6 కిలోల బరువుతో పుట్టిన శిశువు- ఆశ్యర్చపోయిన డాక్టర్లు!
సాధారణానికి మించి బరువుతో పుట్టిన బిడ్డ- డాక్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచిన ఘటన- తల్లి, శిశువు ప్రస్తుతం సురక్షితం
Published : April 5, 2026 at 9:31 AM IST
Newborn Baby 6 Kg Weight : బంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలో అరుదైన వైద్య ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. సాధారణంగా పుట్టే శిశువుల బరువు కంటే ఎంతో ఎక్కువగా, దాదాపు 6 కిలోల బరువుతో ఒక శిశువు జన్మించడం వైద్యులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఈ సంఘటన ప్రస్తుతం వైద్య వర్గాల్లోనే కాకుండా సాధారణ ప్రజల్లో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆ ఘటన లేడీ డఫ్పరిన్ విక్టోరియా హాస్పిటల్లో జరిగింది. కోల్కతాకు చెందిన 32 ఏళ్ల నాజియా పర్వీన్ అనే మహిళ తన రెండో సంతానానికి జన్మనిచ్చింది. అయితే పుట్టిన బిడ్డ బరువు అసాధారణంగా ఉండటంతో అక్కడి వైద్యులు సైతం ఆశ్చర్యపోయారు. మార్చి 22న గర్భధారణ చివరి దశలో నాజియాను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అనంతరం గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నివేదిత పాల్ పర్యవేక్షణలో సిజేరియన్ ద్వారా ప్రసవం నిర్వహించారు.
జన్యుపరమైన అంశాలు కూడా!
ఆ సమయంలో పుట్టిన శిశువు బరువు దాదాపు 6 కిలోలుగా నమోదైంది. సాధారణంగా శిశువుల బరువు 2.5 కిలోల నుంచి 4.5 కిలోల మధ్యే ఉండడం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇంత భారీ బరువుతో శిశువు పుట్టడం చాలా అరుదైన విషయమని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ విషయంపై స్పందించిన డాక్టర్ నివేదిత పాల్ మాట్లాడుతూ, "ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఈ కేసులో తల్లి అధిక బరువు ఒక కారణంగా ఉండొచ్చు. అదనంగా జన్యుపరమైన (హెరిడిటరీ) అంశాలు కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది" అని తెలిపారు.
ఆసుపత్రి వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, నాజియా పర్వీన్ దాదాపు 10 సంవత్సరాల క్రితం తన మొదటి సంతానానికి జన్మనిచ్చింది. అయితే ఆ సమయంలో ఇలాంటి అసాధారణ పరిస్థితి కనిపించలేదని తెలుస్తోంది. దీంతో ఈసారి శిశువు బరువు ఎందుకు ఎక్కువగా పెరిగిందన్న విషయంపై వైద్యులు లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తల్లి, శిశువు ఇద్దరూ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ఆరోగ్యపరంగా పెద్దగా సమస్యలేమీ లేవని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే జాగ్రత్త చర్యగా ఇద్దరినీ పరిశీలనలో ఉంచినట్లు తెలిపారు.
వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గర్భధారణ సమయంలో తల్లికి డయాబెటిస్ ఉండటం ఇలాంటి ఘటనలకు ప్రధాన కారణంగా ఉండొచ్చు. గర్భిణి రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఆ గ్లూకోజ్ ప్లాసెంటా ద్వారా శిశువుకు చేరుతుంది. దీంతో శిశువు వేగంగా ఎదిగి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితిని మెడికల్గా "మ్యాక్రోసోమియా"గా పిలుస్తారు. ఇంకా తల్లి అధిక బరువు, జన్యుపరమైన లక్షణాలు, గర్భధారణ గడువు మించిపోవడం (డ్యూ డేట్ దాటడం) వంటి కారణాలు కూడా శిశువు బరువు పెరగడానికి దోహదపడవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే నాజియా పర్వీన్ కేసులో అసలు కారణం ఏమిటన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. ఈ సంఘటనతో మాతృ ఆరోగ్యం, గర్భధారణ సమయంలో క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. వైద్యుల సూచనలను పాటిస్తూ, సమయానికి చెక్అప్స్ చేయించుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
