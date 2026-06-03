కర్ణాటక సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం- కొలువుదీరిన కొత్త ప్రభుత్వం
కర్ణాటక సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం- కొలువుదీరిన కొత్త ప్రభుత్వం
DK Oath Taking (Source : IANS (File))
Published : June 3, 2026 at 4:17 PM IST
DK Oath Shivakumar Taking : కర్ణాటకలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. లోక్ భవన్లోని గ్లాస్హౌస్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ఈ మేరకు డీకే శివకుమార్తో ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య హాజరయ్యారు.
#WATCH | Bengaluru: Karnataka CM-designate DK Shivakumar bows down to people before taking oath as the Chief Minister of Karnataka.— ANI (@ANI) June 3, 2026
(Video Source: Congress) pic.twitter.com/9UVXmCRoaK