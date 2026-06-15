రిమోట్ నొక్కగానే పరుగులు తీసే బస్సులు, ఎగిరే విమానాలు- దివ్యాంగుడి వినూత్న ఆవిష్కరణలు!
చిన్నప్పటి నుంచే బొమ్మలపై ప్రత్యేక ఆసక్తి- యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం- సొంతంగా రిమోట్ కంట్రోల్తో బస్సులు, కార్లు, ట్రక్కులను పర్వత ప్రాంతాల్లో నడిపిస్తూ యూట్యూబ్ వీడియోలు
Published : June 15, 2026 at 10:29 AM IST
Divyang Man Created Vehicle Models : పుట్టుకతోనే వినికిడి శక్తి లేదు, మాటలు కూడా రావు. కానీ అతని కలలకు, ఆలోచనలకు మాత్రం ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు. చదువు ఎనిమిదో తరగతికే పరిమితమైనా, అతని సృజనాత్మకత మాత్రం ఇంజినీరింగ్ ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. పాత మోటార్లు, కార్డ్బోర్డ్, చెక్క ముక్కలతో విమానాలు, జేసీబీలు, ట్యాంకులు, రోప్వేలు తయారు చేస్తూ తన అసాధారణ ప్రతిభను చాటుకుంటున్నాడు ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన దివ్యాంగ యువకుడు.
చిన్నప్పటి నుంచే బొమ్మలపై ఆసక్తి
పిథోరాగాఢ్ జిల్లా మున్సియారి బ్లాక్లోని రాయా గోల్ గ్రామానికి చెందిన 30 ఏళ్ల శంశేర్ సింహ్ పుట్టుకతోనే చెవిటి, మూగ. అయితే చిన్నప్పటి నుంచే అతడికి బొమ్మలపై ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉండేది. ఇతర పిల్లలు బొమ్మలతో ఆడుకుంటే, శంశేర్ మాత్రం అవి ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి వాటిని విడదీసి పరిశీలించేవాడు. ఈ అలవాటే అతనిలో యాంత్రిక పరిజ్ఞానంపై ఆసక్తిని పెంచింది. మాటలు రాకపోయినా, వినలేకపోయినా చుట్టూ జరిగే విషయాలను గమనిస్తూ నేర్చుకున్న శంశేర్, క్రమంగా యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించాడు. ఎలాంటి ఇంజినీరింగ్ శిక్షణ లేకుండానే స్వయంకృషితో ప్రయోగాలు చేస్తూ తన ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకున్నాడు.
స్థానికంగా దొరికే సామగ్రితో నమూనాలు
మొదట కార్డ్బోర్డ్, చెక్క ముక్కలు, పాత మోటార్లు, స్థానికంగా దొరికే సామగ్రితో ఉత్తరాఖండ్ రవాణా సంస్థ బస్సు నమూనాను శంశేర్ తయారు చేశాడు. ఆ తర్వాత కార్లు, ట్రక్కులు, డంపర్లు, జేసీబీలు, చైన్ డ్రైవ్ ట్యాంకులు, రోప్వే ట్రాలీలు, తేలియాడే ఇళ్లు, జలయానాల నమూనాలను సృష్టించాడు. అతడు తయారు చేసిన చాలా నమూనాల్లో పనిచేసే లైట్లు, హారన్లు, ఇండికేటర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాలను ఉపయోగించి పర్వత ప్రాంత రహదారుల మాదిరిగా వంకర తిరిగిన మార్గాలను నిర్మించాడు. వాటిపై రిమోట్ కంట్రోల్తో బస్సులు, కార్లు, ట్రక్కులను నడిపిస్తూ పర్వత ప్రాంతాల్లో డ్రైవర్లు ఎదుర్కొనే సవాళ్లను చూపిస్తుంటాడు. నిటారుగా ఉన్న కొండలు, ప్రమాదకర మలుపులు, భారమైన వాహనాల కదలిక వంటి అంశాలను తన నమూనాల ద్వారా వివరిస్తాడు.
ఆర్థిక, శారీరక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ
శంశేర్ ప్రయోగాల్లో విమాన నమూనా ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అయితే ఒకసారి ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసిన విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన కొద్దిసేపటికే పేలిపోవడంతో అతను తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గకుండా మళ్లీ కొత్త ప్రయోగాలకు శ్రీకారం చుట్టాడు. అదే అతని పట్టుదలకు నిదర్శనం. శంశేర్ తండ్రి భగత్ సింహ్ సుమారు 12 సంవత్సరాల క్రితం మరణించారు. అప్పటి నుంచి కుటుంబ బాధ్యతలను అతని అన్న చంద్రభాను సింహ్ నిర్వహిస్తున్నాడు. అలాగే అతడికి పెళ్లైన ఇద్దరు సోదరిలు ఉన్నారు. ఆర్థిక పరిమితులు, శారీరక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ సభ్యులు అతడికి అండగా నిలుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లోని చిన్నారులు అతని ప్రయోగాలకు సహకరిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
"నా కొడుకు వినలేడు, మాట్లాడలేడు. కానీ అతనిలో అపారమైన ప్రతిభ ఉంది. సరైన ప్రోత్సాహం, అవకాశాలు లభిస్తే అతను ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటాడు."
- మోహిని దేవి, శంశేర్ సింహ్ తల్లి
దివ్యాంగ యువతకు స్ఫూర్తిగా
అలా సుమారు రెండేళ్ల క్రితం 'కమ్ము పహాడి' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నడుపుతున్న ఒక స్థానిక యువకుడి సహకారంతో శంశేర్ సోషల్ మీడియాలో ఖాతా ప్రారంభించాడు. అనంతరం తన నమూనాల వీడియోలను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ వీడియోలు చూసిన అనేక మంది అతని ప్రతిభను ప్రశంసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మరింత పెద్ద స్థాయిలో నమూనాలను రూపొందించాలని, తన నైపుణ్యాలను ఇతర దివ్యాంగ యువతకు నేర్పించాలని అతను కలలు కంటున్నాడు.
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