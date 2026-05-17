11 ఏళ్లుగా సైకిల్పైనే డాక్టర్ ప్రయాణం- 'జామ్నగర్ సైక్లింగ్ క్లబ్'తో ఎంతో మందికి ఫిట్నెస్పై అవగాహన కల్పిస్తూ!
11 ఏళ్లుగా సైకిల్పైనే తన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్న డాక్టర్- అత్యవసరమైతే తప్ప ఏ సమయంలోనైనా సైకిల్పైనే ప్రయాణం- ఇంధనం ఆదా చేసినా దేశానికి సేవ చేసినట్లేనంటున్న డాక్టర్
Published : May 17, 2026 at 10:15 PM IST
Doctor Uses Only Bicycle Jamnagar : ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఇంధన సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగిపోవడంతో దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు ఇంధన పొదుపు చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే, పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా ఎంతో మంది ప్రముఖులు తమ కాన్వాయ్ల సంఖ్యను తగ్గించడం, మరికొంత మంది నడుచుకుంటూ కార్యాలయాలకు చేరకోవడం వంటివి మనం ఈ మధ్యకాలంలో వార్తల్లో చూస్తున్నాం. అయితే, ఇలాంటివన్నీ ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తిన తర్వాతే మనకు వార్తల్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. కానీ, గుజరాత్లో ఓ డాక్టర్ గత 11 ఏళ్ల నుంచి తన రోజూ వారి పనులకు సైకిల్ను వినియోగిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఇతరులకు కూడా సైకిల్నే వాడాలని, పర్యవరణాన్ని కాపాడాలని అంటున్నారు. ఎప్పుడైనా అత్యవసరం అయితే తప్ప మిగతా అన్ని వేళలా ఆయన సైకిల్ పైనే తన ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మరి ఆయన సైకిల్ ప్రయాణం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం పదండి.
రోజూ సైకిల్పైనే హాస్పిటల్కు ప్రయాణం
జామ్నగర్ వాల్కేశ్వరి నగర్కు చెందిన డాక్టర్ రాజేంద్ర విరానీకి సైకిల్ తొక్కడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. తన అభిరుచిని ఒక అలవాటుగా మలుచుకుని, ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న హాస్పిటల్కు రోజూ సైకిల్పైనే వెళ్లి వచ్చేవారు. ఎండా, వానా, చలి ఇలా ఏ కాలంలోనైనా ఆయన సైకిల్ ప్రయాణానికే మొగ్గు చూపేవారు. అంతేకాదు, వృత్తిపరంగా ఏదైనా సమావేశానికి వెళ్లినా సైకిల్పైనే వెళ్లాలని పట్టుబడేవారు. అయితే, రాజేంద్ర అభిరుచి, నేడు 'జామ్నగర్ సైక్లింగ్ క్లబ్' ద్వారా దాదాపు 400 మందికి ఫిట్నెస్, ఇంధన పొదుపుపై అవగాహన కల్పించేందుకు బాటలు వేసింది. అయితే, డాక్టర్ రాజేంద్రకు సైక్లింగ్పై ఉన్న ఆసక్తిపై ఆయన కొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు.
'జామ్నగర్ సైక్లింగ్ క్లబ్'లో 400 మంది సభ్యులు
"మొదట్లో నాకు, సైక్లింగ్ అంటే ఎంతో ఉండేది. కొద్దిరోజులకు నాలాగే సైక్లింగ్ అంటే ఇష్టపడే శ్రేయస్ నేగి అనే ఆర్మీ అధికారి పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి 'జామ్నగర్ సైక్లింగ్ క్లబ్'ను ఏర్పాటు చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. అయితే, క్లబ్ను ఏర్పాటు చేసిన కొద్దిరోజులకే ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. అనతికాలంలోనే క్లబ్లో చాలా మంది సభ్యులు చేరడం మొదలుపెట్టారు. నేడు మా క్లబ్లో 400మంది సభ్యులు ఉన్నారు. మా క్లబ్లోని సభ్యులు, ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు దాదాపు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్ తొక్కుతారు. అంతేకాదు, వీటితో పాటు వారికి ఈత, సైక్లింగ్, పరుగు వంటి పోటీలు కూడా నిర్వహిస్తాం. 300, 400, 600తో పాటు 1200 కిలోమీటర్ల లాంగ్ సైక్లింగ్ ఈవెంట్లను కూడా నిర్వహిస్తాం."
- రాజేంద్ర విరానీ, డాక్టర్
ఇంధనం ఆదా చేసినా దేశానికి సేవ చేసినట్లే!
అయితే, సైకిల్ తొక్కడం వల్ల ఆరోగ్య మెరుగుపడడమే కాకుండా, ఆర్థిక భారాన్ని కూడా తగ్గించువచ్చునని డాక్టర్ రాజేంద్ర అంటున్నారు. జామ్నగర్ వంటి మధ్య తరహా నగరాల్లో, ఏ ప్రదేశమూ 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉండదని, అటువంటి నగరాల్లో పౌరులు సైక్లింగ్ను అలవాటు చేసుకుంటే అది ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే, సైక్లింగ్ వల్ల ట్రాఫిక్, పార్కింగ్ సమస్యలు ఉండవని చెబుతున్నారు. చివరిగా ఆయన తన దేశభక్తిని చాటుతూ పౌరులకు గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు. అదేంటంటే, "మనం బార్డర్కు వెళ్లి పోరాడకపోతేనేమి, ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం వల్ల కూడా దేశానికి గొప్ప సహకారాన్ని అందించగలం. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం ద్వారా దేశాభివృద్ధికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కాపాడిన వాళ్లమౌతాం" అని రాజేంద్ర చెప్పారు.
పట్టు గూళ్లతో అద్భుతాలు- సబ్బులు, చెవిపోగులు, ఇంటి డెకరేషన్ వస్తువులు తయారీ
పశ్చిమ కనుమల్లో కొత్త మొక్క జాతి గుర్తింపు- 'సోనెరిలా రాక్స్బర్గీ'గా నామకరణం