దశాబ్దాలుగా ఆ మూడు గ్రామాల్లో దీపావళి జరుపుకోరు - పటాకులు కాల్చడం అక్కడ నిషేధం- ఎందుకంటే?

దీపావళి వేడుకలకు దూరంగా ఆ మూడు గ్రామాలు

No Diwali Celebrate Villages
No Diwali Celebrate Villages (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

No Diwali Celebrate Villages : దేశమంతా దీపావళి వేడుకలతో ముస్తాబవుతున్నప్పటికీ, పంజాబ్‌లోని బఠిండా జిల్లాలో ఉన్న కొన్ని గ్రామాలు మాత్రం ఈ పండుగను గత ఐదు దశాబ్దాలుగా జరుపుకోవడం లేదు. పూస్ మండీ, భాగూ, గులాబ్‌గఢ్ గ్రామాల్లో దీపావళి అంటేనే ప్రజలకు ఆంక్షల జ్ఞాపకం. ఎందుకంటే, ఈ గ్రామాల సమీపంలోనే ఆర్మీ కాన్టోన్మెంట్, ఆయిల్ డిపో ఉండటంతో అక్కడ పటాకులు కాల్చడం, పొలాల్లో గడ్డి దహనం చేయడం పూర్తిగా నిషేధం.

సైనిక ప్రాంతం దగ్గర ఉండటమే కారణం
1976లో బఠిండాలో ఆర్మీ కాన్టోన్మెంట్ ఏర్పాటైంది. ఆ సమయంలో పూస్ మండీ, భాగూ, గులాబ్‌గఢ్, భూచో గ్రామాల భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. కాన్టోన్మెంట్ ప్రాంతం సమీపంలో అమ్మ్యూనిషన్ డిపో ఉండటంతో పాత బుల్లెట్లను నాశనం చేసే సమయంలో వాటి ముక్కలు గ్రామాల్లో పడేవి. దీంతో గ్రామాలకు అనేకసార్లు నష్టం జరిగిందని, కానీ అధికారుల నుంచి ఎటువంటి పరిహారం రాలేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణం కూడా నిషేధం
గ్రామస్థులు చెబుతున్న ప్రకారం, ఆర్మీ అధికారులు గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటి మ్యాప్‌లు సిద్ధం చేసి, కొత్తగా ఇళ్లు కట్టడం లేదా మరమ్మతులు చేయడాన్ని కూడా నిషేధించారు. రాత్రి పూట ఎవరైనా పొలాలకు నీరు పెట్టడానికి లేదా టీ వండడానికి ప్రయత్నిస్తే, సైనికులు వెంటనే వచ్చి విచారణ చేస్తారని, అగ్ని వెలిగించొద్దని హెచ్చరిస్తారని వారు అంటున్నారు.

దీపావళి రాక భయంగా మారింది
ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి ముందు నుంచే జిల్లా పరిపాలన ఈ గ్రామాల్లో లౌడ్‌స్పీకర్ల ద్వారా ప్రకటనలు చేస్తూ, పటాకులు కాల్చరాదని, గడ్డి దహనం చేయరాదని హెచ్చరిస్తుంది. ఎవరైనా నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకుంటారు. దీంతో పిల్లలు పటాకులు కాల్చాలని పట్టుబడితే, తల్లిదండ్రులు వారిని మామా లేదా అత్తగారి గ్రామాలకు పంపిస్తారు.

గ్రామాల అభివృద్ధి ఆగిపోయింది
గ్రామస్థులు చెబుతున్నదేమిటంటే, సైనిక ప్రాంతం, ఆయిల్ డిపో సమీపంలో ఉండటంతో వారి భూముల ధరలు పెరగలేదని, గ్రామానికి ప్రత్యక్ష రహదారి లేక చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని. పండుగల సందర్భాల్లో బంధువులు కూడా భయంతో రావడానికే వెనకడుతున్నారు. దీపాలు వెలిగించడం, పటాకులు కాల్చడం నిషేధించడంతో పండుగ వాతావరణం గ్రామంలో లేకుండా పోయిందని వారు బాధపడుతున్నారు.

గ్రామాల జనాభా వివరాలు
పూస్ మండీ గ్రామంలో 352 ఇళ్లు, 1814 మంది ప్రజలు ఉన్నారు. భాగూ గ్రామంలో 393 ఇళ్లు, 2088 మంది జనాభా, గులాబ్‌గఢ్‌లో 342 ఇళ్లు, 1756 మంది నివాసులు ఉన్నారు. గ్రామస్థులు ప్రభుత్వం, సైనికాధికారులు కలిసి తగిన చర్యలు తీసుకొని, కనీసం పండుగ రోజుల్లో అయినా తమకు దీపావళి జరుపుకునే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నారు. ఐదు దశాబ్దాలుగా వెలుగుల పండుగను చీకటిలోనే గడుపుతున్న ఈ గ్రామాలు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ దృష్టిని కోరుకుంటున్నాయి.

