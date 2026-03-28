తమిళనాడులో డీఎంకే 164, కాంగ్రెస్​ 28 స్థానాల్లో పోటీ- ఇతర మిత్రపక్షాలకు 42 సీట్లు కేటాయింపు

164 స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించిన డీఎంకే- కాంగ్రెస్‌కు 28 స్థానాలు కేటాయింపు- కొళత్తూరు నుంచి స్టాలిన్‌, చేపాక్-ట్రిప్లికేన్ నుంచి ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ పోటీ- బోడినాయకనూర్ నుంచి పోటీ చేయనున్న మాజీ సీఎం పన్నీర్‌సెల్వం

Rahul Gandhi and Stalin (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 5:13 PM IST

DMK Congress Seat Sharing : ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు అధికార డీఎంకే 164 స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. డీఎంకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ మరోసారి కొళత్తూరు నుంచే పోటీ చేయనున్నారు. ఆయన కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తిరిగి చేపాక్-ట్రిప్లికేన్ నుంచి బరిలో దిగుతున్నారు. అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కృతులై, ఇటీవల డీఎంకేలో చేరిన మాజీ సీఎం ఓ. పన్నీర్‌సెల్వంకు ఆయన సిట్టింగ్ స్థానమైన బోడినాయకనూర్ నుంచే డీఎంకే టికెట్ ఖరారు చేసింది.

సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్న డీఎంకే, మిత్రపక్షాలైన కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, డీఎండీకే తదితర పార్టీలతో సీట్ల పంపకాలను పూర్తి చేసింది. ప్రధాన మిత్రపక్షమైన కాంగ్రెస్‌కు 28 స్థానాలు కేటాయించారు. ప్రేమలత విజయకాంత్ నేతృత్వంలోని డీఎండీకే పార్టీకి 10 స్థానాలు దక్కాయి. వీసీకే పార్టీకి 8 స్థానాలు కేటాయించగా, సీపీఎం, సీపీఐ చెరో ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. వైకో నేతృత్వంలోని ఎండీఎంకే పార్టీకి మధురై సౌత్ సహా 4 స్థానాలు కేటాయించారు. ఈ ఎన్నికల్లో డీఎంకే సొంతంగా 164 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుండగా, మిత్రపక్షాలకు చెందిన మరో 11 మంది అభ్యర్థులు కూడా డీఎంకే పార్టీ గుర్తు అయిన ఉదయించే సూర్యుడుపైనే బరిలోకి దిగుతున్నారు

