దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!
దీపావళి రోజు క్రాకర్స్ కాల్చేటప్పుడు గాయమైతే ఇలా చేయండి!
Published : October 16, 2025 at 1:57 PM IST
Diwali Cracker Burn Treatment : దీపావళికి అంటేనే వెలుగుల పండుగ. అందుకే ఈ పర్వదినాన చీకట్లను తరిమికొట్టి వెలుగులు నింపడం కోసం దీపాలను వెలిగిస్తారు. ఆ తర్వాత పిల్లలు, పెద్దలు బాణాసంచాను కాలుస్తారు. అయితే, ఈ టపాకాయలు పేల్చేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పటాకులు పేలడం వల్ల గాయపడినప్పుడు మనం వెంటనే ఏమి చేయాలి? కాలిన గాయాలపై పసుపును రాయొచ్చా? టపాసులు పేల్చేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి వంటి? తదితర విషయాలపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.
వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే?
దీపావళి వచ్చిందంటే చాలు ఠక్కువ గుర్తొచ్చేవి టపాసులే. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా క్రాకర్స్ కాల్చి ఈ పండుగను చాలా ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. అలాగే ఇంట్లో దీపాలను వెలిగిస్తారు. అయితే టపాసులు కాల్చేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదం తప్పదు. ఒకవేళ టపాసులు కాల్చేటప్పుడు ప్రమాదం జరిగి గాయాలైతే ఏం చేయాలో చెన్నైలోని కిల్పాక్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల వైద్యులు ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు. ఈ విషయాలు మీకోసం.
'గాయాన్ని 15 నిమిషాల పాటు శుభ్రంగా కడగాలి'
ఒకవేళ టపాసులు కాల్చినప్పుడు గాయమైతే, దానిని 15 నిమిషాల పాటు కుళాయి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలని చెన్నైలోని కిల్పాక్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల బర్న్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యూనిట్ అధిపతి మహదేవన్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత క్షతగాత్రుడిని సమీపంలోని ప్రాంతీయ, జిల్లా లేదా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. గాయంపై పసుపు వంటి వాటిని పూయవద్దని చెప్పారు. అలాంటివి రాస్తే ఎంత గాయమైందో వైద్యులు గుర్తించడం కష్టమవుతుందన్నారు.
'టపాసులు పేల్చేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి'
పిల్లలను పెద్దల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే టపాసులు పేల్చడానికి అనుమతించాలని కిల్పాక్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలోని బర్న్స్ అండ్ ట్రామాటాలజీ విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆలియా హుస్సేన్ తెలిపారు. కాటన్ దుస్తులు ధరించి, చెప్పులు వేసుకుని బాణాసంచాను పేల్చడం శ్రేయస్కరమని సూచించారు. పటాకులు పేల్చడానికి పొడవాటి కర్ర వంటివాటిని ఉపయోగించాలని పేర్కొన్నారు. టపాసులను వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచాలని వెల్లడించారు. రాకెట్ల వంటి క్రాకర్స్ను నిటారుగా ఉంచి పేల్చాలని సూచించారు. పేలిన టాపాసుల కర్రలను మట్టితో నిండిన బకెట్లో ఉంచి ఆర్పివేయాలని స్పష్టం చేశారు.
పిల్లలు, వృద్ధులు, రోగులు ఉన్న ప్రదేశాలలో టపాసులు పేల్చకూడదని ఆలియా హుస్సేన్ సూచించారు . క్రాకర్స్ పేలిన తర్వాత, ఆ మంటలు ఆరిపోయాయా లేదా అని చూడడానికి దగ్గరకి వెళ్లొద్దని పేర్కొన్నారు. పేలని టపాసులను సమీపంలో ఉంచి క్రాకర్స్ను వెలిగించొద్దని స్పష్టం చేశారు. పటాకులపై ఖాళీ డబ్బాలను ఉంచి పేల్చొద్దని వెల్లడించారు. ఇలాంటి సురక్షితమైన నియమాలు పాటించి దీపావళి పర్వదినాన టపాసులు పేల్చుకోవాలని సూచించారు.
'సమీపంలోని ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి'
"ఇన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా బాణాసంచా పేల్చే సమయంలో ప్రమాదం జరిగితే, గాయపడిన ప్రదేశాన్ని 15 నిమిషాల పాటు కుళాయి నీటితో కడగాలి. ఇది పటాకుల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే వేడిని శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు వ్యాపించకుండా నిరోధిస్తుంది. ఒకవేళ క్రాకర్స్ మీ కళ్లని గాయపరిస్తే, కళ్లను 15 నిమిషాల పాటు శుభ్రమైన నీటితో బాగా కడుక్కోవాలి. ఆ తర్వాత మీరు సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళితే అక్కడి అత్యవసర విభాగం కాలిన గాయాలకు తక్షణ చికిత్స అందిస్తుంది. అయితే, శరీరంలోని కాలిన ప్రాంతంపై పసుపు పొడి, పేస్ట్, సిరా వంటి ఏ పదార్థాన్ని పూయకూడదు. గాయం అయిన ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఆస్పత్రికి తీసుకురావాలి. దాని మీద ఏమీ రాయకూడదు. అప్పుడే వైద్యులు మీ చర్మాన్ని గాయం ఎంత లోతుగా ప్రభావితం చేసిందో గుర్తించి చికిత్స అందించగలరు. ”అని డాక్టర్ అలియా హుస్సేన్ తెలిపారు.