మహిళా సాధికారత, గ్రామీణాభివృద్ధిలో చెరగని ముద్ర - ఇదే డాక్టర్ రుక్మిణీరావు విజయగాథ
Ramoji Award to Doctor Rukmini Rao: మహిళల హక్కులు, గ్రామీణాభివృద్ధిలో నాలుగు దశాబ్దాల పాటు డాక్టర్ రుక్మిణీరావు అలుపెరగని పోరాటం చేశారు. సామాజిక న్యాయం కోసం నిరంతర కృషి చేస్తున్నారామె.
Published : November 17, 2026 at 10:58 AM IST
మహిళల హక్కులు, గ్రామీణాభివృద్ధిలో నాలుగు దశాబ్దాల డాక్టర్ వి.రుక్మిణీరావు అలుపెరగని పోరాటం చేశారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్రమ దత్తత పద్ధతులు, శిశు విక్రయ ముఠాలకు వ్యతిరేకంగా గళమెత్తారు. సామాజిక న్యాయం కోసం నిరంతర కృషి చేస్తున్నారామె. ఈ రంగంలో పనిచేసే ప్రస్తుత, భవిష్యత్తు తరాల కార్యకర్తలకు మార్గదర్శిగా నిలిచారు. హైదరాబాద్కు చెందిన రుక్మిణీరావు రెండేళ్ల వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయారు. తల్లి, అమ్మమ్మ, అత్త తదితరుల నుంచి స్వతంత్ర భావాలు, సమానత్వ విలువలు అందిపుచ్చుకుని తన వ్యక్తిత్వానికి బలమైన పునాది వేసుకున్నారు. సైకాలజీలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మాస్టర్స్ పట్టా అందుకున్నారామె. సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కళాశాలలో అధ్యాపకురాలిగా పని చేశారు. దిల్లీ వెళ్లి సైకాలజీలో పీహెచ్డీ పట్టా పొందారు.
మహిళల సాధికారతకు విశేష కృషి
1970, 1980 దశకాల్లో నేషనల్ లేబర్ ఇన్స్టిట్యూట్, పబ్లిక్ ఎంటర్ ప్రైజ్ సెంటర్ ఫర్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ తదితర సంస్థలతో కలిసి రుక్మిణీరావు పనిచేశారు. వరకట్న మరణాలు, గృహహింసలపై 1981 సంవత్సరంలో దిల్లీలో ‘సహేలి రీసోర్స్ సెంటర్’ ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామీణ మహిళలు, మహిళల భూమి హక్కులు, సుస్థిర వ్యవసాయం, అణగారిన వర్గాల మహిళల సాధికారతకు విశేష కృషి చేశారు.
"డెక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ"తో కలిసి గ్రామీణ మహిళల్లో నాయకత్వ లక్షణాల పెంపు, మహిళా రైతుల సమస్యలపై దృష్టి సారించారు. గ్రామీణ మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా తెలంగాణలో "గ్రామ్య రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ ఉమెన్" స్థాపించారు.
జాతీయ వేదికలపై గళమెత్తి
నల్గొండ జిల్లాలోని లంబాడా తండాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భ్రూణ హత్యలు, శిశు విక్రయాలు, అక్రమ దత్తతలకు వ్యతిరేకంగా పెద్దఎత్తున పోరాటం చేశారు. బాల్య వివాహాలు, బాల కార్మిక వ్యవస్థ నుంచి బాలికలను రక్షించి "బ్రిడ్జ్ స్కూల్స్" ద్వారా పాఠశాల విద్యవైపు మళ్లించారు. "మకామ్" వంటి జాతీయ వేదికల ద్వారా మహిళా రైతుల భూమి, అటవీ హక్కుల కోసం గళమెత్తడమే కాకుండా 12వ పంచవర్ష ప్రణాళిక వర్కింగ్ గ్రూప్ తదితర ప్రభుత్వ కమిటీలలో భాగస్వామిగా విధాన రూపకల్పనలోనూ కీలక సూచనలు అందించారు.
ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎంపికై మహిళల సమస్యలు, వారి అభివృద్ధికి సంబంధించి అనేక అంతర్జాతీయ సదస్సుల్లో రుక్మిణీరావు పాల్గొన్నారు. భారత్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా, చైనా, పలు ఐరోపా దేశాల నుంచి ఫెలోషిప్లు అందుకున్నారు. 2011 సంవత్సరంలో "ఎయిడ్ ఎట్ యాక్షన్", వసుంధర ఒడిశ, సౌత్ ఏషియన్ అలయన్స్ ఫర్ పావర్టీ ఎరాడికేషన్, విక్సాట్ తదితర పౌరసమాజ, అభివృధ్ధి సంస్థల్లో బోర్డు, సలహా ట్రస్టీల హోదాల్లో సేవలు అందించారు.
అవార్డులు
సోషల్ ఇంపాక్ట్ విభాగంలో ఫెమినా రీడర్స్ ఛాయిస్ అవార్డు-2015 సహా పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు. మహిళల హక్కులు, సమాజ అభివృద్ధిపై పనిచేస్తున్న పలు సంస్థల నుంచి గుర్తింపు. 2014 సంవత్సరంలో ‘ది వీక్’ మ్యాగజైన్ ‘ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్’ అవార్డు.
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