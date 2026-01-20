ETV Bharat / bharat

జాతీయ భద్రతకు పెను ముప్పుగా అక్రమ వలసదారులు, అర్బన్ నక్సలైట్లు: ప్రధాని మోదీ

అక్రమ వలసలు, అర్బన్ నక్సలైట్ల గురించి ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు- కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం అక్రమ వలసదారులకు రక్షణ కల్పిస్తున్నాయని విమర్శలు

PM MODI COMMENTS ON URBAN NAXALS
PM MODI COMMENTS ON URBAN NAXALS (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Comments On Urban Naxals : అక్రమ వలసదారులు, అర్బన్ నక్సలైట్లు జాతీయ భద్రతకు పెను ముప్పు అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. భారత్‌లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన వారిని గుర్తించి వారి దేశాలకు తిరిగి పంపాలని పేర్కొన్నారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబీన్ ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలో అర్బన్ నక్సలైట్లు, ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అర్బన్ నక్సలైట్లు, జనాభా అసమతుల్యత కూడా దేశం ముందున్న ముఖ్యమైన సవాళ్లని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.

ప్రపంచానికి తామే అధిపతులమని భావించే కొన్ని సంపన్న, శక్తివంతమైన దేశాలు కూడా అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి వెనక్కి పంపిస్తున్నాయని, వారి చర్యలను ఎవరూ ప్రశ్నించడం లేదని మోదీ అన్నారు. " ప్రపంచంలో ఏ దేశం అక్రమ వలసదారులను అంగీకరించదు. అక్రమ వలసదారుల్ని గుర్తించి వారి దేశాలకు తిరిగి పంపడం అవసరం. దేశ ప్రజలకు, పేదలకు దక్కాల్సిన సౌకర్యాలను దోచుకోవడానికి భారత్ ఎప్పటికీ అక్రమ వలసదారులను అనుమతించదు." అని మోదీ పేర్కొన్నారు. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం అక్రమ వలసదారులకు రక్షణ కల్పిస్తున్నాయని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు. మనం వారి ముసుగు తొలగించి ప్రజల ముందు నిజ స్వరూపాన్ని బట్టబయలు చేయాలన్నారు.

దేశం ఎదుర్కొంటున్న మరొక ప్రధాన సవాల్ అర్బన్ నక్సలైట్ల అని, వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ ప్రాభవాన్ని విస్తరిస్తున్నారని మోదీ చెప్పుకొచ్చారు. తన గురించి, తమ ప్రభుత్వం గురించి అప్పుడప్పుడు సానుకూలంగా మాట్లాడే వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు.

"ఏడాదికి ఒకటి రెండుసార్లు మోదీ గురించి సానుకూలంగా ట్వీట్ చేసినా, టీవీలో పాజిటివ్‌గా మాట్లాడినా లేదా వార్తాపత్రికలో సానుకూలంగా రాసినా కొంతమంది జర్నలిస్టులు వారిని అవమానిస్తున్నారు. నా గురించి సానుకూలంగా ఉండేవారిని వేధించి అంటరానివారిగా చేస్తారు. ఇది అర్బన్ నక్సలైట్ల శైలి. ఏళ్ల తరబడి బీజేపీని ఏకాకిని చేసి, అంటరాని పార్టీగా చూశారు. అయితే ఇప్పుడు దేశం ఆ ఎత్తుగడలను గుర్తిస్తోంది. అర్బన్ నక్సలైట్లు దేశానికి హాని చేయడానికి నిరంతరం పనిచేస్తున్నారు. బీజేపీ సంస్థాగత బలం, సిద్ధాంతం ద్వారా అర్బన్ నక్సలైట్లను మనం ఓడించాలి."

-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

మోదీపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు
మరోవైపు, అర్బన్ నక్సలైట్ల గురించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. హోంశాఖ అర్బన్ నక్సలైట్లు అనే పదాన్ని ఉపయోగించదని పార్లమెంటులో కేంద్రం ఇచ్చిన సమాధానాన్ని ఉటంకించింది. తనను వ్యతిరేకించే ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రధాని మోదీ అర్బన్ నక్లలైట్లుగా భావిస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిజైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

"2020 మార్చి 11న కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ అర్బన్ నక్సలైట్లు అనే పదాన్ని ఉపయోగించదని చెప్పారు. 2024 ఏప్రిల్ 29న కులగణన కోరుతున్న వారిని, ఆర్థిక అసమానతలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వారిని అర్బన్ నక్సలైట్ మనస్తత్వంతో బాధపడుతున్నారని ప్రధాని స్వయంగా ఆరోపించారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ దీనిపై స్పష్టత ఇస్తారా? లేదా తనను వ్యతిరేకించే ప్రతి ఒక్కరూ అర్బన్ నక్సలైట్లే అని ఆయన నమ్ముతున్నారా?. " అని జైరాం రమేశ్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

నితిన్ నబీన్‌కు మోదీ విషెస్
దిల్లీలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రధాని మోదీ సమక్షంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నితిన్‌ నబీన్ మంగళవారం పమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ క్రమంలో నితిన్ నబీన్‌కు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. పార్టీ విషయానికి వస్తే నితిన్ బాస్ అని, తానొక సాధారణ కార్యకర్తనని చెప్పారు. నితిన్ బాధ్యత కేవలం బీజేపీని నిర్వహించడం మాత్రమే కాదని, ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలన్నింటి మధ్య సమన్వయం ఉండేలా చూడటం కూడా అని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

PM MODI COMMENTS ON URBAN NAXALS
PM MODI ON URBAN NAXALITES
PM MODI SPEECH IN BJP HEADQUARTERS
PM MODI ON ILLEGAL MIGRANTS
PM MODI ON URBAN NAXALITES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.