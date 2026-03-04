ప్రజలను ప్రేమించే నేను కావాలా? ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని నడిపే స్టాలిన్ కావాలా?- టీవీకే చీఫ్ విజయ్
అధికార డీఎంకే, సీఎం స్టాలిన్పై విరుచుకుపడ్డ విజయ్- ఇప్పటికే తన అభిమానులు ఎన్నికల ప్రచారం మొదలుపెట్టేశారని వ్యాఖ్యలు
Published : March 4, 2026 at 5:46 PM IST
Vijay Comments On Stalin : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్పై తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలను ప్రేమించే విజయ్ కావాలా? లేదా ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని నడిపే స్టాలిన్ సర్ కావాలా? అని ప్రజలను కోరారు. సీఎం స్టాలిన్ తనను సైలెంట్గా ఉంచడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న విజయ్లను (అభిమానులు, కార్యకర్తలనుద్దేశించి) నిశబ్దంగా ఉంచలేరని ఎద్దేవా చేశారు. తంజావూరులో జరిగిన బహిరంగ సభలో విజయ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"తాను నటించిన జననాయగన్ చిత్రానికి మద్దతు ప్రకటించినందుకు సీఎం స్టాలిన్కు ధన్యవాదాలు. తమిళనాడు త్వరలో టీవీకే సర్కార్ అధికారంలోకి వస్తుంది. మత్స్యకారులారా ఆశాజనకంగా ఉండండి. మీ రక్షణ పూర్తి హామీ ఇస్తాం. స్టాలిన్ నన్ను మౌనంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. కానీ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న విజయ్లను మీరు మౌనంగా ఉంచలేరు. వారు ఇప్పటికే తమ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు" అని విజయ్ పేర్కొన్నారు.