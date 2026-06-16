రాహుల్ గాంధీ ఒక పెద్ద జోక్- రాజకీయ పరిణతి లేని లీడర్ : డీఎంకే ఫైర్
కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు గుప్పించిన డీఎంకే- రాహుల్ను ఒక జోక్గా పేర్కొన్న స్టాలిన్ పార్టీ- ప్రతిపక్షాల ఐక్యతను రాహుల్ బలహీనపరుస్తున్నారని డీఎంకే పత్రిక మురసోలిలో సంపాదకీయం
Published : June 16, 2026 at 10:09 AM IST
DMK Slams Rahul Gandhi : లోక్సభలో విపక్షనేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై డీఎంకే మండిపడింది. రాహుల్ను ఒక పెద్ద జోక్ అంటూ వెక్కిరించింది. కాంగ్రెస్ రాజకీయ మనుగడ కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు తాము ఆ పార్టీని భుజాలపై మోశామని పేర్కొంది. కానీ ఒక కొత్త మెరిసే బొమ్మను (విజయ్ను ఉద్దేశించి) చూడగానే కాంగ్రెస్ పడవ నుంచి దూకేసిందని మండిపడింది. ఈ మేరకు డీఎంకే ఐటీ విభాగం హస్తం పార్టీపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది.
'విపక్షాల చీలికకు రాహులే కారణం'
మరోవైపు, ప్రతిపక్షాల ఐక్యతను రాహుల్ బలహీనపరుస్తున్నారని డీఎంకే పత్రిక మురసోలి ఆరోపించింది. ఇండియా బ్లాక్ సమావేశం అనంతరం రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టింది. ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య చీలికలకు కాంగ్రెస్ నాయకుడే స్వయంగా కారణమయ్యారని విమర్శించింది. అయితే ఇండియా కూటమిలోని ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు లేవనెత్తిన అంశాలకు తాము మద్దతు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది. రాహుల్ గాంధీ ప్రతిపక్షాల ఐక్యత గురించి బోధిస్తూనే, దానిని బలహీనపరుస్తున్నారని మండిపడింది. ఈ మేరకు డీఎంకే పత్రిక మురసోలిలో సోమవారం ప్రచురితమైన సంపాదకీయంలో పేర్కొంది.
'రాహుల్ విపక్షాల ఐక్యత గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు'
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- 2026లో డీఎంకేతో కలిసి కాంగ్రెస్ పోటీ చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐదు అసెంబ్లీ సీట్లను హస్తం పార్టీ గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత డీఎంకే కూటమికి కటీఫ్ చెప్పి విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వంలో సంకీర్ణ భాగస్వామిగా చేరింది. దీంతో కాంగ్రెస్, డీఎంకే మధ్య విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి. ఇటీవలే జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశంలోనూ డీఎంకే పాల్గొనలేదు. తాజాగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్పై డీఎంకే తన పత్రిక మురసోలి సంపాదకీయంలో విరుచుకుపడింది. రాహుల్ గాంధీ విపక్ష పార్టీల ఐక్యత గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారని, కానీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆ ఐక్యతను ఎవరు బలహీనపరిచారు? అని ఎద్దేవా చేసింది. కేరళలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో కేరళ అప్పటి సీఎం పినరయి విజయన్కు బీజేపీతో రహస్య అవగాహన ఉందని రాహుల్ ఆరోపించారని ప్రస్తావించింది. ఈ ఆరోపణలపై కమ్యూనిస్టు నాయకులు తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని గుర్తుచేసింది. ఇటువంటి విమర్శల దాడులు బీజేపీని ఎదుర్కోవడం కంటే కాంగ్రెస్ తన మిత్రపక్షాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతోందా? అని వామపక్ష నాయకులు ప్రశ్నించేలా చేశాయని ఆరోపించింది.
బీజేపీని సవాలు చేసేందుకు ఇండియా బ్లాక్లోని పార్టీలు మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, వివిధ రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి వస్తున్న ఆ పార్టీల ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పదేపదే పనిచేశాయని కూడా మురసోలి తన సంపాదకీయంలో ఆరోపించింది. ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసే తమ అవకాశాలను దెబ్బతీస్తోందని కూటమి భాగస్వాములే ఆరోపించినప్పుడు, కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాల ఐక్యత గురించి ఎలా మాట్లాడగలదని ప్రశ్నించింది. ఇండియా కూటమి సమావేశంలో వామపక్షాలు, సమాజ్వాదీ పార్టీ సహా పలు ఇండియా బ్లాక్ భాగస్వామ్య పార్టీలు కాంగ్రెస్ను విమర్శించాయని పేర్కొంది. రాహుల్ గాంధీ రాజకీయ వైఖరి ప్రతిపక్ష కూటమిలో పదేపదే ఘర్షణలకు దారితీసిందని వాదించింది.
'డీఎంకేకు కాంగ్రెస్ ద్రోహం చేసింది'
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమిగా పోటీ చేసి సీట్లు గెలిచినప్పటికీ కాంగ్రెస్ డీఎంకేకు ద్రోహం చేసిందని మురసోలి తన సంపాదకీయంలో పేర్కొంది. టీవీకే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో చేరాలన్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల నిర్ణయం ఆ పార్టీ అధినాయకత్వం ఆమోదంతోనే జరిగిందని ఆరోపించింది. ప్రతిపక్ష పార్టీలు బీజేపీ కంటే ఎక్కువగా కాంగ్రెస్పైనే విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయని ఎద్దేవా చేసింది. ఇండియా కూటమిలో పెరుగుతున్న ఘర్షణకు రాహుల్ గాంధీ రాజకీయ అపరిపక్వత, స్థిరత్వం లేకపోవడమే కారణమని ఆరోపించింది. విపక్ష కూటమిలో అమృతానికి బదులుగా విషం చిలకడానికి ఎవరు బాధ్యులు అని ప్రశ్నించింది. కూటమిలో ఉన్న ప్రస్తుత సమస్యలలో చాలా వరకు కాంగ్రెస్ వల్లేనని పేర్కొంది.
స్పందించిన కాంగ్రెస్- ఏమందంటే?
అయితే మురసోలి సంపాదకీయంలో కాంగ్రెస్, ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై ఆరోపణలను హస్తం పార్టీ వర్గాలు ఖండించాయి. తమిళ ప్రజల తీర్పునకు అనుగుణంగానే తమ పార్టీ వ్యవహరించిందని పేర్కొన్నాయి. కాంగ్రెస్ తమిళనాడు ప్రజల తీర్పును గౌరవించిందని వెల్లడించాయి. తమ పార్టీ డీఎంకేను గానీ, ఇండియా కూటమిని గానీ బలహీనపరిచిందన్న ఆరోపణలను తోసిపుచ్చాయి.
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