ETV Bharat / bharat

'మహిళా రిజర్వేషన్'పై డీఎంకే, కాంగ్రెస్ విద్వేష రాజకీయాలు: ప్రధాని మోదీ

విద్వేషంతోనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును విపక్షాలు అడ్డుకున్నాయని ప్రధాని మోదీ ధ్వజం- ఆ సందర్భంలో ఆవేదనకు గురయ్యానని వ్యాఖ్య- కోయంబత్తూరు ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On Womens Quota Bill : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై విపక్షాలు అనవసర రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ గొప్ప ప్రయత్నాన్ని డీఎంకే, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం అడ్డుకున్నాయని విమర్శలు గుప్పించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లపై డీఎంకే, కాంగ్రెస్ విద్వేషపూరిత రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. విద్వేషపూరిత రాజకీయాల కోసమే మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టం అమలు బిల్లును ఏప్రిల్ 16న పార్లమెంటులో డీఎంకే, కాంగ్రెస్ అడ్డుకున్నాయని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఆ సందర్భం తనను తీవ్ర వేదనకు గురిచేసిందని, కోపాన్ని తెప్పించిందని ఆయన తెలిపారు. ఆనాడు కలిగిన బాధను ఇవాళ తమిళనాడు ప్రజలతో పంచుకుంటున్నానని పేర్కొన్నారు. శనివారం తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆ ఘనతను తీసుకున్నా అభ్యంతరం లేదన్నాను!
తమిళనాడుకు పెద్దసంఖ్యలో అదనపు సీట్లను, అన్ని రాష్ట్రాల మహిళలకు రిజర్వేషన్లను అందించే బిల్లుల ఆమోదానికి సహకరించాలని తాను వ్యక్తిగతంగా కోరినా విపక్షాలు పట్టించుకోలేదని ప్రధాని తెలిపారు. ఆ బిల్లులను ఆమోదించిన ఘనతను విపక్షమే తీసుకున్నా అభ్యంతరమేం లేదని తాను ప్రతిపక్ష పార్టీలతో చెప్పానని మోదీ పేర్కొన్నారు. సామాన్య కుటుంబాలకు చెందిన మహిళలు మరింత పెద్దసంఖ్యలో లోక్‌సభ, అసెంబ్లీల్లో ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందాలని మాత్రమే తాను కోరుకున్నానని ఆయన చెప్పారు. మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించే నారీశక్తి వందన్ అధినియం చట్టాన్ని 2023లోనే తమ ప్రభుత్వం ఆమోదించిందని, దాన్ని త్వరితగతిన అమల్లోకి తెచ్చే చారిత్రక ప్రయత్నాన్ని తాజా పార్లమెంటు సెషన్‌లో చేశామన్నారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు డీఎంకే, కాంగ్రెస్, వాటి మిత్రపక్షాల విద్వేషపూరిత రాజకీయాల కారణంగా ఈ గొప్ప ప్రయత్నం సఫలం కాలేదని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.

చట్టసభల్లో సామాన్య కుటుంబాల మహిళలకు ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచే మార్పు గురించి డీఎంకే, కాంగ్రెస్‌లు ఎందుకంతగా కలత చెందుతున్నాయో అర్థం కావడం లేదన్నారు. ఈ కుటుంబ రాజకీయ పార్టీలన్నీ అధికారం తమ కుటుంబాల పరిధిలోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాయని మోదీ ఆరోపించారు. పార్లమెంటులో మహిళా కోటా బిల్లును ఎందుకు వ్యతిరేకించారో చెప్పమని డీఎంకేను నిలదీయాలని తమిళనాడు మహిళలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. దీనివల్ల తమిళనాడు మహిళలకు బంగారం లాంటి అవకాశం చేజారిందన్నారు. ఇలా చేసినందుకు ఏప్రిల్ 23న (పోలింగ్ రోజున) డీఎంకే, కాంగ్రెస్‌లకు బలమైన, స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాలని ప్రధాని కోరారు.

తమిళనాడుకు చాలా ఎక్కువ సీట్లు వచ్చి ఉండేవి!
2011 జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగి ఉంటే తమిళనాడుకు చాలా ఎక్కువ సీట్లు వచ్చి ఉండేవని ప్రధాని తెలిపారు. అయితే అలా జరగాలని డీఎంకే కోరుకోవడం లేదనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసిపోతోందని ఆయన విమర్శించారు. డీఎంకే చర్యలన్నీ ఇప్పుడు అందరి ఎదుట బట్టబయలు అయ్యాయని మండిపడ్డారు. డీఎంకే పార్టీకి మహిళా సంక్షేమం కంటే రాజకీయాలే ఎక్కువై పోయాయన్నారు. 2023లో మహిళా కోటా బిల్లు ఆమోదానికి డీఎంకే మద్దతు తెలిపిందని, కానీ ఇప్పుడు 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు విషయంలో ఆ పార్టీ యూటర్న్ తీసుకుందని పేర్కొన్నారు. నల్ల దుస్తులు ధరించడం ద్వారా తప్పుడు ఉద్దేశాలను డీఎంకే ఎంపీలు కప్పిపుచ్చలేరని మోదీ విమర్శించారు. డీఎంకే దుశ్చర్యలన్నీ తమిళనాడు ప్రజలకు తెలుసని, ఇక వారి నుంచి ఆ పార్టీ తప్పించుకోలేదన్నారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం మొదలుకాబోతోందని ప్రధాని తెలిపారు. ఎన్‌డీఏ ఇన్, డీఎంకే ఔట్ అనే స్పష్టమైన సందేశాన్ని తమిళ ప్రజలు ఇస్తున్నారని చెప్పారు.

33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్లతో ముడిపడిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై ఏప్రిల్ 17న లోక్‌సభలో ఓటింగ్ జరిగింది. దీని ఆమోదం కోసం మూడింట రెండోవంతు సభ్యుల (352 మంది) మద్దతు అవసరం. ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 మంది, వ్యతిరేకంగా 230 మంది ఓట్లు వేశారు. దీంతో ఆ కీలకమైన బిల్లు ఆమోదానికి నోచుకోలేదు.

TAGGED:

PM MODI ELECTION RALLY IN TAMILNADU
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
WOMENS RESERVATION ACT 2023
TAMIL NADU ELECTION 2026
PM MODI ON WOMENS QUOTA BILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.