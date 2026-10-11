పరీక్షల రోజుల్లో ర్యాలీలు, ఊరేగింపులకు అనుమతులు నిలిపివేయాలి: NTA సంస్కరణలపై పార్లమెంటరీ కమిటీ
ఎన్టీఏలో సంస్కరణలు, దాని బలోపేతంపై పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ కీలక సూచనలు చేసింది. వాటిని అహంకారం వీడి, సీరియస్గా తీసుకోవాలని మోదీ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ కోరింది.
Published : October 11, 2026 at 3:27 PM IST
Parliamentary Committee NTA Report : నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్టీఏ) సంస్కరణలపై రాజ్యసభ ఎంపీ ముకుల్ వాస్నిక్ నేతృత్వంలోని పార్లమెంటరీ కమిటీ కీలక సిఫార్సులు చేసింది. కీలకమైన పోటీ పరీక్షలు జరిగే రోజుల్లో ఎలాంటి ర్యాలీలు, ఊరేగింపులు లేదా బహిరంగ సభలకు జిల్లా యంత్రాంగాలు అనుమతులు ఇవ్వకూడదని తెలిపింది. దీనివల్ల పరీక్షలకు ముందుగానే సజావుగా ట్రాఫిక్, శాంతిభద్రతల ఏర్పాట్లు ఉండేలా చూడటంతో పాటు, బాహ్య అవాంతరాల వల్ల ఏ అభ్యర్థి కూడా ప్రభావితం కాకుండా చూసుకోవచ్చని అభిప్రాయపడింది. రాజ్యసభ ఎంపీ ముకుల్ వాస్నిక్ నేతృత్వంలోని విద్యా, మహిళా, శిశు, యువజన, క్రీడల పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ "నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీలో సంస్కరణలు, దాన్ని బలోపేతం చేయడం" అనే అంశంపై రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్కు నివేదికను సమర్పించింది. అయితే, పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ నివేదికపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. అహంకారం వీడి, విద్యా సంస్కరణలపై పార్లమెంట్ కమిటీ నివేదికను మోదీ ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకోవాలని సూచించింది.
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