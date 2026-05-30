డీకే శివకుమార్ రాజకీయ ప్రస్థానం: కాంగ్రెస్ ట్రబుల్‌షూటర్ నుంచి కర్ణాటక సీఎం వరకు!

ఇప్పటివరకు 8 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన డీకే శివకుమార్‌- కాంగ్రెస్‌లో ట్రబుల్‌ షూటర్‌గా ప్రత్యేక గుర్తింపు- 2023లో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ విజయంలో కీలకపాత్ర

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 7:23 PM IST

DK Shivakumar Profile : డీకే శివకుమార్ పేరు వింటేనే ఒక వ్యక్తిలోని పట్టుదల, దృఢసంకల్పం గుర్తుకువస్తాయి. నేషనల్ స్టూడెంట్స్‌ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో విద్యార్థి నాయకుడిగా జీవితం ప్రారంభించిన ఆయన, దశాబ్దాలుగా కాంగ్రెస్ జెండాను నిబద్ధతతో మోస్తున్నారు. 18 ఏళ్ల వయసులో ప్రజాజీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన డీకేఎస్‌, 1989లో తొలిసారి అసెంబ్లీకి ఎన్నిక అయ్యారు. ఎన్నో విజయాలతోపాటు అరెస్టుల వంటి ఎదురుదెబ్బలూ తిన్నారు. పార్టీలో ట్రబుల్‌ షూటర్‌గా, సంక్షోభాల్లో నమ్మదగిన నేతగా పేరుగాంచారు. పార్టీని నిర్మించడంలో ఆయన నైపుణ్యం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్‌ను పునరుజ్జీవింపజేసి 2023లో అఖండ విజయానికి బాటలు వేసింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పీఠం దాకా సాగిన ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.

డీకే శివకుమార్ కర్ణాటకలో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా శాసనసభ్యుడిగా అపార అనుభవం గడించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి సహా పలు కీలక మంత్రి పదవులను, పార్టీ నాయకత్వ బాధ్యతలను నిర్వహించారు. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానానికి విధేయుడైన ఆయన, 1989 నుంచి MLAగా ఉన్నారు. శివకుమార్ కర్ణాటకలో ఒక్కలిగ సామాజికవర్గానికి చెందినవారు. రాజనీతి శాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొందారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా, శివకుమార్ విద్యారంగం, రియల్ ఎస్టేట్, ఆతిథ్య రంగాల్లో సమర్థుడైన వ్యాపారవేత్త. దేశంలోని సంపన్న రాజకీయ నాయకుల్లో ఆయన ఒకరు. 1980లో విద్యార్థి నేతగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన శివకుమార్‌, అనతికాలంలోనే KPCC విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడయ్యారు.

మూడున్నర దశాబ్దాలుగా ఓటమి ఎరుగని నేత
27 ఏళ్ల వయసులో 1989లో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఇప్పటికి ఎనిమిది సార్లు అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. ఆయన ఇప్పటివరకు రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. తొలిసారిగా 1989లో సాతనూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. ఆ తర్వాత 1994, 1999, 2004లో కూడా ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో భాగంగా సాతనూరు నియోజకవర్గం రద్దయ్యింది. ఆ తర్వాత ఆయన కనకపుర నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడం ప్రారంభించారు. 2008, 2013, 2018, 2023లో కనకపుర నుంచి శివకుమార్‌ గెలుపొందారు. దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాలుగా ఓటమి ఎరుగకుండా ఏకధాటిగా ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. 2008 నుంచి కేపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా, 2020లో కేపీసీసీ చీఫ్‌గా పార్టీకి సేవలందించారు.

పార్టీ ట్రబుల్ షూటర్‌గా పేరు
బళ్లారి ఉప ఎన్నికల్లో, కొన్ని ఇతర రాష్ట్రాల్లోని ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించడంలో ఆయన వ్యూహాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. గుజరాత్‌లో పార్టీని ఏకం చేయడం ద్వారా అహ్మద్ పటేల్‌కు రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో విజయం చేకూర్చడంలో ఆయన పాత్రను కాంగ్రెస్ విస్తృతంగా అభినందించింది. పార్టీ ట్రబుల్ షూటర్‌గా పేరొందిన డీకేఎస్‌కు, వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంక్షోభాల్లో ఎమ్మెల్యేలను రక్షించడానికి పార్టీ హైకమాండ్ కీలకమైన బాధ్యతలను అప్పగించేది.

శివకుమార్ రాజకీయ జీవితంపై తరచూ వివాదాల నీడలు కమ్ముకున్నాయి. 2019లో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఈడీ ఆయనను అరెస్ట్ చేసింది. తీహాడ్‌ జైల్లో శివకుమార్‌ 50 రోజులకు పైగా గడిపారు. 2019లోనే ఆయన మరోసారి అరెస్టయ్యారు. ఆ కేసు ఇంకా కొనసాగుతోంది. 2017లో బంధుప్రీతితో ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్‌లను అల్లుడు అమర్త్య హెగ్డేకు కేటాయించారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ కర్ణాటక రాజకీయాల్లో DKS శక్తిమంతమైన నాయకుడిగా కొనసాగుతున్నారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీని ఆయన కష్టపడి అధికారంలోకి తెచ్చినప్పటికీ, సీనియర్ నేత సిద్ధరామయ్యే ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపికయ్యారు. అప్పుడు ఆయన తిరుగుబాటు చేస్తారని చాలా ప్రచారం జరిగింది. అయితే పార్టీ ప్రయోజనాల కోసం DKS పదవిని త్యాగం చేశారని చెబుతారు. అంతర్గతంగా ఏం జరిగినప్పటికీ పార్టీపై, అధిష్ఠానంపై గానీ ఆరోపణలు నిందలు వేయకుండా హూందాగా నడుచుకున్నారు.

