DMKతో ఇండీ కూటమి చర్చలు విఫలం- కేంద్రానికి మద్దతుగానే ఉంటామని స్టాలిన్ స్పష్టం
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ సంబంధిత బిల్లు మద్దతు నేపథ్యంలో డీఎంకే చీఫ్ ఎంకే స్టాలిన్తో ఇండీ కూటమి నేతలు ఆదివారం చెన్నైలో జరిపిన చర్చలు విఫలం అయ్యాయి.
Published : November 29, 2026 at 6:45 PM IST
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ సంబంధిత బిల్లు మద్దతు నేపథ్యంలో డీఎంకే చీఫ్ ఎంకే స్టాలిన్తో ఇండీ కూటమి అగ్ర నేతలు ఆదివారం చెన్నైలో జరిపిన చర్చలు విఫలం అయ్యాయి. ఈ విషయంలో తమ పార్టీ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఇండీ కూటమి నేతలకు స్టాలిన్ తేల్చిచెప్పారు. సుమారు గంటపాటు సాగిన ఈ సమావేశం అనంతరం, డీలిమిటేషన్ బిల్లు విషయంలో కేంద్రానికి మద్దతుగానే ఉంటామని స్టాలిన్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు డీఎంకే ఐటీ విభాగం తాజాగా ఎక్స్లో ట్వీట్ చేసింది.
స్టాలిన్ అంగీకరించరనుకుంటున్నా : రాహుల్
ఈ సమావేశం అనంతరం రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో లోక్సభ సీట్లు 850కి పెంచటం దేశానికే కాదు, తమిళనాడుకు కూడా ప్రమాదకరమని అన్నారు. తమిళనాడుకు నష్టం చేసే నిర్ణయాన్ని స్టాలిన్ అంగీకరించరని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. లోక్సభ సీట్లు 850కి పెంచితే దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అంతమైనట్లేనని, బీజేపీ నిర్ణయం తమిళనాడుకు ఎలా నష్టం చేస్తుందో స్టాలిన్కు తాము వివరించామని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
#FairDelimitation என்கிற நிலைப்பாட்டில் திமுக அதே உறுதியோடு இருக்கிறது. https://t.co/Aix5Cd4N2y— DMK IT WING (@DMKITwing) November 29, 2026
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, Congress President Mallikarjun Kharge, and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, along with other INDIA bloc leaders, meet DMK President MK Stalin at his residence in Chennai to persuade the DMK to change its stance of supporting the Centre's proposed Delimitation Bill. (Source: AICC)— ANI (@ANI) November 29, 2026
కాగా, అంతకుముందు ఇండీ కూటమి నేతలతో సహా కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ సహా చెన్నైలో స్టాలిన్ నివాసానికి వెళ్లారు. కూటమి నేతలకు డీఎంకే అధినేత స్వాగతం పలికారు. సుమారు గంటపాటు చర్చలు జరిగాయి. ఇక ఇదే విషయంలో ముంబయిలోని ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్తోనూ ఇండీ కూటమి నేతలు సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం.