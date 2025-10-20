ETV Bharat / bharat

శ్మశానంలో దీపావళి వేడుకలు- 20 ఏళ్లుగా వింతైన ఆచారం పాటిస్తున్న ప్రజలు- ఎందుకో తెలుసా?

శ్మశానంలో దీపావళి వేడుకలు జరుపుకొన్న ప్రజలు

Diwali Celebration In Shamshan
Diwali Celebration In Shamshan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2025 at 7:04 PM IST

Diwali Celebration In Shamshan : సాధారణంగా దీపావళి అంటే దేవుళ్లను పూజించి, ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించి సంతోషంగా పండుగను జరుపుకొంటారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్​లోని ఓ గ్రామ ప్రజలు మాత్రం దీపావళి ముందు రోజే పండుగ జరుపుకొంటారు. అందులో వింత ఏముంది అని అనుకుంటున్నారా? కానీ వాళ్లు దీపావళి వేడుకలను చేసుకునేది ఇంట్లో కాదు శ్మశానవాటికలో. దీపావళి రోజు అందరూ ఇళ్ల ముందు దీపాలు వెలిగిస్తే, వీళ్లు మాత్రం శ్మశాన వాటికలకు వచ్చి సమాధుల ముందు దీపాలు వెలిగించారు. అందరూ కలిసి టపాసులు కాల్చి దీపావాళి పండుగను చేసుకున్నారు. ఈ ఆచారాన్ని దాదాపు 20 సంవత్సరాలకు పైగా కొనసాగిస్తున్నారు.

మధ్యప్రదేశ్​లోని రత్​లామ్ గ్రామస్థులు ఆదివారమే(అక్టోబర్ 19) దీపావళి వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. తమ పూర్వీకులను గుర్తుచేసుకుంటూ శ్మశానంలో దీపావళి పండుగను జరుపుకొన్నారు. మహిళలు, పిల్లలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు. వేలాది దీపాలను వెలిగించి ఆ ప్రదేశాన్ని ప్రకాశవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. పూర్వీకులను స్మరించి, దీపదానం చేస్తే వారు సంతోషించి ఆశీర్వదిస్తారని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం. అయితే ఈ సంప్రదాయం చాలా పురాతనమేమీ కాదు. సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైనా, ఇప్పుడు పెద్ద స్థాయిలో విస్తరించింది. ప్రతి సంవత్సరం వందలాది మంది రత్​లామ్ ప్రజలు తమ పితృదేవతల స్మారకంగా శ్మశానంలో దీపదానం చేస్తూ వారిని స్మరిస్తారు.

Diwali Celebration In Shamshan
శ్మశానంలో దీపావళి వేడుకలు జరుపుకున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

2006లో ఐదుగురితో ప్రారంభం
దీపావళి సందర్భంగా ఇళ్లు, దుకాణాలు వెలిగిస్తాం కానీ మన పితృదేవతల స్థలం మాత్రం చీకటిలోనే ఉంటుందని స్థానికులు అంటున్నారు. అందుకే గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా శ్మశానంలో దీపావళి జరుపుతున్నామని చెప్పారు. ఈ విశ్వాసమే ఇక్కడి ప్రత్యేక సంప్రదాయంగా మారిందని తెలిపారు. 2006లో ఐదుగురు కలిసి శ్మశానవాటికలో దీపదానం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు రత్లామ్​లోని ప్రేరణ సంస్థ సభ్యుడు గోపాల్ సోని తెలిపారు. 'ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజల మద్దతు పెరిగి, ఇప్పుడు పెద్ద స్థాయిలో ముక్తిధామ్‌లో దీపావళి వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. త్రివేణి ముక్తిధామ్‌లో రూప చౌదస్‌ రోజున(దీపావళి ముందు రోజు) ఒక ప్రత్యేకమైన దృశ్యం కనిపిస్తుంది. ఒకవైపు చితులు మండుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. మరొకవైపు పితృదేవతలను స్మరించేందుకు ప్రజలు దీపాలు వెలిగిస్తూ దీపావళి ఉత్సవాన్ని జరుపుకొంటారు' అని గోపాల్ సోని వివరించారు.

Diwali Celebration In Shamshan
శ్మశానంలో దీపావళి వేడుకలు (ETV Bharat)

సాధారణంగా శ్మశానవాటికలో నిశ్శబ్దం, చీకటి ఉంటుందని, కానీ రూప చౌదస్ రోజున మాత్రం ఆనందం, ఉత్సాహం నిండిపోతాయని శ్రేణిక్ జైన్ తెలిపాడు. మహిళలు, పిల్లలు సంతోషంగా దీపదానం చేసి, కొంతమంది పటాకులు పేలుస్తూ పండుగను జరుపుకొంటారని చెప్పాడు. ఎలాంటి భయమూ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చి పండుగను జరుపుకుంటున్నామని మహిళలు, పిల్లలు చెబుతున్నారు. ఇక్కడి వచ్చి పూర్వీకులకు దీపదానం చేసి, వారిని స్మరించడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని మహిళలు అంటున్నారు.

దీపాల వెలుగులో శ్మశానవాటిక
మహారాష్ట్రలో కూడా అచ్చం ఇలానే దీపావళిని చేసుకున్నారు. సాయంత్రం నగరం అంతా వెలుగులతో నిండిపోయిన వేళ, మహారాష్ట్ర అమరావతి నగరంలోని వడాళీ ప్రాంత శ్మశానవాటికలోనూ రాత్రి సమయంలో దీపాల వెలుగులు మెరుస్తూ కనిపించాయి. ఆ ప్రాంతంలోని యువకులు శ్మశానవాటికను శుభ్రం చేసి, మరణించిన వారిని స్మరించుకుంటూ వేలాది దీపాలను వెలిగించారు. శ్మశానవాటిక ప్రధాన ద్వారం నుంచి అంత్యక్రియలు జరిగే ప్రదేశం వరకు, అలాగే పాత, కొత్త వేచి గదుల వరకు దీపాలను వెలిగించారు. దీపాల వెలుగుతో ఆ శాంతభరిత ప్రదేశం ఆనంద వాతావరణంతో నిండిపోయింది. గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా శ్మశానవాటికను అందంగా, శుభ్రంగా మారుస్తున్నారు.

శ్మశానవాటికలో సుమారు 30 శాతం భాగం మాత్రమే వినియోగంలో ఉంది. మిగతా ప్రాంతంలో పెద్ద మొత్తంలో పొదలు, ముళ్ల చెట్లు పెరిగిపోయాయి. వర్షాకాలంలో అక్కడకు వెళ్లడం కూడా కష్టమయ్యేది. దీన్ని గమనించిన ప్రాంత యువకులు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం శ్మశానవాటిక శుభ్రతా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. తమ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల చూసుకుంటూనే వారంలో ఒక రోజు సమయం కేటాయిస్తూ యువకులు శ్మశానవాటికను శుభ్రం చేయడం మొదలుపెట్టారు. క్రమంగా పొదలను తొలగించారు, కొత్త మొక్కలు నాటారు. స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులను సంప్రదించి, ఎమ్మెల్యే నిధి ద్వారా షెడ్‌, కూర్చునే సదుపాయాలు వంటి ప్రాథమిక వసతులు ఏర్పాటు చేయించారు. ఇప్పుడు వీరంతా సమయం దొరికినప్పుడల్లా శ్మశానవాటికలో శుభ్రతా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.

