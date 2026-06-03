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కర్ణాటక సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం- కొలువుదీరిన కొత్త ప్రభుత్వం

కర్ణాటక సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం- కొలువుదీరిన కొత్త ప్రభుత్వం

DK Oath Taking
DK Oath Taking (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 4:17 PM IST

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DK Oath Shivakumar Taking : కర్ణాటకలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. లోక్ భవన్‌లోని గ్లాస్‌హౌస్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ ఈ మేరకు డీకే శివకుమార్​తో ప్రమాణం చేయించారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ, మాజీ సీఎం సిద్ధరామయ్య హాజరయ్యారు.


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