ఎడమ కాలు పనిచేయకపోయినా డోంట్ కేర్- అతి తక్కువ సమయంలో సూట్ కుట్టి దివ్యాంగుడి వరల్డ్ రికార్డ్!
బిహార్కు చెందిన మహమ్మద్ షమీమ్ అంగవైకల్యాన్ని ఎదురొడ్డి ప్రపంచ వేదికపై సత్తా చాటారు. ఈ క్రమంలో అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు.
Published : November 11, 2026 at 2:57 PM IST
World Record For Tailoring Suit : కొందరు చిన్న చిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే కుంగిపోతుంటారు. తాము జీవితంలో ఇంకేమీ సాధించలేమని నిరాశలోకి కూరుకుపోతారు. అయితే బిహార్లోని గయాకు చెందిన మహమ్మద్ షమీమ్ మాత్రం అలా కాదు. అంగవైకల్యాన్ని జయించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఎడమ కాలు పోలియో బారిన పడినా, కేవలం ఒక్క కాలితోనే కుట్టు మిషన్ తొక్కుతూ సూట్ స్టిచ్చింగ్లో ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించారు. ఈ క్రమంలో దివ్యాంగుడైన మహమ్మద్ షమీమ్ స్ఫూర్తిదాయక కథనం గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.
నాలుగో సారి భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం
గయా నగరంలోని ఇస్లామ్గంజ్ కతారీ ప్రాంతానికి చెందిన మహమ్మద్ షమీమ్ (36) రెండు కాళ్లలోనూ శారీరక వైకల్యం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎడమ కాలు పూర్తిగా పనిచేయదు. అయినప్పటికీ అతను టైలరింగ్లో అసాధారణ నైపుణ్యాన్ని సాధించారు. కేవలం ఒక కాలితో కుట్టు మిషన్ తొక్కుతూ అతి తక్కువ సమయంలోని సూట్ కుట్టి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. అంతేకాకుండా షమీమ్ 2023లో ఫ్రాన్స్లో జరిగిన అబిలింపిక్స్లో కాంస్య పతాకాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు షమీమ్ అంతర్జాతీయ అబిలింపిక్స్లో మూడుసార్లు దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ప్రస్తుతం నాలుగోసారి దేశం తరఫున పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
తన కాళ్లకు శారీరక వైకల్యం ఉందని మహమ్మద్ షమీమ్ వివరించారు. "నేను పరిగెత్తలేను. ఈ పరిస్థితిని చూసి నా తల్లిదండ్రులు చాలా కుంగిపోయారు. నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుందోనని వారు ప్రతిరోజూ ఆందోళన చెందేవారు. కానీ విధి మరోలా తలచింది. ఏ కాళ్లతో అయితే నేను పరిగెత్తలేకపోయానో, అవే కాళ్లు ఇప్పుడు నాకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. నేను జాతీయ స్థాయి సూట్ టైలరింగ్ పోటీలో స్వర్ణ పతకం సాధించారు. అలాగే అంతర్జాతీయ పోటీలో కాంస్య పతకం దక్కించుకున్నాను. అతి తక్కువ సమయంలో సూట్ను కుట్టిన రికార్డు కూడా నా పేరిట ఉంది. పోటీ సమయంలో కుట్టు మిషన్ సూది విరిగినా లేదా దారం తెగినా పాయింట్లను తగ్గిస్తారు. ఫ్రాన్స్లో జరిగిన అబిలింపిక్స్లో నాకు ఇలాగే జరిగింది. నేను సూట్ను అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేసి 94 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచాను. అయితే నా కుట్టు మిషన్ సూది విరగడం వల్ల ఐదు పాయింట్లను కోల్పోయాను." అని షమీమ్ వివరించారు.
17 ఏళ్లుగా నిరంతర కృషి
తనకు టైలరింగ్లో చాలా నైపుణ్యం ఉందన్నారు షమీమ్. 2009వ ఏడాదిలోనే తనకు ఓ స్నేహితుడి ద్వారా 'అబిలింపిక్స్' గురించి తెలిసిందని వెల్లడించారు. అదే ఏడాది కోల్కతాలో జరిగిన ప్రాంతీయ పోటీలో 17 మందితో తొలిసారి పోటీ పడ్డానని వివరించారు. ఆ తొలి ప్రయత్నంలోనే స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకోగలిగానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో ఒక సూట్ను కుట్టడంలో 99 పాయింట్లు సాధించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించానని చెప్పారు. నేషనల్ స్థాయిలోనూ స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకున్నానని పేర్కొన్నారు. 2011లో దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన అబిలింపిక్స్లో పాల్గొనే అవకాశం తనకు దక్కిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను నోయిడాలో ఉంటూ 2027లో ఫిన్లాండ్లో జరగనున్న 'అబిలింపిక్స్' కోసం శిక్షణ పొందుతున్నానని చెప్పారు.
కుమారుడి విజయంపై తండ్రి హర్షం
తన కుమారుడికి ఈ విజయం అంత సులువుగా రాలేదని మహమ్మద్ షమీమ్ తండ్రి రషీద్ తెలిపారు. తాము పేదరికంలో మగ్గుతున్నా షమీమ్కు ఉన్న వైకల్యాన్ని తగ్గించేందుకు పెద్ద ఆస్పత్రులకు తిరిగామని గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే ఎయిమ్స్ వైద్యులు షమీమ్ జీవితాంతం ఈ వైకల్యంతోనే జీవించాల్సి ఉంటుందని చెప్పడంతో తీవ్ర నిరాశలో కూరుకుపోయామని చెప్పారు. షమీమ్కు చిన్నతనంలోనే పోలియో సోకిందని వెల్లడించారు. షమీమ్కు ప్రతిరోజూ సైకిల్పై తీసుకెళ్లి టైలరింగ్ నేర్పించేవాడినని స్పష్టం చేశారు. షమీమ్ చిన్నప్పటి నుంచే చాలా తెలివైనవాడని, కుట్టుపనిని వేగంగా నేర్చుకున్నాడని అన్నారు. “నా కుమారుడు పదో తరగతి వరకే చదివాడు. దీంతో అతడి భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందాం. పలు చోట్ల నా కొడుకుకి పని ఇప్పించేందుకు ప్రయత్నించాం. కానీ ప్రతిసారీ నిరాశే ఎదురైంది. యజమానులు వారం రోజుల్లోనే అతన్ని పనిలో నుంచి తీసేసేవారు. పైగా ఎంతో కఠినమైన మాటలతో అవమానించేవారు." అని చెబుతూ రషీద్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
'అబిలింపిక్స్' అంటే ఏమిటి?
అబిలింపిక్స్ అనేది ప్రధానంగా దివ్యాంగుల కోసం ఉద్దేశించిన పోటీ. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో నిర్వహించే ఒక వృత్తి నైపుణ్యాల పోటీ. ఒలింపిక్స్ లేదా పారాలింపిక్స్ తరహాలోనే సాగే ఈ పోటీని దివ్యాంగుల నైపుణ్యాల ఒలింపిక్స్ అని పిలుస్తుంటారు. పారాలింపిక్స్ క్రీడా ప్రతిభపై దృష్టి సారిస్తే, అబిలింపిక్స్ వృత్తి నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించే వేదికగా నిలుస్తుంది. పారాలింపిక్స్ లాగే ఇది కూడా అనేక దేశాల నుంచి పాల్గొనేవారిని ఒకచోట చేర్చి, వారి ప్రతిభను వెలికితీస్తుంది. ఈ పోటీలో సుమారు 35 రకాల నైపుణ్య విభాగాలు ఉంటాయి. వీటిని ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో నిర్వహిస్తారు. అబిలింపిక్స్ ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జరుగుతాయి.
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