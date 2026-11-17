డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం గొప్ప కల - వీదేశీ కంపెనీలు రూ.కోట్లు ఇస్తామన్నా ఒప్పుకోలేదు
Dr.Arjun Arunachalam On Ramoji Excellence Award : ఎంఆర్ఐ టెక్నాలజీని సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు కర్ణాటకకు చెందిన డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం. వైద్య పరికరాల ఉత్పత్తిలో ఇది భారత్కు మైలురాయి.
Published : November 17, 2026 at 9:47 AM IST
ఎంఆర్ఐ సాంకేతికతను సామాన్యులకూ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నది కర్ణాటకకు చెందిన డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం కల. ఎన్నో ప్రయత్నాల తర్వాత తక్కువ ధరకు దేశీయంగా యంత్రాన్ని అభివృద్ధిచేసి, లక్ష్యాన్ని సాధించారు. దీంతో ఇతర దేశాలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండాపోయింది. వైద్య పరికరాల ఉత్పత్తిలో మన దేశానికి ఇదో మైలురాయి. ఆ పరిజ్ఞానాన్ని తమకు ఇవ్వాలని ప్రముఖ సంస్థలు భారీ ఆఫర్లు ఇచ్చినా అర్జున్ లొంగలేదు. సామాజిక బాధ్యతగా భావించి వైద్య పరికరాల ఇంజినీరింగ్కు దీప స్తంభంగా నిలిచారు.
పరిజ్ఞానంపై పట్టు పెంచుకుని
మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్లో పట్టా పొందిన అర్జున్ అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్ విశ్వవిద్యాలయంలో మాస్టర్స్, పీహెచ్డీ పూర్తిచేశారు. ఐఐటీ బాంబేలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు. అనంతరం న్యూయార్క్లోని ప్రఖ్యాత జీఈ గ్లోబల్ రీసెర్చ్లో పరిశోధన శాస్త్రవేత్తగా అడుగుపెట్టారు. అక్కడే ఎంఆర్ఐ టెక్నాలజీపై పట్టు పెంచుకున్నారు. అమెరికాలో 5 పేటెంట్లు పొందారు. 2008లో భారత్కు తిరిగి వచ్చి, ఎంఆర్ఐ పరిజ్ఞానంపై పరిశోధనలు చేపట్టారు. మన దేశంలో ప్రతి వెయ్యి మందికి 0.004 స్కానర్లే ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడుగురిలో ఐదుగురికి ఎంఆర్ఐ సేవలు అందుబాటులో లేవు. ఈ అంతరాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రయోగాలు చేసి, విజయం సాధించారు.
ఖర్చులో 70 శాతం తగ్గుదల
అర్జున్ 2017లో బెంగళూరులో వోక్సెల్ గ్రిడ్స్ ఇన్నోవేషన్స్ను స్థాపించారు. ఏళ్ల తరబడి ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు. సాధారణ ఎంఆర్ఐ యంత్రాల్లో అయస్కాంతాలను చల్లబరిచేందుకు ద్రవ హీలియం అవసరం. అది చాలా ఖరీదు. సరఫరా అంతంతమాత్రమే. ఈ పరిస్థితుల్లో ద్రవ హీలియం అవసరమే లేని డ్రై మ్యాగ్నెట్ పరిజ్ఞానంతో, పూర్తి స్వదేశీ వాణిజ్య స్థాయి 1.5 టెస్లా ఎంఆర్ఐ స్కానర్ను అర్జున్ అరుణాచలం రూపొందించారు. యంత్రం బరువు, తయారీ వ్యయం, స్కానింగ్ సమయం, ఛార్జీలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
రూ.కోట్లు ఇస్తామన్నా ఒప్పుకోలేదు
అర్జున్ అభివృద్ధి చేసిన టెక్నాలజీని చేజిక్కించుకునేందుకు పలు విదేశీ కంపెనీలు రూ.కోట్లు ఇస్తామంటూ ఆఫర్లతో వెంటబడ్డాయి. వాటిని తిరస్కరించి దేశీయంగా ఉత్పత్తి ప్రారంభించారు. తొలిసారి మహారాష్ట్రలోని చంద్రాపూర్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో దీనిని ఉపయోగించి మంచి ఫలితాలను సాధించారు. ఆయన స్థాపించిన వోక్సెల్ గ్రిడ్స్ ఇప్పుడు భారత వైద్యపరికరాల తయారీ రంగంలో స్వయం సమృద్ధికి ప్రతీకగా మారింది.
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