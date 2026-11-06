వ్యర్థాల నుంచి బంగారం! అక్కడ షాపుల్లోని దుమ్ముకు భారీ డిమాండ్- స్వర్ణకారులకు రూ.లక్షల్లో ఆదాయం!
Gold From Garbage: దీపావళికి ముందు నగల దుకాణాల్లోని దుమ్మును లక్షలాది రూపాయలకు విక్రయించే శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయం గయాలో కొనసాగుతోంది.
Published : November 6, 2026 at 5:51 PM IST
ఏటా దీపావళికి ముందు బిహార్లోని గయాలో ఉన్న స్వర్ణకారులు తమ షాపుల్లో పోగైన వ్యర్థాల దుమ్మును (న్యారా) లక్షలాది రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ సంప్రదాయం గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. స్వర్ణకారులు విక్రయించే ఈ దుమ్ములో బంగారం, వెండి, రాగి వంటి విలువైన లోహాలుంటాయి. ఈ దుమ్ము విలువను బట్టి రూ. 25,000- రూ. 5 లక్షలకు పైగా ధర పలుకుతుంది. దీంతో ఈ న్యారాను కొనుగోలు చేసేందుకు విక్రేతలు బంగారు దుకాణాల వద్ద ఎగబడుతున్నారు.
300 దుకాణాల్లో మొదలైన సందడి
బంగారం, వెండి ఆభరణాలను కట్ చేయడం, పాలిష్ చేయడం, ఫినిషింగ్ చేసేటప్పుడు అతి సూక్ష్మమైన లోహపు కణాలు దుమ్ములో కలిసిపోతాయి. వీటిని స్వర్ణకారులు ప్రత్యేక కంటైనర్లలో జాగ్రత్తగా ఉంచుతారు. ఈ వ్యర్థాల మిశ్రమాన్ని స్థానికంగా 'న్యారా' అని పిలుచుకుంటారు. ఈ వ్యర్థాల నుంచి విలువైన లోహాలను వెలికితీయడంలో నైపుణ్యం ఉన్న న్యారీ లేదా ధుల్ ధోయా అనే ప్రత్యేక ముస్లిం సమాజానికి చెందిన సభ్యులు ధంతేరాస్, దీపావళి సమయంలో గయాలోని 300లకుపైగా నగల దుకాణాలు ఉన్న మార్కెట్కు వచ్చి 'న్యారా'ను కొంటారు.
వేరే రాష్ట్రాల నుంచి రాక
సంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం నగల దుకాణాల్లో వ్యర్థాలను ఏడాదికొకసారి దీపావళి, ధంతేరాస్ పండగలకు ముందు మాత్రమే స్వర్ణకారులు అమ్ముతారు. ఇటువంటి వ్యర్థాల నుంచి బంగారం, వెండిని వెలికితీయడంలో నైపుణ్యం కలిగిన న్యారీ వర్గానికి చెందిన సభ్యులు దీపావళి ముందు నగల మార్కెట్లను సందర్శిస్తారు. కొనుగోలుదారులు తమ అనుభవం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా దుమ్ములోని విలువైన లోహాల పరిమాణాన్ని అంచనా వేస్తారు. ఈ అంచనా ఆధారంగా ఆ వ్యర్థాలకు ధరను కట్టి దుకాణదారులకు చెల్లిస్తారు. ప్రతి ఏడాది ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, బంగాల్, దిల్లీ, బిహార్లోని ససారం వంటి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోలుదారులు న్యారాను కొనుగోలు చేయడానికి గయా నగరానికి వస్తుంటారు.
స్వర్ణకారులు ఏమంటున్నారంటే?
తాము ఏడాది పొడవునా బంగారు, వెండి ఆభరణాలను తయారు చేస్తామని స్వర్ణకారుడు మోను కుమార్ తెలిపారు. ఆభరణాల తయారీ సమయంలో వెలువడే దుమ్ము రేణువులను సేకరించి వాటిని వేరుగా భద్రపరుస్తామని చెప్పారు. ఈ వ్యర్థాలను కొనుగోలు చేయడానికే యూపీ, ఝార్ఖండ్, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోలుదారులు ప్రత్యేకంగా ఆభరణాల మార్కెట్లకు వస్తారని అన్నారు. విలువను బట్టి న్యారాను రూ. 50,000, రూ. లక్ష లేదా రూ. 2 లక్షలకు కూడా కొనుగోలు చేస్తారని వివరించారు. ఈ దీపావళి సీజన్లో తాము ఇప్పటికే సుమారు రూ. 50,000 విలువైన న్యారాను విక్రయించామని స్పష్టం చేశారు.
నగల తయారీ సమయంలో ఏడాదిలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలనే న్యారా అని పిలుస్తారని ఆభరణాల వ్యాపారి అమిత్ సోనీ వివరించారు. దీపావళి హిందువుల పండగ అయినప్పటికీ ముస్లిం సోదరులు కూడా ఈ సంప్రదాయ వ్యాపారం ద్వారా వేడుకలకు తమ వంతు సహకారం అందిస్తారని అన్నారు. తాము ఏడాది పొడవునా వ్యర్థాలను సేకరించి దీపావళి సమయంలో అమ్ముతామని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఏడాది తమ షాపులోని న్యారాను అమ్మడం వల్ల రూ.లక్ష వచ్చిందని, దాన్ని దుకాణానికి రంగులు వేయడం, ఇతర నిర్వహణ పనులకు ఖర్చు చేస్తామని వివరించారు.
ఒక దుకాణంలో వచ్చే న్యారా పరిమాణం అక్కడ పనిచేసే కళాకారుల సంఖ్యపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందని మరో ఆభరణాల వ్యాపారి నీరజ్ కుమార్ సోనీ అన్నారు. పోగుపడిన వ్యర్థాలు సాధారణంగా రూ. 20,000-రూ. 25,000 కంటే తక్కువకు అమ్ముడవ్వవని చెప్పారు. అయితే 5-10 కళాకారులను నియమించుకునే దుకాణాలు కొన్నిసార్లు రూ. 5 లక్షలకు పైగా సంపాదించగలవని తెలిపారు. ససారం ప్రాంతానికి చెందిన న్యారీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన కొనుగోలుదారులు పోగుపడిన వ్యర్థాలను కొనుగోలు చేసి బంగారం, వెండి రేణువులను వేరు చేస్తారని వెల్లడించారు.
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