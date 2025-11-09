రైతు ఛాతీలో 6 కిలోల కణితి- విజయవంతంగా తొలగించిన వైద్యులు
రైతులో ఛాతీలో నుంచి కణితిని తొలగించిన వైద్యులు
Published : November 9, 2025 at 10:30 AM IST
Tumor Removed From Farmer Lungs : రాజస్థాన్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలోని వైద్య బృందం అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసింది. ఓ రైతు ఛాతీలో నుంచి ఆరు కిలోల కణితిని తొలగించింది. ఒకేసారి ఎటువంటి రక్తస్రావం లేకుండానే ఆ కణితిని వైద్యులు తొలగించారు.
గత మూడు నెలలుగా జయపురలోని సీకర్కు చెందిన 44 ఏళ్ల రైతు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఛాతీలో బరువుగా ఉండటం నొప్పితో విపరీతంగా బాధపడుతున్నాడు. వివిధ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం లేదు. చివరికి జయపుర్లోని ఎస్ఎంఎస్ ఆస్పత్రిని ఆశ్రయించాడు. అతడికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిచంగా ఛాతీలో కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే శస్త్ర చికిత్స చేసి ఆ కణితిని తొలగించినట్లు జనరల్ సర్జరీ విభాగం సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జీవన్ కాంకడియా తెలిపారు.
'ఇలాంటి సాలిటరీ పైబరస్ కణితులు ఒక రకమైన క్యాన్సర్. సకాలంలో శస్త్రచికిత్స చాలా కీలకం. లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం. ఈ కణితి ఇతక అవయవాలకు అంటుకుంది. ఊపిరితిత్తుల దగ్గర అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతాలకు అంటుకుందని, దానిని ఒకే ముక్కగా సురక్షితంగా తొలగించడం చాలా సవాలుగా మారింది. అయినప్పటికీ, ఎస్ఎంఎస్ ఆస్పత్రి నిపుణుల సమన్వయం, ఆధునిక పరికరాలు, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైంది. ఈ ట్యూమర్ను పూర్తిగా ఒకే ముక్కలో, రక్తస్రావం లేకుండా తొలగించడం సాధ్యమైంది. ఈ ట్యూమర్ పరిమాణం 15*16 సెంటీమీటర్లు, బరువు సుమారు 6 కిలోలు ఉంది' అని డాక్టర్ జీవన్ తెలిపారు. అక్టోబర్ 31న ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆ రైతు ఆరోగ్యం మంచిగానే ఉందని, ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
"అయితే ఇలాంటి ట్యూమర్లు చాలా సార్లు ఎటువంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకుండానే పెరుగుతాయి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలు బయటపడే సమయానికి, అవి చాలా పెద్దవిగా మారి సర్జరీ క్లిష్టమవుతుంది. శరీరంలో ఏమైన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సమయానికి వైద్యు పరీక్ష చేయించుకోవడం అవసరం" అని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
మహిళా గర్భాశయంలో 18.5కిలోల భారీ కణితి
ఇటీవల దిల్లీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రి వైద్య బృందం మహిళ గర్భాశయంలో ఏర్పడిన 18.5 కిలోల బరువున్న కణితిని విజయవంతంగా తొలగించింది. ఇది సుమారు ఐదుగురు నవజాత శిశువుల బరువుకు సమానం అని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గత ఆరు సంవత్సరాల్లో తొలగించిన అతిపెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ గర్భాశయ కేసుల్లో ఇది ఒకటని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
దిల్లీలోని చాందిని చౌక్ నివాసి అయిన అల్కా మల్వోత్రా (56) మహిళ గత కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంది. ఆస్పత్రికి వెళ్లగా పరీక్షించిన వైద్యులు ఆమె గర్భాశయంలో ఫైబ్రాయిడ్లు (గర్భాశయ కణితులు) ఏర్పడ్డాయని నిర్ధరించారు. అందులో ఒకదాని పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉందని గుర్తించారు. కణితి కారణంగా ఆమె రోజూవారి పనుల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని చెప్పారు. వెంటనే శస్త్ర చికిత్స చేసి ఆ భారీ కణితిని తొలగించారు.
అరుదైన శస్త్ర చికిత్స- వ్యక్తి కడుపులో నుంచి 10కిలోల భారీ కణితి తొలగింపు!
మహిళకు రోబోటిక్ సర్జరీ - ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అడ్రినల్ కణితి తొలగింపు