ప్రమాదం పూర్తిగా తొలగిపోయిందని వైద్యులు తెలిపారు. అంతేకాదు, అతడు వేగంగా కోలుకుంటున్నాడని చెప్పారు.

భవిష్యత్‌ చికిత్సలకు మార్గదర్శకం
ఈ విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్స భవిష్యత్తులో పిల్లల్లో వచ్చే బ్రెయిన్‌ ట్యూమర్‌ల చికిత్సకు కొత్త దారులు తెరవనుందని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పెద్ద ఆపరేషన్ల భయం తగ్గడమే కాకుండా, తక్కువ గాయాలతో సురక్షితంగా చికిత్స చేసే అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. పీజీఐ వైద్యుల విజయం వైద్య రంగంలో మరో మైలురాయిగా నిలిచింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

