యాంటీబయాటిక్స్పై మోదీ హెచ్చరికలు- డాక్టర్ల సలహా తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు
యాంటీబయాటిక్స్ అతి వినియోగం వల్ల యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందన్న డాక్టర్ వీకే పాల్ - పలు వ్యాధులపై యాంటిబయాటిక్స్ పనిచేయడం లేదంటున్న ఐసీఎమ్ఆర్!
Published : December 29, 2025 at 8:36 AM IST
Antibiotics Usage : యాంటీబయాటిక్స్ను అవసరం లేకుండా, డాక్టర్ సూచనలేకుండా వాడటం అత్యంత ప్రమాదకరమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి ప్రజలను హెచ్చరించారు. ఆదివారం నిర్వహించిన ఈ ఏడాది చివరి మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఆయన యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ (Antimicrobial Resistance) అనే కీలక సమస్యపై దృష్టి సారించారు. యాంటీబయాటిక్స్ ప్రభావం తగ్గిపోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్లకే చికిత్స చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఏ ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా స్వయంమందులు వద్దు!
ఈ అంశంపై స్పందించిన ఎయిమ్స్ న్యూదిల్లీ మాజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రణదీప్ గులేరియా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఈరోజు ఆసుపత్రుల్లో, ముఖ్యంగా ఐసీయూలో చేరుతున్న అనేక మంది రోగులు మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్నారు. అంటే ఏ యాంటీబయాటిక్ కూడా పనిచేయని స్థితి. దీనికి ప్రధాన కారణం యాంటీబయాటిక్స్ను విచక్షణలేకుండా వాడటమే" అని తెలిపారు. జ్వరం, దగ్గు, విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, మూత్రం పోస్తే మంట వంటి సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే స్వయంగా యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవద్దని, తప్పనిసరిగా డాక్టర్ను సంప్రదించాలని సూచించారు. "ఏ ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా స్వయంమందులు వద్దు. డాక్టర్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అవసరం లేని సందర్భాల్లో వాడితే ప్రమాదకరంగా!
నీతి అయోగ్ సభ్యుడు (ఆరోగ్యం) డాక్టర్ వీకే పాల్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. యాంటీబయాటిక్స్ను అతి వినియోగం చేయడం వల్లే యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతోందని చెప్పారు. "ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాంటీబయాటిక్స్ ప్రతి ఏడాది లక్షలాది ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాయి. కానీ అవే శాస్త్రీయంగా కాకుండా, అవసరం లేని సందర్భాల్లో వాడితే ప్రమాదకరంగా మారతాయి. చాలా అధ్యయనాలు ఇప్పుడు అనేక యాంటీబయాటిక్స్ ప్రాణాంతక ఇన్ఫెక్షన్లపై ప్రభావం కోల్పోతున్నాయని చెబుతున్నాయి" అన్నారు. డాక్టర్లు కూడా ప్రత్యేక బాధ్యతతో ప్రామాణిక మార్గదర్శకాల ప్రకారం మాత్రమే యాంటీబయాటిక్స్ సూచించాలని ఆయన సూచించారు.
ఇష్టానుసారంగా వాడటమే దీనికి ప్రధాన కారణం
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) తాజా నివేదికను ప్రస్తావించిన ప్రధాని మోదీ, న్యూమోనియా, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వంటి వ్యాధులపై కూడా కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయడం లేదని తెలిపారు. ఇది అందరికీ ఆందోళన కలిగించే విషయం అని అన్నారు. ప్రజలు యాంటీబయాటిక్స్ను ఇష్టానుసారంగా వాడటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని నివేదిక స్పష్టం చేసిందన్నారు.
యాంటీబయాటిక్స్ అంటే డాక్టర్ అవసరం
"ఒక మాత్ర వేసుకుంటే అన్ని సమస్యలు పోతాయనే భావన ఇప్పుడు పెరిగింది. అదే యాంటీబయాటిక్స్ బలహీనపడటానికి కారణం. మందులు అంటే మార్గదర్శనం అవసరం, యాంటీబయాటిక్స్ అంటే డాక్టర్ అవసరం" అని ప్రధాని స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. స్వయంమందులను పూర్తిగా మానేయాలని, ముఖ్యంగా యాంటీబయాటిక్స్ విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. మొత్తానికి, యాంటీబయాటిక్స్ను సరైన సమయంలో, సరైన మోతాదులో, డాక్టర్ సూచనలతో మాత్రమే వాడితేనే అవి ప్రాణాలను కాపాడగలవని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లేనిపక్షంలో రాబోయే రోజుల్లో సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్లకే చికిత్స దొరకని ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
'దేశ భద్రత విషయంలో రాజీ పడేది లేదు- యువశక్తే మన బలం'- మన్ కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ
'జెన్-జీ'పై నాకు గొప్ప నమ్మకముంది- మీరు దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలి : ప్రధాని మోదీ