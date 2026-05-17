11 ఏళ్లుగా సైకిల్​పైనే డాక్టర్ ప్రయాణం- 'జామ్​నగర్​ సైక్లింగ్ క్లబ్'తో ఎంతో మందికి ఫిట్​నెస్​పై అవగాహన కల్పిస్తూ!

11 ఏళ్లుగా సైకిల్​పైనే తన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్న డాక్టర్- అత్యవసరమైతే తప్ప ఏ సమయంలోనైనా సైకిల్​పైనే ప్రయాణం- ఇంధనం ఆదా చేసినా దేశానికి సేవ చేసినట్లేనంటున్న డాక్టర్​

Published : May 17, 2026 at 10:15 PM IST

Doctor Uses Only Bicycle Jamnagar : ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఇంధన సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు పెరిగిపోవడంతో దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు ఇంధన పొదుపు చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే, పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా ఎంతో మంది ప్రముఖులు తమ కాన్వాయ్​ల సంఖ్యను తగ్గించడం, మరికొంత మంది నడుచుకుంటూ కార్యాలయాలకు చేరకోవడం వంటివి మనం ఈ మధ్యకాలంలో వార్తల్లో చూస్తున్నాం. అయితే, ఇలాంటివన్నీ ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తిన తర్వాతే మనకు వార్తల్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. కానీ, గుజరాత్​లో ఓ డాక్టర్​ గత 11 ఏళ్ల నుంచి తన రోజూ వారి పనులకు సైకిల్​ను వినియోగిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఇతరులకు కూడా సైకిల్​నే వాడాలని, పర్యవరణాన్ని కాపాడాలని అంటున్నారు. ఎప్పుడైనా అత్యవసరం అయితే తప్ప మిగతా అన్ని వేళలా ఆయన సైకిల్​ పైనే తన ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మరి ఆయన సైకిల్​ ప్రయాణం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం పదండి.​

రోజూ సైకిల్​పైనే హాస్పిటల్​కు ప్రయాణం
జామ్​నగర్​ వాల్కేశ్వరి నగర్​కు చెందిన డాక్టర్ రాజేంద్ర విరానీకి సైకిల్​ తొక్కడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. తన అభిరుచిని ఒక అలవాటుగా మలుచుకుని, ఒకటిన్నర కిలోమీటర్​ దూరంలో ఉన్న హాస్పిటల్​కు రోజూ సైకిల్​పైనే వెళ్లి వచ్చేవారు. ఎండా, వానా, చలి ఇలా ఏ కాలంలోనైనా ఆయన సైకిల్​ ప్రయాణానికే మొగ్గు చూపేవారు. అంతేకాదు, వృత్తిపరంగా ఏదైనా సమావేశానికి వెళ్లినా సైకిల్​పైనే వెళ్లాలని పట్టుబడేవారు. అయితే, రాజేంద్ర అభిరుచి, నేడు 'జామ్​నగర్​ సైక్లింగ్ క్లబ్' ద్వారా దాదాపు 400 మందికి ఫిట్​నెస్​, ఇంధన పొదుపుపై అవగాహన కల్పించేందుకు బాటలు వేసింది. అయితే, డాక్టర్​ రాజేంద్రకు సైక్లింగ్​పై ఉన్న ఆసక్తిపై ఆయన కొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు.

'జామ్​నగర్​ సైక్లింగ్​ క్లబ్​'లో 400 మంది సభ్యులు

"మొదట్లో నాకు, సైక్లింగ్​​ అంటే ఎంతో ఉండేది. కొద్దిరోజులకు నాలాగే సైక్లింగ్ అంటే ఇష్టపడే శ్రేయస్​ నేగి అనే ఆర్మీ అధికారి పరిచయం అయ్యారు. ​ఆ తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి 'జామ్​నగర్​ సైక్లింగ్​ క్లబ్​'​ను ఏర్పాటు చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. అయితే, క్లబ్​​ను ఏర్పాటు చేసిన కొద్దిరోజులకే ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. అనతికాలంలోనే క్లబ్​లో చాలా మంది సభ్యులు చేరడం మొదలుపెట్టారు. నేడు మా క్లబ్​లో 400మంది సభ్యులు ఉన్నారు. మా క్లబ్​లోని సభ్యులు, ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు దాదాపు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల మేర సైకిల్​ తొక్కుతారు. అంతేకాదు, వీటితో పాటు వారికి ఈత, సైక్లింగ్​, పరుగు వంటి పోటీలు కూడా నిర్వహిస్తాం. 300, 400, 600తో పాటు 1200 కిలోమీటర్ల లాంగ్​ సైక్లింగ్​ ఈవెంట్​లను కూడా నిర్వహిస్తాం."
- రాజేంద్ర విరానీ, డాక్టర్​

ఇంధనం ఆదా చేసినా దేశానికి సేవ చేసినట్లే!
అయితే, సైకిల్​ తొక్కడం వల్ల ఆరోగ్య మెరుగుపడడమే కాకుండా, ఆర్థిక భారాన్ని కూడా తగ్గించువచ్చునని డాక్టర్​ రాజేంద్ర అంటున్నారు. జామ్‌నగర్ వంటి మధ్య తరహా నగరాల్లో, ఏ ప్రదేశమూ 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉండదని, అటువంటి నగరాల్లో పౌరులు సైక్లింగ్‌ను అలవాటు చేసుకుంటే అది ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే, సైక్లింగ్​ వల్ల ట్రాఫిక్​, పార్కింగ్​ సమస్యలు ఉండవని చెబుతున్నారు. చివరిగా ఆయన తన దేశభక్తిని చాటుతూ పౌరులకు గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు. అదేంటంటే, "మనం బార్డర్​కు వెళ్లి పోరాడకపోతేనేమి, ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం వల్ల కూడా దేశానికి గొప్ప సహకారాన్ని అందించగలం. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం ద్వారా దేశాభివృద్ధికి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కాపాడిన వాళ్లమౌతాం" అని రాజేంద్ర చెప్పారు.

