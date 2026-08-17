న్యూ ట్రెండ్- శ్రావణ మాసంలో ఆకుపచ్చ గాజులు ధరిస్తున్న మహిళలు- ఎందుకో తెలుసా?
శ్రావణ మాసంలో మారిన బెంగాలీల పూజా విధానం- ఉత్తర భారతదేశం సంప్రదాయలను అవలంభిస్తున్న బెంగాళీ మహిళలు- చేతులకు ఆకుపచ్చ గాజులు ధరిస్తున్న నారీమణులు
Published : August 17, 2026 at 6:43 PM IST
Why Women Wear Green Bangles in Sawan : హిందూ సాంప్రదాయంలో ఆకుపచ్చ గాజులను చాలా ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో మహిళలు వీటిని ధరించడం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అందుకే నేడు శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కాగానే మహిళలు ఆకుపచ్చ గాజులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. చాలామంది ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులను కూడా ధరిస్తున్నారు. మరి ఇలా ఎందుకు ధరిస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న కారణం ఏంటి?
శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
శ్రావణ మాసంలో శివుడిని ఆరాధించాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సోమవారాలు ఆ పరమశివుడికి పూజలు చేయమని సూచిస్తున్నాయి. శ్రావణ మాసం ఆత్మనిగ్రహానికి, ఆధ్యాత్మిక శుద్ధీకరణకు ప్రతీక. ఈ సమయంలో కొన్ని నిర్దిష్ట నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. శ్రావణ మాసంలో శివుడు భూమిపై కొలువై ఉంటాడని నమ్మకం. అందువల్ల శ్రావణంలో శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల అపారమైన ఆధ్యాత్మిక పుణ్యఫలం లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
జ్యోతిష్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం
శ్రావణ మాసంలో ఆకుపచ్చ గాజులు ధరించడాన్ని అదృష్టాన్ని ఆహ్వానించడానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఆకుపచ్చ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల వివాహితులకు వైవాహిక ఆనందం కలుగుతుందని, అలాగే భర్తకు దీర్ఘాయువు కలుగుతుందని నమ్ముతారు. శాస్త్రాలపరంగా ఆకుపచ్చ రంగు సానుకూల శక్తికి ప్రతీక. ఈ రంగు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచి, నిరాశను దూరం చేస్తుంది. జీవితంలోని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే బలాన్ని ఇస్తుంది.
మారిన ట్రెండ్
శ్రావణ మాసంలో బెంగాలీ మహిళలు ప్రతి సోమవారం సమీపంలోని శివలింగాలపై నీళ్లను అభిషేకం చేసే ఆచారాన్ని చాలాకాలంగా పాటిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ఈ ఆచారం రూపాంతరం చెందింది. హుగ్లీలోని తారకేశ్వర్ నుంచి ఝార్ఖండ్లోని శివగడి వరకు యాత్ర చేసే బెంగాలీ శివ భక్తుల సంఖ్య ఇటీవలి కాలంలో భారీగా పెరిగింది. ఇప్పుడు ఈ యాత్రలో పురుషులతో పాటు మహిళలు కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఆ సమయంలో చాలా మంది బెంగాలీ మహిళలు ఆకుపచ్చ గాజులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. ఉత్తర, పశ్చిమ భారతదేశంలోని శైవ, శాక్త ఆరాధన సంప్రదాయాల ప్రభావంతో బెంగాలీలో ఈ ఆచారం క్రమంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, బిహార్లోని అనేక ప్రాంతాలలో శ్రావణ మాసంలో వివాహిత మహిళలు ఆకుపచ్చ గాజులు ధరిస్తారు. ఇది అక్కడ చాలా పురాతనమైన సంప్రదాయం. ఈ ఆచారం బంగాల్కు కూడా ఇప్పుడు విస్తరించింది.
భక్తులు ఏమంటున్నారంటే?
శివుడిని ప్రధానంగా సోమవారాల్లో పూజిస్తారని, అయితే చాలా మంది బెంగాలీ మహిళలు ఆదివారాల్లో కూడా పరమేశ్వరుడిని పూజించడం అలవాటు చేసుకున్నారని మాల్దాకు చెందిన ఓ భక్తురాలు తెలిపారు. ఏటా శ్రావణ మాసంలో చాలా మంది మహిళలు ఆకుపచ్చ గాజులు ధరిస్తారని చెప్పారు. దశాబ్దం క్రితం వరకు బెంగాలీలలో ఈ ఆచారం లేదన్నారు.
"ఇతరులను చూసి నేను కూడా ఆకుపచ్చ గాజులను ధరించడం ప్రారంభించాను. ఆకుపచ్చ రంగు శివుడికి చాలా ఇష్టం. పార్వతీ దేవి ఆకుపచ్చని దుస్తులు, గాజులు ధరించి మహాదేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకునేదని నేను విన్నాను. నేను కూడా అదే విధంగా శివయ్యను ప్రసన్నం చేసుకుని ఆయన ఆశీస్సులు పొందాలని కోరుకుంటున్నారు" అని మాల్దా పట్టణంలోని పిరోజ్పుర్ ప్రాంతానికి చెందిన షిప్రా ఛటోపాధ్యాయ తెలిపారు.
భర్త ఆయుష్షు కోసం
భర్త దీర్ఘాయువు కోసం శివుడిని ప్రార్థిస్తూ మహిళలు శ్రావణ మాసంలో ఆకుపచ్చ గాజు గాజులు ధరిస్తారని రూపా కుమారి తెలిపారు. శ్రావణ మాసం మొదటి రోజు నుంచే మహిళలు రెండు చేతులకు ఆకుపచ్చ గాజులు ధరిస్తారని చెప్పారు. అంతేకాకుండా పార్వతీ దేవి ధరించే ఆకుపచ్చని దుస్తులు, గాజులంటే పరమశివుడికి చాలా ఇష్టమని వెల్లడించారు. అందుకే చాలా మంది శ్రావణ మాసంలో ఇలా చేస్తారని వివరించారు.