'ఆ క్వశ్చన్ జ్యోతిష్కుడిని అడగండి'- సీఎం పదవిపై డీకే శివకుమార్
రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైన డీకే వ్యాఖ్యలు
Published : November 18, 2025 at 9:10 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 9:17 AM IST
DK Shiva Kumar Comments : కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మంత్రివర్గ విస్తరణ చర్చలు వేడెక్కుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో పునర్వ్యవస్థీకరణపై ఊహాగానాలు పెరిగిపోతున్న సమయంలో, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మంత్రి కావాలని కోరుకోవడంలో ఏ తప్పు కూడా లేదని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ కోసం కష్టపడిన వారందరికీ సహజంగానే మంత్రి పదవి ఆశ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
డీకే శివకుమార్ మాట్లాడుతూ, "ఎవరికైనా ఎదుగుదలపై ఆశ ఉండటం సహజం. పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారు, త్యాగాలు చేసిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. వారు మంత్రి పదవిని కోరుకుంటే దాంట్లో తప్పేం ఉంది? మంత్రులుగా నియమించే హక్కు, అవకాశం సీఎంకే ఉంటుంది" అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్రంలో నాయకత్వ మార్పు జరుగుతుందా? అన్న ప్రశ్నపై కూడా డీకే స్పందించారు. ఆ ప్రశ్న జ్యోతిష్కుడిని అడగాలని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో డీకే మాటలకు మరింత ప్రాధాన్యం వచ్చింది. అదే సమయంలో మంత్రివర్గ విస్తరణ దిశగా దిల్లీలో వేగవంతమైన రాజకీయ కదలికలు జరిగాయి. సీఎం సిద్ధరామయ్య, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను భేటీ అయ్యారు. ఖర్గే నివాసంలో జరిగిన సమావేశం సుమారు గంటపాటు కొనసాగింది. మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణపై ప్రధానంగా చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అంతకుముందు డీకే శివకుమార్ కూడా దిల్లీలో ఖర్గేను కలిశారు. అయితే, ఇది సాధారణ సమావేశమేనని డీకే స్పష్టీకరించారు. పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, జాతీయ అధ్యక్షుడు సమావేశం కావడం సహజమని తెలిపారు. ప్రత్యేకంగా ఏదీ లేదని అన్నారు. పార్టీ వ్యవహారాలపై మాత్రమే చర్చించామని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ అగ్ర నేతలు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీతో సిద్ధు ఇప్పటికే ఓ విడత చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యమంత్రిగా తానే పూర్తి కాలం కొనసాగేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని పరోక్షంగా అధిష్ఠానాన్ని కోరిన ఆయన, తదుపరి (2028) ఎన్నికలకు శివకుమార్ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రతిపాదిద్దామని సూచించినట్లు సమాచారం.
సీఎంకి పూర్తి కాలం?
కాంగ్రెస్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అధిష్ఠానం మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే సిద్ధరామయ్య సీఎం పదవిని పూర్తిగా కొనసాగించే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తోంది. ఈ నిర్ణయంతో స్పష్టత కూడా వస్తుందని నాయకులు భావిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి సీఎం పదవి పంచుకోవడం, నేతల మధ్య అసంతృప్తి, ప్రాంతీయ సమతౌల్యం వంటి అంశాలు తరచూ చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇప్పుడు మంత్రివర్గం పునర్వ్యవస్థీకరణ కూడా ఆ దిశగానే సాగుతుందా అనే ప్రశ్న రాజకీయంగా హాట్టాపిక్ అయింది.
ముఖ్యమంత్రి మార్పు ఉండదని సిద్ధరామయ్య వర్గానికి చెందిన నేతలు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసినా ఊహాగానాలు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి. మంత్రివర్గ విస్తరణ, మార్పులు చేర్పులు ఉంటే, తాము అమాత్య పదవికి దూరం అవుతామని కొందరు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మంత్రిగా అవకాశం దక్కించుకోవాలని మరికొందరు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు.
