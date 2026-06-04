ప్రతిపక్షాల సమావేశానికి డీఎంకే దూరం- 'ఇండి కూటమి'ని వీడుతోందా?
తమిళనాడులో కాంగ్రెస్, టీవీకే పొత్తుతో రగులుతున్న విభేదాలు- కూటమి భేటీకి డీఎంకే దూరంగా ఉండనున్నట్టు సమాచారం
Published : June 4, 2026 at 7:05 PM IST
DMK Not Participate INDIA Meeting : దిల్లీ వేదికగా జూన్ 8న జరగనున్న 'ఇండి' కూటమి భేటీకి డీఎంకే దూరంగా ఉండనుంది. ప్రతిపక్షాల ఐక్యతను చాటేందుకు ఇండి కూటమి నేతలు జూన్ 8న దేశ రాజధానిలో సమావేశం కానున్నారు. అయితే, తమిళనాడులో ఇటీవల జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీతో డీఎంకేకు సంబంధాలు క్షీణించాయి. ఫలితంగా ఈ భేటీకి డీఎంకే నేతలు దూరంగా ఉండనున్నారు. ఈ సమావేశంలో సుమారు 17 ప్రతిపక్ష పార్టీలు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీలో చట్టసభల లోపల, బయట అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించనున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేతో చేతులు కలపడం డీఎంకేకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఇరు పార్టీల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇండి కూటమి భేటీకి, డీఎంకే గైర్హాజరు కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు కూటమితో అంటీముట్టనట్లు వ్యవహరిస్తూ వచ్చిన టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఈ సమావేశానికి హాజరవుతారని సమాచారం. ఆమెతో పాటు ఇటీవల దాడికి గురైన టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. వీరితో పాటు పలు రాష్ట్రాల సీఎంలు, సీనియర్ నేతలు సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు.
#WATCH | Chennai: DMK leader TKS Elangovan says, " we are no more in the india bloc, and that is why we are not attending the meeting..."— ANI (@ANI) June 4, 2026
he says, "congress stated that they are going with tvk and that they will fight the local body elections and the next parliament elections… https://t.co/e4SEisoUI6 pic.twitter.com/b2zkLQu26e
" ...in view of the sentiments of dmk cadres, who continue to feel deeply hurt by what they consider the betrayal committed by the congress party against the dmk following the tamil nadu legislative assembly elections, and in respect of those sentiments, the dmk will not… pic.twitter.com/Lw3c0UWFn5— ANI (@ANI) June 4, 2026