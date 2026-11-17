అడవి బిడ్డల అమ్మ డాక్టర్ జెమ్మా - ఆరోగ్య స్వరాజ్యం నినాదంతో వైద్య సేవలు
Ramoji Awards 2026: జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీది కేరళంలోని ఎర్నాకుళం. బెంగళూరులోని ప్రతిష్ఠాత్మక సెయింట్ జాన్స్ వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్, ఎండీ పూర్తి చేశారు. మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి స్వాస్థ్య స్వరాజ్ సొసైటీని స్థాపించారు.
Published : November 17, 2026 at 11:05 AM IST
సాధారణంగా ఉద్యోగ విరమణ చేశాక చాలా మంది విశ్రాంతి కోరుకుంటారు. డాక్టర్ జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ మాత్రం గిరిజనుల సేవకు జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. కడు పేదరికం, క్షయ, మలేరియా, రక్తహీనత తదితర సమస్యలతో అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్న, కనీస రవాణా సౌకర్యాలు లేని ఒడిశాలోని అత్యంత మారుమూల అటవీ ప్రాంతమైన కలహండి జిల్లా తువాముల్ రాంపూర్ను తన సేవా ప్రస్థానానికి వేదికగా ఎంచుకున్నారు.
ఆరోగ్య స్వరాజ్యం నినాదంతో గిరిపుత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా స్వాస్థ్య స్వరాజ్ సొసైటీని స్థాపించారు. ఔషధాలిచ్చి చేతులు దులుపుకోకుండా, గిరిజనులు తమ ఆరోగ్యాన్ని తామే కాపాడుకునేలా స్వావలంభన కల్పించారు. వారిలో వేళ్లూనుకున్న మూఢ నమ్మకాలను ఓపికగా తొలగించారు.
మాతాశిశు మరణాలకు అడ్డుకట్ట
జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీది కేరళంలోని ఎర్నాకుళం. బెంగళూరులోని ప్రతిష్ఠాత్మక సెయింట్ జాన్స్ వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్, ఎండీ పూర్తి చేశారు. అదే సంస్థలో 30 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలం వైద్యురాలిగా, ప్రొఫెసర్గా, విభాగాధిపతిగా పని చేశారు. వందల మంది వైద్యుల్ని తయారు చేశారు. లక్షల మందికి వైద్య సేవలందించారు. కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లా కొల్లెగల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత, శిశు మరణాలు తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2013లో పదవీ విరమణ చేశాక గిరిజనులకు వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో ఒడిశా చేరారు.
పల్లెపల్లెకూ వెళ్లి అవగాహన
తువాముల్ రాంపూర్లోని గిరిజనుల జీవితాలు దుర్భరంగా ఉండేవి. అక్షరాస్యత 9 శాతమే. బాల్య వివాహాలు, టీనేజీలో గర్భధారణలు సర్వసాధారణం. మాతాశిశు మరణాలకు లెక్కే లేదు. అపరిశుభ్ర పరిసరాలు, అనారోగ్య సమస్యలు, మూఢ నమ్మకాలు వారిని మరింత దారుణమైన పరిస్థితుల్లోకి నెట్టాయి. ఇలాంటి ప్రాంతంలో స్వాస్థ్య స్వరాజ్ను స్థాపించిన జెమ్మా ప్రతిరోజూ మట్టిదారుల్లో జీపుల్లో ప్రయాణిస్తూ, పల్లెపల్లెకూ వెళ్లి అవగాహన కల్పించారు.
స్థానిక మహిళలే ఆరోగ్య వారధులు
వైద్య శిబిరాలు, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, మొబైల్ క్లినిక్ల ఏర్పాటు, మాతాశిశు సంరక్షణ, క్షయ నివారణ కార్యక్రమాలు, పోషకాహార పంపిణీ, ఆరోగ్య విద్యపై అవగాహన ఇలా బహుముఖ వ్యూహంతో పని చేశారు. స్థానిక గిరిజన మహిళల్ని స్వాస్థ్య సాథీలుగా మార్చారు. వీరితో పాటు గిరిజన యువతులకూ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. దీంతో స్థానిక మహిళలే ప్రాథమిక ఆరోగ్య సహాయం అందించే సిబ్బందిగా మారారు.
75 గిరిజన గ్రామాల్లో
దశాబ్ద కాలంగా జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ చేసిన ప్రయత్నం వృథా పోలేదు. 75 గిరిజన గ్రామాల్లో వేల మందికి వైద్య సేవలు, ఆరోగ్య వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వైద్య సిబ్బంది కొరత అనే మాటే ప్రస్తుతం అక్కడ లేదు. ఐదేళ్లలోపు శిశు మరణాలు సగానికి తగ్గాయి. ఒకప్పుడు క్షయ వ్యాధి నయమయ్యే రేటు 50 శాతం ఉంటే, ప్రస్తుతం అది 92 శాతానికి చేరింది. వ్యాధి నయం చేయడం కంటే సోకే పరిస్థితుల్ని అరికట్టడమే ముఖ్యమంటారు జెమ్మా. నూరు శాతం దీన్నే అమలు చేసి విజయవంతం అయ్యారు.
ఆమె జీవితం 'ది గిఫ్ట్'గా
గిరిజనుల కోసం తనను తాను అంకితం చేసుకున్న జెమ్మా అనేక పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఆమె జీవితం ఆధారంగా రమేంద్రకుమార్ రాసిన ‘ది గిఫ్ట్’ అనే పుస్తకం విశేష ప్రజాదరణ పొందింది. ఎఫ్ఎంఈఎస్-ఐజేఎంఈ ఎథిక్స్ అవార్డు (2018), పీహెచ్డీ ఛాంబర్ సమ్మాన్ అవార్డు(2022), డాక్టర్ మేరీ గ్లో, వైద్య రంగంలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు(2026)లు వరించాయి.
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