వారం రోజుల ముందే ఆ గ్రామంలో దీపావళి- వందల ఏళ్ల నాటి సంప్రదాయం- ఎందుకో తెలుసా?
ఆ గ్రామంలో దీపావళిని ఒక వారం ముందుగానే జరుపుకొంటారు- ఎక్కడంటే?
Published : October 17, 2025 at 6:46 PM IST
Diwali Festival 2025 : పూజలు, నోములు, వ్రతాలు, దీపాలు, బాణసంచా పేలుళ్లతో దేశ ప్రజలు ఘనంగా దీపావళిని జరుపుకొంటారు. చీకటిని పారదోలి వెలుగులు నింపే ఈ పండగను ఘనంగా చేసుకుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20న దీపావళి పర్వదినం వచ్చింది. కానీ, ఛత్తీస్గఢ్లోని ధమ్తారి జిల్లాలో ఒక వారం ముందుగానే దీపావళిని ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే గ్రామం ఉంది. ఈ క్రమంలో వారం రోజులు ముందుగా ఆ గ్రామస్థులు ఎందుకు దీపావళి చేసుకుంటున్నారు? దీని వెనుకున్న చరిత్ర ఏంటి?
సెమ్రాలో దీపావళి వేడుకలు
ధమ్తారి నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సెమ్రా గ్రామం. ఈ గ్రామంలో ప్రధాన పండుగలను ఒక వారం ముందు జరుపుకొంటారు. అక్టోబర్ 20న దీపావళి వచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటికే సెమ్రా గ్రామస్థులు దీపావళిని చేసుకున్నారు. ఇళ్ల ముందు రంగోలి అలంకరించారు. దీపాలు వెలిగించారు. పిల్లలు బాణసంచా కాల్చారు. మహిళలు ఇంట్లోని లక్ష్మిదేవీకి హారతి ఇచ్చి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. ఎంతో ఆనందంగా వారం ముందే దీపావళి వేడుకలను సెమ్రా గ్రామస్థులు జరుపుకొన్నారు.
వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
సెమ్రా గ్రామస్థులు ఏదైనా పండగను దేశ ప్రజల కంటే వారం ముందుగానే జరుపుకొంటారు. అలా చేయకపోతే, గ్రామంలో ఏదో ఒక అవాంఛనీయ సంఘటన జరుగుతుందని వారు భయపడతారు. సెమ్రాలో వారం ముందే దీపావళిని జరుపుకునే సంప్రదాయం గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. పురాణగాథల ప్రకారం, సర్దార్ దేవ్ కుస్తీ ఆడటానికి సెమ్రా గ్రామానికి వచ్చేవాడు. అయితే ఒకరోజు సర్దార్ దేవ్, ఆయన గుర్రంపై సింహం దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో సర్దార్ దేవ్, గుర్రం మరణించింది. ఆ తర్వాత సర్దార్ దేవ్ గ్రామ పూజారికి కలలోకి వచ్చాడు. తనను దేవుడిగా అంగీకరించి, తన షరతులను పాటించమని చెప్పాడు. గ్రామంలో ఏదైనా పండుగ ఒక వారం ముందుగానే ప్రారంభించాలని అన్నాడు. అలా చేయకపోతే ఎవరైనా దురదృష్టాన్ని ఎదుర్కొంటారన్నాడు. అప్పటి నుంచి సెమ్రా గ్రామంలో ఒక వారం ముందుగానే పండుగలు జరుపుకోవడం అనవాయితీగా మారిపోయింది.
వారం ముందే ఏదైనా పండగ
భవిష్యత్తులో ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తామని సెమ్రా గ్రామానికి చెందిన యువకులు అంటున్నారు. ఈ గ్రామంలో, దీపావళి మాత్రమే కాకుండా ఇతర పండుగలను కూడా ఒక వారం ముందుగానే జరుపుకొంటారు. గ్రామ యువత దీనిని విశ్వాసంగా భావిస్తారు. సర్దార్ దేవతా పూజకు అందరూ ఏకగ్రీవంగా అంగీకరిస్తున్నారు. కాగా, సంప్రదాయ తేదీ ప్రకారం పండుగను జరుపుకోవడానికి తమ ఊరిలో ఎవరూ ధైర్యం చేయరని సెమ్రా గ్రామపెద్ద సేవక్ రామ్ సిన్హా తెలిపాడు. తమ పూర్వీకుల సంప్రదాయాలను అనుసరించడానికి గ్రామస్థులు ప్రయత్నిస్తారని అన్నాడు. ఓ సారి కొందరు దీపావళి రోజునే పండగ రోజునే సంబరాలు చేసుకోవడంతో గ్రామంలో అగ్నిప్రమాదాలు, ఇతర అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగాయని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఈ భయం కారణంగా గ్రామంలో దీపావళిని వారం ముందుగానే జరుపుకుంటామన్నాడు.
దేవుడికి ఆలయం- మహిళలకు నో ఎంట్రీ
సెమ్రా ఊరిలో సర్దార్ దేవుడికి ఓ ఆలయాన్ని నిర్మించామని ఆ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ చబిలేశ్ సిన్హా తెలిపారు. ఆ దేవుడు అందరీ కోరికలను తీరుస్తాడన్నారు. పండుగ రోజుల్లో గ్రామస్థులు మొదట సర్దార్ దేవుడి ఆలయంలో పూజలు చేసి, ఆపై పర్వదినాన్ని జరుపుకొంటారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే ఈ ఆలయంలోకి మహిళలకు ప్రవేశం లేదని వెల్లడించారు. పురుషులు మాత్రమే అక్కడకు వెళ్లి పూజలు చేయవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
సెమ్రా గ్రామ ప్రజలు దీపావళి మాత్రమే కాకుండా హోలీ హరేలి వంటి పండుగలను ఒక వారం ముందుగానే జరుపుకొంటారు. సర్దార్ దేవుడు ఆజ్ఞలు ప్రకారమే గ్రామస్థులు నడుచుకుంటున్నారు. అయితే దేశం మొత్తం పండగ జరుపుకున్నప్పుడు సెమ్రా గ్రామం నిశబ్దంగా ఉంటుంది. దీనిని కొందరు మూఢనమ్మకం అనుకున్నా, అది ఆ గ్రామ ప్రజల నమ్మకం, విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయం,