డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు DMK మద్దతు- కానీ తమిళనాడు వాటా తగ్గకూడదని షరతు
DMK Support Delimitation Bill : నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులో అవసరమైన సవరణలు చేసేందుకు డీఎంకే అధ్యక్షుడు తమకు పూర్తి అధికారం ఇచ్చారని ఎంపీ ఏ. రాజా తెలిపారు.
Published : November 28, 2026 at 12:09 PM IST
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు విషయంలో తమిళనాడు వాటా ఏమాత్రం తగ్గకూడదన్నదే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని డీఎంకే ఎంపీ ఏ. రాజా స్పష్టం చేశారు. చెన్నైలో పార్టీ సమావేశం తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, పార్లమెంటులో తమిళనాడుకున్న 7.18 శాతం వాటా యథాతథంగా కొనసాగాలన్న సూత్రం ఆధారంగానే 59 సీట్ల సంఖ్యకు అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. ఈ బిల్లులో అవసరమైన ఇతర సవరణలు చేసేందుకు డీఎంకే అధ్యక్షుడు ఎం.కే. స్టాలిన్ తమకు పూర్తి అధికారం ఇచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ న్యాయబద్ధంగా కొనసాగాలని, గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ కూటమిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే డిమాండ్ను ముందుంచిందని రాజా గుర్తు చేశారు. డీలిమిటేషన్ అంశంపై కాంగ్రెస్తో పొత్తులో ఉన్నప్పుడు డీఎంకే ఏ వైఖరినైతే అనుసరించిందో, ఇప్పటికీ అదే కట్టుబడి ఉందని ఏ. రాజా తేల్చిచెప్పారు.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On the Union Cabinet's approval of the Delimitation Bill, DMK MP A. Raja says, "Our consistent demand is that the share of 7.18% (seat share in Lok Sabha) should not be altered. Now it is being maintained. Of course, procedural issues are there; we will address them. If necessary, we will give an amendment."— ANI (@ANI) November 28, 2026